6 ديسمبر 2024 - أعلنت إدارة ترامب مؤخرًا عن نيتها تعيين بول أتكينز رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) والمؤسس المشارك لمنصة PayPal ديفيد ساكس كـ "قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة" في البيت الأبيض في عهد ترامب.





تتمتع هاتان الشركتان العملاقتان في الصناعة، إلى جانب مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك، بنفوذ كبير على مستقبل صناعة العملات المشفرة في حين تعملان على ترسيخ أدوارهما في الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية لترامب. وبشكل جماعي، تعمل الشركتان على إشعال موجة استثمار في العملات المشفرة على وشك أن تجتاح العالم.













بول أتكينز، الرئيس الجديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات، هو منظم مالي متمرس ومدافع قوي عن العملات المشفرة. مستفيدًا من فهمه العميق لمشهد التكنولوجيا المالية، يركز أتكينز على الاستثمار في مشاريع العملات المشفرة ذات الابتكار التكنولوجي والإمكانات التنظيمية.





إحدى المبادرات البارزة هي الحقوق الاحتياطية، حيث تعمل شركة Atkins كمستشار وتحتفظ بتوكن *URLS-RSR_USDT*. تهدف الحقوق الاحتياطية إلى بناء نظام احتياطي للعملات المشفرة أكثر استقرارًا وشفافية، مما يوفر دعمًا للبنية الأساسية أكثر موثوقية لصناعة التشفير. وتحت إشراف Atkins، نمت القيمة السوقية الحقوق الاحتياطية بشكل مطرد إلى 948 مليون دولار. وبعد الإعلان عن ترشيح Atkins، شهد *URLS-RSR_USDT* زيادة ملحوظة بنسبة 154.39%، مع ارتفاع بنسبة 96.64% خلال الأيام السبعة الماضية.









كان ديفيد ساكس، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في PayPal والمؤسس المشارك لصندوق رأس المال الاستثماري كرافت فينتشرز، شخصية محورية في استثمارات العملات المشفرة. في وقت مبكر من مارس 2018، استثمر ساكس في Multicoin Capital، مدركًا إمكاناتها كشركة رائدة في مجال الاستثمار في العملات المشفرة. وبحلول يوليو 2018، أظهرت Multicoin بصيرتها الاستراتيجية من خلال قيادة جولة تمويل بقيمة 20 مليون دولار في سولانا، لتصبح واحدة من الداعمين الأوائل لهذا المشروع البارز الآن.









إن نجاح سولانا هو مجرد واحد من العديد من النقاط البارزة في السجل الحافل المثير للإعجاب لشركة Craft Ventures. مع التركيز القوي على البنية التحتية، قامت شركة رأس المال الاستثماري ببناء محفظة متنوعة من 12 مشروعًا للعملات المشفرة، بما في ذلك dYdX وHandshake و0xProtocol.





مصدر البيانات: RootData





شهدت منصة تداول المشتقات اللامركزية dYdX ارتفاعًا في قيمة التوكن الخاص بها *URLS-DYDX_USDT* بنسبة 24.53% خلال 24 ساعة من الإعلان عن استثمار Craft Ventures. وعلى نحو مماثل، شهدت Handshake، نظام أسماء النطاقات اللامركزي الذي يهدف إلى إنشاء نظام بيئي أكثر أمانًا وشفافية لمجالات الإنترنت، زيادة في القيمة السوقية بنسبة 83.30%، مع ارتفاع بنسبة 137.10% على مدار 7 أيام. بالإضافة إلى ذلك، أدى الدور الاستشاري الذي لعبه ساكس في 0xProtocol، وهو بروتوكول تداول لامركزي، إلى نمو ثابت للتوكن الخاص بها *URLS-ZRX_USDT*.









لقد ترك إيلون ماسك، مؤسس شركات مشهورة عالميًا مثل تيسلا وسبيس إكس، بصمة مذهلة في عالم العملات المشفرة. لقد أحدث نهجه غير التقليدي في الاستثمار في العملات المشفرة موجات متتالية عبر الصناعة، مما يدل على نفوذه الهائل كقائد فكري.









تركز استثمارات ماسك في العملات المشفرة بشكل أساسي على التوكن السائد مثل *URLS-BTC_USDT* و *URLS-DOGE_USDT*. ومن خلال تصريحاته المتكررة على منصات التواصل الاجتماعي، فقد دفع القيمة السوقية لهذا التوكن إلى ارتفاعات كبيرة. وتحت تأييد ماسك، ارتفعت القيمة السوقية لعملة Dogecoin إلى 64.2 مليار دولار، مما جذب انتباه عدد لا يحصى من المستثمرين.





بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في العملات المشفرة، عزز ماسك من ظهور العديد من مشاريع عملات الميم وقيمتها السوقية من خلال المنشورات وإعادة النشر. ومن الأمثلة البارزة على ذلك *URLS-PUNT_USDT* و*URLS-CHILLGUY_USDT* و*URLS-BAN_USDT*. وتحت تأثير ماسك، شهدت هذه المشاريع درجات متفاوتة من نمو القيمة السوقية وارتفاع الأسعار. وتكشف أفعاله عن اهتمام عميق ومنظور فريد من نوعه بسوق العملات المشفرة وتعزز نفوذه ومكانته داخل عالم العملات المشفرة.





خلال فترة حكم الرئيس ترامب، ظهرت مشاريع العملات المشفرة بسرعة. من المشاركة العميقة لبول أتكينز في مشروع الحقوق الاحتياطية كرئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات إلى مشاريع ديفيد ساكس التوسعية في قطاع العملات المشفرة من خلال Craft Ventures، وغزوات إيلون ماسك الفريدة للسوق باعتباره رائدًا في مختلف الصناعات، تؤكد كل قصة على الواقع المتنامي المتمثل في أن العملات المشفرة أصبحت ركيزة أساسية للنظام الاقتصادي العالمي.









بالنسبة للمستثمرين العاديين، للمشاركة في مشاريع العملات المشفرة التي يدعمها أباطرة العملات المشفرة، فإن الخطوة الأولى هي العثور على منصة تبادل آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام.





من بين المنصات العديدة، تعد MEXC بلا شك خيارًا موصى به. توفر MEXC للمستخدمين التوكن الأكثر رواجًا، وعمليات الإيردروب اليومية، والرسوم المنخفضة للغاية، والسيولة الشاملة. باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة، تقدم MEXC مجموعة واسعة من العملات المشفرة السائدة، مثل *URLS-BTC_USDT* و*URLS-ETH_USDT* ، كما تقدم باستمرار مشاريع العملات المشفرة الناشئة، مما يوفر للمستثمرين مجموعة كبيرة من الخيارات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل سياسة الرسوم المنخفضة لدى MEXC على تقليل تكاليف التداول للمستثمرين بشكل كبير.





فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية تداول *URLS-DOGE_USDT* على تطبيق MEXC.





سجّل الدخول إلى تطبيق MEXC وانقر على تداول. حدد العقود الفورية وانقر على زوج التداول. ثم ابحث عن DOGE/USDT. انقر على شراء DOGE.







