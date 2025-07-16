تطبيق Defi (HOME): بوابة DeFi من الجيل التالي تُعيد تعريف التجارب المالية على السلسلة

مع دخول DeFi مرحلة جديدة من التبني واسع النطاق، تتزايد باستمرار متطلبات المستخدمين لتجربة المنتج، والأمان، والتوافق بين السلاسل، وسهولة التشغيل. واستجابةً لهذه الاحتياجات السوقية، ظهر تطبيق Defi App (HOME). بصفته بوابة مالية مستقبلية على السلسلة، يُكرس تطبيق Defi App جهوده لإنشاء بوابة Web3 "للجميع" تُزيل حواجز التشغيل على السلسلة، وتُقلل من عتبة دخول المستخدمين، وتُعزز تبني التمويل اللامركزي (DeFi) على نطاق واسع.









استنادًا إلى مفهوم "التجريد الشامل للسلسلة" ودمج تقنية الأمان البيومترية، يُمكّن تطبيق Defi التداول وإدارة الأصول عبر السلاسل بنقرة واحدة. دون الحاجة إلى رسوم توصيل أو معرفة العميل أو رسوم الغاز، يُمكن للمستخدمين التبديل بحرية بين سلاسل وأجهزة متعددة، ونقل الأصول بسهولة، وتحقيق العوائد، وتداول المشتقات، مما يُحسّن بشكل كبير كفاءة وأمان العمليات على السلسلة.





تكمن الميزة الأبرز لتطبيق Defi في قدرته الفائقة على التجميع. تدمج المنصة العديد من بروتوكولات وخدمات DeFi الرئيسية، بما في ذلك إدارة الأصول، والربط بين السلاسل، وتداول DEX، وتجميع العائدات، وتعدين السيولة، وغيرها. يمكن للمستخدمين إكمال جميع العمليات على السلسلة من خلال واجهة واحدة دون الحاجة إلى التبديل المتكرر بين dApps، مما يقلل بشكل كبير من صعوبة التعلم وحاجز الدخول.





تُقدّم المنصة بنية "حساب ذكي" وتدعم تجريد الحسابات، مما يُتيح للمستخدمين تحسين تجربتهم من خلال تسجيل الدخول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإعدادات الاستراتيجية الآلية، وتنفيذ معاملات متعددة دفعةً واحدة. هذا التصميم لا يُعزز المرونة فحسب، بل يُعزز أيضًا تطوير منتجات Web3 بسهولة.









صُممت وظائف تطبيق Defi لتلبية احتياجات المستخدمين على جميع المستويات، مما يضمن تجربة مالية شاملة على سلسلة التوريد. سواء كنت جديدًا في عالم العملات الكريبتو أو مستخدمًا خبيرًا يبحث عن الكفاءة والاستراتيجية، ستجد هنا الأدوات والخدمات المناسبة. تشمل الميزات الرئيسية للمنصة ما يلي:





إيداعات الفيات دون الحاجة إلى التحقق من الهوية: أنشئ محفظة و أنشئ محفظة و اشترِ أصولًا مثل BTC وETH بالفيات دون الحاجة إلى التحقق من الهوية، مما يُخفف من صعوبة دخول المستخدمين الجدد.

مبادلة التوكن عبر السلاسل: يدعم النظام مبادلات الأصول بين EVM وسولانا والسلاسل الرئيسية الأخرى، دون رسوم غاز، مما يُبسط عملية التبادل بين السلاسل بشكل كبير.

مساعد الذكاء الاصطناعي Jarvis: يُساعد مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، جارفيس، المستخدمين على تحسين تخصيص الأصول، وإيجاد أفضل مسارات التداول، ويُقدم نصائح تشغيلية للمستخدمين الجدد.

تداول المشتقات اللامركزي: يُوفر خاصية تداول العقود الآجلة الدائمة لتلبية احتياجات المستخدمين المتقدمين.

خدمات تعدين السيولة والإقراض (قريبًا): ستُقدم المنصة قريبًا تجميعًا آليًا للعائدات وميزات إقراض عبر السلسلة، مما يُوسع نطاق سيناريوهات DeFi.









من المتوقع أن يُطلق تطبيق Defi التوكن الأصلي HOME الخاص به في أوائل الربع الثاني من عام 2025. سيغطي هذا التوكن أذونات المنصة، وحقوق الحوكمة، وخصومات الرسوم، وآليات حوافز النظام البيئي.





تصميم آلية التوكن: صُمم HOME لتعزيز نشاط المستخدم من خلال نموذج "الاستخدام يساوي التمكين"، مع دعم التداول عبر السلاسل لتعزيز السيولة الإجمالية وسهولة الاستخدام.

التمويل وتخصيص التوكن: استكمل المشروع تمويله سابقًا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، حيث بيع 400 مليون توكن HOME (ما يُمثل 4% من إجمالي العرض). في المستقبل، سيتم طرح 3% من التوكن للجمهور للمستخدمين غير الملتزمين بقوانين الولايات المتحدة.









باعتبارها منصة عالمية رائدة لتداول العملات المشفرة، أصبحت MEXC الخيار الأمثل لمشروع HOME بفضل دعمها القوي للسيولة، وتنوع عروض الأصول، واستراتيجية الرسوم المنخفضة، وتجربة المستخدم الممتازة. يمكن للمستثمرين بسهولة الحصول على توكن HOME من خلال MEXC والمشاركة في تطوير نظامها البيئي المستقبلي.





خطوات التداول:

1) افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجّل دخولك إليه.

2) ابحث عن توكن HOME في شريط البحث، واختر التداول الفوري أو العقدي لـ HOME.

3) اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر والمعلمات الأخرى، وأكمل عملية التداول.





تتمتع MEXC بقدرات قوية على استشراف المستقبل ودمج الموارد للمشاريع الناشئة. ومن خلال دعم نمو مشاريع Web3 عالية الجودة على المدى الطويل، تُعدّ منصةً أساسيةً للمستثمرين لتخصيص الأصول المحتملة.



