



من حدائق الحيوانات إلى الفنانين وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي، أخيرًا وصلت ضجة التسويق إلى DeSci.





مؤخرًا، أصبح مجال DeSci مرة أخرى في دائرة الاهتمام، حيث زادت شعبيته بسرعة بسبب اهتمام Binance Labs ببروتوكول BIO. عقب هذا الخبر، شهد التوكن في قطاع DeSci، مثل VITA وGROW وRSC، زيادات كبيرة، محافظة على أدائه القوي حتى خلال التراجع الأخير في السوق. أصبح حدث BIO Genesis الذي كان هادئًا سابقًا سلعة ساخنة بسرعة، حيث تم حجز الأماكن في وقت قصير. حتى منصة التجربة المبكرة للضخ التي أطلقها فريق BIO يبدو أنها قد تم إحياؤها.









في هذه اللحظة، يبدو أن مجال DeSci كالمغناطيس، حيث يجذب تدفقًا كبيرًا من رأس المال من عالم العملات الرقمية.









يهدف DeSci، وهو اختصار العلم اللامركزي، إلى بناء بنية تحتية عامة باستخدام تكنولوجيا Web3 لتمويل وإنشاء ومراجعة وتصديق وتخزين المشاريع البحثية العلمية بطريقة عادلة وشفافة.





يهدف DeSci إلى الاستفادة من مزايا تقنية البلوكتشين لمعالجة العديد من التحديات في البحث العلمي التقليدي، مثل صعوبة جمع التمويل، وقلة مشاركة البيانات، وانخفاض الشفافية في الأبحاث، وبالتالي تسريع الاكتشافات العلمية والابتكارات التكنولوجية. كأحد تطبيقات التكنولوجيا اللامركزية على الأساليب العلمية، يمتلك DeSci القدرة على تغيير طريقة عمل العلم التقليدي (TradSci) بشكل جذري. لم يعد يعتمد على المؤسسات المركزية والوسطاء، بل يستخدم الأساليب اللامركزية لإنشاء ونشر المعرفة. حاليًا، تركز مشاريع DeSci بشكل أساسي على حل قضايا التمويل، مع إمكانات كبيرة في مجال التكنولوجيا الحيوية.









ارتفاع شعبية DeSci، خاصة على منصات عملات الميم، لم يكن مصادفة. في ديسمبر من العام الماضي، لفت DeSci الأنظار بفضل تصريحات مؤسس Binance CZ و إنشاء ResearchHub من قبل مؤسس Coinbase.





مؤخرًا، أدت تصريحات مؤسس إيثيريوم فيتاليك بوتيرين واستثمار Binance في بروتوكول BIO إلى رفع معنويات قطاع DeSci على السلسلة إلى آفاق جديدة، مما أشعل سلسلة من المشاريع الرائجة. إن الاهتمام والاستثمار من هؤلاء الشخصيات البارزة قد ضخت بلا شك مزيدًا من الطاقة والثقة في مجال DeSci.









لقد أدى الضجيج الناتج عن تأثير الشهرة إلى تعزيز شعبية مفهوم DeSci فحسب، بل سرع أيضًا من تنفيذ وتطوير المشاريع المتعلقة به. ومع استمرار اهتمام قادة الصناعة مثل Vitalik وCZ، يتجه المزيد من المستثمرين والمطورين إلى قطاع DeSci لاستكشاف كيفية دمج اللامركزية وشفافية البحث العلمي مع مزايا تقنية البلوكشين، بهدف إعادة تشكيل منظومة البحث العلمي.





في هذا السياق، تظهر مشاريع DeSci بسرعة، حيث يركز البعض على مشاركة والتحقق من البيانات العلمية، بينما يعمل البعض الآخر على بناء آليات تمويل علمي أكثر عدلاً وانفتاحًا، ويحاول البعض استخدام تقنية البلوكشين لحماية أصالة وحقوق الملكية الفكرية لنتائج الأبحاث. وفقًا لتصنيف Messari Research لقطاع DeSci، تشمل الفئات الرئيسية: التمويل، البحث، البيانات، المراجعة من الأقران، النشر، البنية التحتية والخدمات، الفن، النظم البيئية العلمية المفتوحة، والمجتمعات. ومن الجدير بالذكر أن 50% من مشاريع DeSci تم تأسيسها في العام الماضي فقط. من خلال الرسم البياني، يتضح أن DAOs هي الأكثر تطورًا ضمن نظام DeSci البيئي، في حين أن مفاهيم أخرى، مثل تلك المتعلقة بـ NFTs، لا تزال في مراحلها الأولية.









وفي الوقت نفسه، مع استمرار زيادة الحماس تجاه مجال DeSci، يشهد السوق أيضًا مجموعة أوسع من فرص الاستثمار.









إن Rifampicin هو مضاد حيوي واسع الطيف يثبط تخليق RNA البكتيريا. له تأثيرات بكتيرية قوية ويستخدم لعلاج أمراض مثل السل والجذام والتراخوما ومرض المحاربين.





إن Urosteatin A هو مركب عضوي بالصيغة الجزيئية C(13)H(8)O(4)، وينتمي إلى فئة مركبات اليوستاتين. وهو منتج أيضي لمركبات الإيلاجيتانين.





إن SCIHUB هي مكتبة أوراق أكاديمية مفتوحة المصدر تعتمد على مفهوم التبرعات العلمية. تم تأسيسها بواسطة عالمة الأعصاب ألكسندرا إلباكويان في عام 2011، بهدف توفير الوصول المجاني للأوراق الأكاديمية للجميع. ومع ذلك، أثار الأمر مخاوف بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر. قام مؤسس WTF Academy بشراء 22% من إجمالي عرض توكن SCIHUB، ثم نقل 20% منها إلى محفظة ألكسندرا إلباكويان كدعم لموقع Scihub.









