تحليل اتجاه DeFi: أعلى مستوى على الإطلاق لعملة البيتكوين يفتح فرصًا جديدة

مع ارتفاع أسعار البيتكوين إلى ما يزيد عن $97,848.88، واقترابها من حاجز $100,000، أصبح سوق العملات المشفرة مرة أخرى مركز الاهتمام العالمي. وعلى هذه الخلفية، تشهد DeFi (التمويل اللامركزي)، وهو مكون أساسي من مكونات نظام الويب 3 (Web3) البيئي، فرص تطوير غير مسبوقة.
منذ صعود DeFi في صيف عام 2020، استمر حجم التداول على DEXs (البورصات اللامركزية) في الارتفاع. اعتبارًا من عام 2024، تم حجز أكثر من $169 مليار من الأصول في آلاف بروتوكولات DeFi. إن نسبة التخزين على ETH على شبكة الإيثيريوم ملحوظة بشكل خاص، حيث ارتفعت من %11 قبل عامين إلى %29.
كان مشهد DeFi في عام 2024 عبارة عن أفعوانية من النمو والابتكار. في وقت مبكر من العام، أشعلت اتجاهات مثل Liquid Staking Derivatives (LSD) ومشاريع مثل Pendle موجة من حماس السوق. وبينما استقر الضجيج الأولي، تظل إمكانات النمو في قطاعي LSD وLiquid Restaking (LRT) أقوى من أي وقت مضى. ضخت مشاريع إعادة التخزين مثل EigenLayer ما يقرب من $20 مليار في مساحة LRT، مما دفع التنوع عبر نظام DeFi البيئي. بالإضافة إلى ذلك، هيمنت Pendle على سوق العائد، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بنحو أربعة أضعاف منذ يناير، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في المجال.
شهدت القيمة الإجمالية المقفولة (TVL) لـ DeFi زخمًا ملحوظًا طوال العام، بدءًا من $50 مليار، وبلغت ذروتها عند $120 مليار، واستقرت عند حوالي $110 مليار اليوم. يتصدر قطاع LSD المجموعة من حيث حصة السوق، يليه عن كثب الإقراض والبورصات اللامركزية (DEX). تستمر هذه القطاعات في الابتكار بشكل مستمر، مما يدفع سوق DeFi إلى الأمام ويوفر للمستثمرين فرصًا لا مثيل لها لتنويع محافظهم الاستثمارية. لقد أثبت عام 2024 أنه عام محوري بالنسبة لـ DeFi، حيث يخلق تطوره المستمر إمكانيات جديدة للسوق والمستثمرين على حد سواء.
في حين قد يعتقد البعض أن DeFi قد بلغ مرحلة النضج، إلا أنه في الواقع لا يزال في مرحلة من التطور السريع. لم يعد DeFi يقتصر على وظائف الإقراض والتداول الأساسية ولكنه يستكشف بنشاط تطبيقات أوسع وأكثر تنوعًا، مع إمكانية إعادة تعريف التمويل التقليدي.
مثال: Yearn Finance ($YFI) مثال: Ondo Finance ($ONDO). الأمثلة: Optimism ($OP) and Arbitrum ($ARB).
