المناقشة حول اتجاه سوق الكريبتو: نهاية الدورة مقابل الارتفاع الوشيك

في الآونة الأخيرة، كان سوق الكريبتو نشطًا بشكل استثنائي، حيث انخرط المستثمرون والمحللون في مناقشات ساخنة حول اتجاهات السوق. من ناحية، يعتقد البعض أن دورة السوق الحالية قد انتهت؛ ومن ناحية أخرى، يزعم آخرون أن السوق على وشك موجة صعودية جديدة. يقدم كلا المنظورين حججًا مقنعة تعكس تنوع معنويات السوق والتوقعات المختلفة للاتجاهات المستقبلية. في التحليل التالي، سوف نستكشف وجهات النظر الصعودية والهبوطية لسوق العملات المشفرة على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة ونقيم قوة كل حجة. يهدف هذا التحليل إلى تزويد القراء بفهم شامل للمشهد المعقد الحالي للسوق.









في سوق العملات المشفرة الحالية، يشير المنظور الصعودي إلى أننا قد نكون على وشك اتجاه صعودي جديد كبير. يسلط المحللون والمستثمرون الذين يدعمون هذا الرأي الضوء على التحسينات في البيئة الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة، مثل انخفاض معدلات التضخم وخفض أسعار الفائدة المتوقعة، والتي عززت بشكل كبير جاذبية الاستثمارات عالية المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تظهر البيانات التاريخية أن سوق العملات المشفرة غالبًا ما ترتفع بعد الانتخابات الكبرى، وقد أظهرت عملة البيتكوين أداءً ملحوظًا في الأسعار بعد أحداث النصف. جنبًا إلى جنب مع الأداء المستقر لعملتي البيتكوين والإيثريوم، فضلاً عن نضج السوق المتزايد، تساهم هذه العوامل معًا في خلق نظرة صعودية قوية.





تحسن البيئة الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة





في الوقت الحالي، شهدت البيئة الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة تحسنًا كبيرًا. فقد انخفضت معدلات التضخم إلى أقل من 3%، ويستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة، وهو أمر موات بلا شك للاستثمارات عالية المخاطر مثل سوق العملات المشفرة. وتظل أرباح الشركات، وخاصة في قطاع التكنولوجيا، قوية، وتشير معظم المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتجه من الحياد إلى الإيجابية. ويبدو أن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في "الهبوط الناعم" - الحد من التضخم مع تجنب الركود - في متناول اليد. وسوف تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على زيادة جاذبية الاستثمارات عالية المخاطر وتقليل عائدات السندات الحكومية، مما قد يؤدي إلى المزيد من النمو في سوق الكريبتو.









تجربة تاريخية: ارتفاع سوق الكريبتو بعد الانتخابات





تُظهِر الملاحظات السابقة أن سوق الكريبتو شهد ارتفاعات كبيرة بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة. يشير العديد من المشاركين في السوق والمحللين إلى أن أسعار العملات المشفرة ارتفعت بشكل كبير بعد انتخابات عامي 2016 و2020، مما أدى إلى تكهنات بأن اتجاهًا مشابهًا قد يتبع انتخابات عام 2024. في حين أثار هذا الرأي نقاشًا واسع النطاق، فمن المهم ملاحظة أن نقاط البيانات لا تزال محدودة، وأن البيئة الاقتصادية في عام 2024 تختلف بشكل كبير عن تلك في عامي 2016 و2020. لذلك، على الرغم من أن الاتجاهات التاريخية تستحق النظر، فيجب التعامل معها بحذر.









أداء قوي لعملة البيتكوين بعد النصف





كان يُنظر إلى أحداث النصف لعملة البيتكوين تقليديًا على أنها محفزات لزيادات الأسعار. تُظهر البيانات التاريخية أن سعر البيتكوين ارتفع بشكل كبير بعد أحداث النصف في عامي 2016 و2020، مما يوفر نظرة إيجابية للسوق الحالية. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على البيانات التاريخية للتنبؤات قد يكون حتميًا بشكل مفرط، حيث يمكن أن يتأثر أداء السوق في المستقبل بعوامل مختلفة، بما في ذلك نمو السوق والتعقيد المتزايد لنظام العملات المشفرة.









أداء مستقر لعملة البيتكوين





على الرغم من المشاعر السلبية المنتشرة في السوق، ظل سعر البيتكوين مستقرًا فوق 54,000 دولار لعدة أشهر. هذا الاستقرار المستدام عند مستويات تقييم عالية نسبيًا غير مسبوق تقريبًا، مما دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن السوق في مرحلة توحيد، تستعد للاتجاه الصعودي الرئيسي التالي. وعلاوة على ذلك، عززت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية نضج السوق، مما وضع الأساس لمكاسب مستقبلية محتملة.













ومع ذلك، يظل المنظور الهبوطي حذرًا بشأن آفاق السوق. ويشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه مخاطر ركود محتملة، وقد يكون "الهبوط الناعم" هدفًا مثاليًا أكثر من كونه نتيجة واقعية. كما أن الفائدة الفعلية للعملات المشفرة موضع تساؤل، حيث يرى الكثيرون أنها في المقام الأول أصول مضاربة وليست حلولاً عملية. وعلاوة على ذلك، فإن التقييمات السوقية المرتفعة والتشابه مع هياكل السوق السابقة تثير المخاوف بشأن ضغوط البيع المحتملة والانحدار التدريجي في سوق العملات المشفرة. وتحث النظرة الهبوطية المستثمرين على البقاء في حالة تأهب للمخاطر المحتملة أثناء السعي لتحقيق مكاسب السوق.





الظروف الاقتصادية الكلية السلبية





تزعم النظرة الهبوطية أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر الركود، مع احتمال أن يكون ما يسمى "الهبوط الناعم" مجرد وهم متفائل. ارتفاع بيانات البطالة، وخفض تصنيف قوة سوق العمل، وإمكانيةإن عودة التضخم إلى الظهور بسبب تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة كلها عوامل مقلقة. وعلى الرغم من عدم حدوث نمو سلبي حتى الآن، إلا أن المخاوف بشأن الركود لا تزال قائمة. إن التنبؤ بالتضخم أمر صعب، وقد تؤدي تخفيضات الأسعار إلى انتعاش التضخم، وهو ما لن يفيد سوق الكريبتو. والجدير بالذكر أن شركة بيركشاير هاثاواي باعت بشكل كبير أسهم التكنولوجيا في الربع الماضي، حيث وصلت حيازاتها النقدية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2004. إن التحركات التي قام بها هذا المستثمر الأسطوري للحد من المخاطر مثيرة للتفكير حقًا.









نقاط الضعف في سرديات العملات المشفرة





يزعم المنتقدون المتشائمون أن المشكلة الأساسية في العملات المشفرة هي افتقارها إلى حالات الاستخدام العملية. يُنظر إلى البيتكوين إلى حد كبير على أنه مخزن للقيمة، في حين لا يزال الإيثريوم، على الرغم من سماته الانكماشية، يواجه تحديات تتعلق بدوره المركزي في رسوم المعاملات وقضايا التشغيل البيني مع شبكات الطبقة 2. على الرغم من أن المنصات الناشئة مثل سولانا تُظهر إمكانات نمو قوية، إلا أن سوق الكريبتو ككل لا تزال تكافح مع طبيعتها المضاربية وغياب التطبيقات العملية الواسعة النطاق.





أوجه التشابه بين السوق الحالية وهيكل السوق لعام 2019





أبرز المحلل البارز في البيتكوين بنيامين كاون أن هيكل السوق الحالي يشبه هيكل عام 2019، مما قد يشير إلى أن سوق العملات المشفرة قد تشهد فترة من التراجع التدريجي بعد عدة تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. يتناقض هذا الرأي مع التعافي المتوقع عمومًا في نهاية العام ولكنه يعمل أيضًا كتذكير للمستثمرين بتوخي الحذر في بيئة السوق الحالية.









حاليًا، تقدم كل من وجهات النظر الصعودية والهبوطية في سوق الكريبتو حججًا قوية. يشعر الثيران بالتفاؤل بشأن تعافي البيئة الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة، وتكرار الأنماط التاريخية، والأداء المستقر لعملة البيتكوين. من ناحية أخرى، يتوخى الدببة الحذر بشأن الركود الاقتصادي المحتمل، وحالات الاستخدام المحدودة للعملات المشفرة، والمخاوف بشأن هيكل السوق. في بيئة السوق المتنوعة هذه، يحتاج المستثمرون إلى النظر في عوامل متعددة وتبني استراتيجيات مرنة للتنقل بين ديناميكيات السوق المستقبلية المحتملة. لذلك، يعد اختيار منصة موثوقة أمرًا بالغ الأهمية. يمكن لـ MEXC، باعتبارها منصة تداول عالمية رائدة، مساعدة المستثمرين على تحسين قراراتهم في السوق المتغيرة باستمرار. بفضل سيولتها الرائدة في الصناعة واختيارها الواسع من العملات المشفرة وتدابير الأمان من الدرجة الأولى، توفر MEXC دعمًا قويًا لإدارة تقلبات السوق وتحقيق أهداف الاستثمار.



