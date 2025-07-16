ازدهار طلبات ETF في العملات المشفرة: ما هو صندوق الاستثمار المتداول في الكريبتو التالي الذي سيحصل على الموافقة؟

إثر الموافقة على ETF (ETFs) الفورية لكل من BTC وETH، والتي وضعت سابقة قوية للصناعة، وجهت العديد من المؤسسات المالية أنظارها نحو العملات المشفرة الواعدة الأخرى، مسارعةً إلى تقديم طلبات لإطلاق ETF بهدف تأمين حصتها في هذا السوق المتنامي.





على وجه الخصوص، قامت عدة شركات إدارة أصول معروفة مؤخرًا بتقديم طلبات لإنشاء ETF (Spot ETFs) للعملات المشفرة الشهيرة مثل *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT*, و *URLS-DOGE_USDT*، مما يشير إلى أن سوق ETF يدخل مرحلة جديدة من النمو السريع والاهتمام المتزايد.









شهدت موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صندوق الاستثمار المتداول العقود الفورية BTC في يناير 2024 نقطة تحول هامة لكل من أسواق العملات المشفرة والتمويل التقليدي. وتُظهر البيانات أن ETF الفورية BTC سجلت نشاطًا ملحوظًا في التداول خلال عامها الأول. ففي الشهر الأول وحده، تجاوز حجم التداول 38 مليار دولار، وبحلول نهاية العام، تخطى حاجز 660 مليار دولار.





وفقًا لبيانات Coinglass، اعتبارًا من 26 فبراير، بلغ إجمالي القيمة السوقية لETF الفورية BTC حوالي 103.08 مليار دولار، في حين وصلت القيمة السوقية لETF الفورية للإيثيريوم إلى 8.95 مليار دولار.









بعد الموافقة على ETF الفورية لكل من الBTC (BTC) وETH (ETH)، توجهت المؤسسات المالية نحو تقديم طلبات جديدة للموافقة على صناديق ETFs خاصة بالعملات المشفرة الأخرى ذات القيمة العالية. على وجه التحديد، تقدمت شركات بارزة مثل Grayscale وVanEck و21Shares وCanary Funds بطلبات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صناديق ETFs لعدة أصول رقمية، بما في ذلك SOL وDOGE وXRP وLTC وTRUMP وBONK وغيرها.





التوكن مؤسسات تقديم الملفات XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree, etc. SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex, etc. DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, etc. ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





تحديث حول حالة طلبات ETF (ETFs) لأبرز خمس عملات مشفرة حظيت تطورات طلبات ETF للعملات المشفرة الخمس الكبرى — ADA وXRP وSOL وLTC وDOGE — باهتمام واسع، مع تقدم المؤسسات المالية في مراحل مختلفة من عملية التقديم.





في الأسبوع الثاني من فبراير 2025، أصبحت Grayscale Investments أول من تقدم بطلب لإطلاق أول ETF فوري لعملة ADA إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). الطلب حاليًا في مرحلة المراجعة الأولية، ومن المتوقع أن تصدر الهيئة قرارها في الأشهر القادمة.





تقدمت عدة مؤسسات، بما في ذلك Bitwise Asset Management وGrayscale و21Shares وWisdomTree وCanary Capital، بطلبات لإطلاق صناديق XRP الفورية. وأكدت Bitwise أن طلبها قد تم تقديمه رسميًا عبر Cboe BZX Exchange وقُبل من قبل SEC. الطلبات ما زالت قيد المراجعة، بانتظار مستجدات حاسمة في الأشهر القادمة.





قدمت كل من VanEck وGrayscale وBitwise و21Shares وCanary Capital طلبات لإطلاق ETF لعملة SOL. ويدخل حاليًا طلبا Grayscale وVanEck مرحلة التعليق العام، وهو ما يمثل تقدمًا آخر نحو الحصول على الموافقة.





تقدمت كل من Nasdaq وGrayscale وCanary Capital بطلبات لإطلاق صناديق LTC الفورية. وقد تم قبول طلب Nasdaq من قبل SEC ودخل مرحلة المراجعة الأولية، مما يعكس موقفًا إيجابيًا من الهيئة تجاه إمكانية الموافقة على هذا الصندوق.





على النقيض، شهدت صناديق DOGE تقدمًا أبطأ. على الرغم من تقديم كل من NYSE Arca وGrayscale Investments وBitwise Asset Management و21Shares وWisdomTree وCanary Capital طلبات رسمية، لم تصدر SEC أي تفاصيل إضافية، مما يترك مستقبل الموافقة على هذا الصندوق غير واضح.









مع استقالة الرئيس السابق لهيئة SEC، Gary Gensler، وتولي Paul Atkins رئاسة الهيئة، تحولت مشاعر المستثمرين من التشاؤم إلى التفاؤل بشأن مستقبل ETF الفورية للكريبتو. ومع ذلك، لا تزال هناك خلافات حول التفاصيل الرئيسية، مثل العملات التي ستحصل على الموافقة ومتى ستتم هذه الموافقات.





وفقًا لأحدث البيانات من منصة التنبؤ Polymarket:صندوق SOL الفوري هو الأقرب للموافقة هذا العام، مع احتمال بنسبة 85%. يتبعه LTC بنسبة 75%. ثم DOGE بنسبة 74%. وأخيرًا XRP بنسبة 73%.









يعتقد محللو Bloomberg جيمس سيفارت وإريك بالشوناس أن LTC لديها أعلى احتمالية للحصول على الموافقة، مستندين إلى تصنيف SEC لـ LTC باعتبارها تفرعًا من الBTC وتصنيفها كسلعة. ومع ذلك، هناك آراء مختلفة بين المحللين. على سبيل المثال، يشير محلل الكريبتو Kare إلى أن ADA قد تحصل على الموافقة بشكل أسرع من SOL، مشيرًا إلى العلاقة الإيجابية نسبيًا بين Cardano و SEC. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التقنية القوية لـ ADA والدعم المخلص من مجتمعها جعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين.





بشكل عام، وعلى النقيض من موقف إدارة بايدن الصارم تجاه العملات المشفرة، سعت إدارة ترامب بنشاط إلى تعزيز مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للكريبتو، من خلال العمل على إطار تنظيمي أكثر ملاءمة. وقد أدى هذا التحول في السياسات إلى تسريع نمو ETF للكريبتو الفورية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يجذب ذلك مشاركة مؤسسية أكبر في المستقبل. ومع تعزيز ثقة المستثمرين في سوق الكريبتو، يشهد القطاع تدفقًا متزايدًا لرأس المال. هذا الاتجاه بلا شك سيقود إلى نمو كبير ومستقر في حجم التداول وإجمالي الأصول المدارة (AUM) لمختلف ETF الفورية، مما يوفر دعمًا صعوديًا قويًا لعملات مثل*URLS-BTC_USDT* و *URLS-ETH_USDT*. إن التفاعل بين توجهات إدارة ترامب وردود أفعال السوق عزز من التوسع السريع لسوق ETF للكريبتو.





