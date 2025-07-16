Dolomite: المحور المبتكر للسيولة في التمويل اللامركزي





ي خضم موجة تطور تقنيات البلوكشين، يشهد مجال التمويل اللامركزي (DeFi) ظهور حلول مبتكرة باستمرار. ومن بين هذه الابتكارات، تبرز منصة Dolomite المبنية على شبكة Arbitrum، والتي تعيد تشكيل بيئة تداول وإقراض الأصول الرقمية من خلال بنيتها التحتية المالية الفريدة. ويمثّل الإطلاق الرسمي لتوكن الحوكمة الأساسي DOLO خطوة مهمة نحو مرحلة جديدة من التطور لهذا السوق النقدي اللامركزي ومنصة التداول (DEX)، مما يعزز من مكانة Dolomite كمحور رئيسي في نظام DeFi البيئي.









تبني Dolomite ميزة تنافسية متمايزة من خلال ثلاثة ركائز رئيسية:

1) نظام السيولة الافتراضية: يعتمد على خوارزميات ثورية لتحسين كفاءة استخدام رأس المال، ويدعم مجموعة متنوعة من الأصول تشمل الأصول المشفرة الرئيسية والتوكن الناشئة، متجاوزاً القيود التقليدية للسيولة.

2) آلية تحفيز تركز على المستخدم: يتخلى عن نماذج الرسوم المرتفعة الشائعة في القطاع، ويوزع أرباح البروتوكول مباشرة على المستخدمين، إلى جانب آليات توزيع مستدامة مثل التعدين عبر التخزين، مما يخلق دورة إيجابية.

3) تصميم مالي يضع الأمان أولاً: تُعتمد جميع القروض على بنية الضمان المفرط، مدعومة بتدقيق العقود الذكية وآليات إدارة المخاطر، ما يضمن سلامة الأصول واستقرار النظام.

تشير بيانات تشغيل المنصة إلى أن المستخدمين لا يدفعون سوى رسوم المعاملات الأساسية على شبكة البلوكشين، ما يتيح لهم الاستفادة من خدمات مالية خالية من أي تكاليف إضافية من المنصة، وبالتالي يقلل بشكل كبير من حواجز الدخول.









صفته الدعامة الأساسية لنظام Dolomite البيئي، يحمل توكن DOLO مهمتين مزدوجتين:

1) تمكين الحوكمة: يتيح لحامليه المشاركة في اتخاذ القرارات الرئيسية مثل ترقيات البروتوكول وتعديلات المعايير من خلال تقديم المقترحات والتصويت، مما يعزز تطور النظام البيئي بقيادة المجتمع.

2)القيمة الوظيفية: يدعم سيناريوهات مثل التعدين عبر التخزين وتوفير السيولة، كما سيتم مستقبلاً تفعيل وظائف توسعية مثل قابلية التشغيل البيني عبر الشبكات (Cross-chain Interoperability).









1) إجمالي العرض ثابت: تم تحديد الحد الأقصى عند مليار توكن بشكل دائم، لضمان الندرة.

2) توزيع شفاف: 20% مخصصة للمساهمين الأوائل وبرامج تحفيز المجتمع (تشمل الإيردروب)، و3% مكافآت موجهة لمستخدمي بروتوكول Boyco للإيداع، أما التوكنات المتبقية فستُستخدم في مجمعات السيولة وصندوق تطوير النظام البيئي.

3) خطة التداول: في اليوم الأول من الإطلاق (24 أبريل)، سيدخل حوالي 361 مليون توكن إلى التداول، بما في ذلك veDOLO (نسخة التصويت المعززة المقفلة)، لتحقيق توازن بين السيولة الفورية والالتزام طويل الأجل.









حدث توليد التوكن (TGE): اعتباراً من 24 أبريل، سيتمكن المستخدمون من استلام توكن DOLO عبر منصة المشروع، مما يمثل التفعيل الكامل للنظام الاقتصادي للتوكن.





الانتشار عبر السلاسل: إلى جانب شبكة Arbitrum كمجال رئيسي، ستقوم Dolomite بنشر توكن DOLO على شبكة Berachain، تعزيزاً لاستراتيجية التوسع المتعدد السلاسل وتوسيع نطاق الوصول للمستخدمين.





آلية توزيع أيردروب للمجتمع (Airdrop): تعتمد على لقطة بتاريخ 6 يناير 2025، وتقتصر على المستخدمين النشطين على المنصة قبل هذا التاريخ، تأكيداً لمبدأ العدالة القائم على "من يساهم يحصل".









ي ظل النمو السريع للاقتصاد القائم على المنصات واقتصاد صُنّاع المحتوى، تعيد Dolomite تشكيل تجربة مستخدمي DeFi من خلال الابتكار التقني. فنظام السيولة الافتراضية وآلية التحفيز المتمحورة حول المستخدم، يقدّمان نموذجاً جديداً يجمع بين الكفاءة الرأسمالية والشمول المالي. ومع تطور النظام البيئي لتوكن DOLO، يُتوقع أن يجذب هذا المحور اللامركزي في عالم التمويل المزيد من المشاركين، لاستكشاف آفاق الاقتصاد الرقمي معاً. في الوقت ذاته، تُظهر MEXC رؤى دقيقة ودعماً عميقاً للمشاريع الناشئة، مما يجعلها أرضاً خصبة لنمو المشاريع عالية الجودة.





إخلاء المسؤولية: هذه المادة لا تُعدّ نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو مالية أو محاسبية، كما لا تمثل توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصل. تقدم تعلم MEXC هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تشكّل أي نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل اتخاذ أي قرار استثماري، وجميع قرارات التداول تقع تحت مسؤوليتك الشخصية.