توقعات سوق الكريبتو للنصف الثاني من عام 2025

مع نهاية النصف الأول من عام 2025، أظهر سوق العملات المشفرة مجددًا جاذبيته الفريدة وإمكاناته الهائلة. وقد حققت العملات المشفرة الرائدة، مثل بيتكوين وإيثريوم، ارتفاعات قياسية جديدة بشكل متكرر، مما ساهم في ازدهار السوق.

بالنظر إلى النصف الثاني من العام، ما هي الفرص والتحديات التي سيواجهها سوق العملات المشفرة؟

1. تحسين البيئة الكلية العالمية


يتوقع نموذج GDPNow الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 4.6% في الربع الثاني، مما يشير إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي واحتمالية حدوث "هبوط تدريجي". ويتوقع السوق على نطاق واسع خفضًا واحدًا على الأقل لأسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، مما سيزيد من تيسير أوضاع السيولة العالمية.

  • انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 4.8% في بداية العام إلى 4.2% في يونيو.
  • انخفض مؤشر الدولار الأمريكي من أعلى مستوى سنوي له عند 106 إلى حوالي 98.
  • - وصل كل من الذهب والبيتكوين إلى مستويات قياسية مرتفعة، مما يعكس صدى للأصول الآمنة.

يحظى دور البيتكوين كـ"ذهب رقمي" بقبول واسع بين المستثمرين المؤسسيين، لا سيما في ظل تزايد أعباء الديون السيادية. وأصبحت الأصول المشفرة منفذًا جديدًا للصناديق للتحوط من المخاطر النظامية.

2. الموجة المؤسسية: تداخل تدفقات ETF واستراتيجيات الاحتياطي المؤسسي


يُمثل عام 2025 عامًا محوريًا في إضفاء الطابع المؤسسي على سوق الكريبتو. فبعد موافقة الولايات المتحدة على صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في عام 2024، مُهّد الطريق لدخول المؤسسات. وبحلول منتصف العام، رفعت Fidelity وBlackRock الأصول المُدارة (AUM) لمنتجات BTC ETF المتداولة إلى أكثر من 50 مليار دولار أمريكي. وبحلول يونيو، تجاوزت الأصول المُدارة لـ ETF الكريبتو المتداولة عالميًا 1.1 تريليون دولار أمريكي، حيث شكّلت المؤسسات المهنية والمكاتب العائلية وصناديق التحوّط ما يقرب من 60% من حجم التداول.

في غضون ذلك، زادت شركات متعددة الجنسيات، مثل MicroStrategy و Tesla، احتياطياتها من أصول الكريبتو، ودمجتها في استراتيجيات "الاحتياطي النقدي الديناميكي". ويتحول دخول الشركات من "النشر الاستراتيجي" إلى "التخصيص الهيكلي". ووفقًا لبيانات التوقعات الشهرية ثلاثة محاور للنصف الثاني من عام 2025، تمتلك حوالي 228 شركة مدرجة في البورصة مجتمعةً 820,000 BTC. وتستحوذ هذه الشركات على بيتكوين من خلال تمويل الأسهم أو السندات القابلة للتحويل، بقيم سوقية تتجاوز بكثير صافي أصولها. ولا يدعم هذا التوجه المتزايد من جانب كبار المستثمرين المؤسسيين الزخم الصاعد في أسعار بيتكوين فحسب، بل يعزز أيضًا شرعية العملات المشفرة وقبولها.

3. دورة اقتصادية عظمى أم صعود هيكلي؟ تباين السوق يُتيح فرصًا جديدة


يقع السوق الحالي عند مفترق طرق بين "دورة صاعدة فائقة" و"سوق صاعدة هيكلية". مقارنةً بعامي 2017 و2021، يتميز مسار الصعود لعام 2025 بثبات أكبر، وتوزع السيولة على نطاق أوسع، مع ثلاث سمات رئيسية بارزة:

3.1 تزايد النشاط على السلسلة لكن الخوف من تفويت الفرصة لا يزال محدودًا


  • لم تصل اتجاهات البحث على جوجل لكلمات رئيسية مثل "كريبتو" و"بيتكوين" إلى ذروتها التاريخية بعد، مما يشير إلى أن فقاعات تجارة التجزئة لم تظهر بعد.
  • يشهد عدد عناوين بيتكوين نموًا مطردًا، حيث حافظت العناوين النشطة على أكثر من 1.5 مليون عنوان.
  • ازداد حجم معاملات المستويين الأول والثاني بأكثر من 40% شهريًا.

3.2 تباعد كبير في أسعار العملات البديلة وتأثير قوي للشركات الكبرى


بخلاف فترات الصعود السابقة التي شهدت ارتفاعًا حادًا للعديد من التوكن، تُشبه هذه الدورة سوق "الاستحواذ على القيمة". تُظهر التوكن المُركّزة على الذكاء الاصطناعي، وأصول العالم الحقيقي (RWA)، وبروتوكولات Layer 2 إمكانات نمو مستدامة.

3.3 إعادة الهيكلة الداخلية ضمن الدورة: الانتقال من المبالغة إلى المنفعة


إن القطاعات التي كانت مدفوعة بالضجيج في السابق مثل GameFi وSocialFi تتطور تدريجيًا في منتصف عام 2025 إلى أشكال منتجات تركز على "النماذج الاقتصادية المستدامة والاحتفاظ بالمستخدمين".

4. استمرار التقدم التكنولوجي وتعميق التنمية البيئية


في النصف الثاني من عام 2025، ستظل التطورات التكنولوجية هي القوة الأساسية التي تدفع التطور المتعمق لنظام الكريبتو البيئي.

4.1 الأصول الحقيقية (RWA) تُسرّع التكامل مع التمويل التقليدي


أصبح تحويل الأصول الحقيقية لتوكن (RWA) أحد أبرز المواضيع في صناعة البلوكتشين. حاليًا، تحافظ إيثريوم على مكانتها المهيمنة في سوق RWA، بينما تتوسع منصات التمويل اللامركزي (DeFi) الناضجة، مثل سولانا، في مجال RWA. ووفقًا لبيانات تحويل الأصول الحقيقية لتوكن، تجاوز إجمالي قيمة RWA على السلسلة 23.8 مليار دولار أمريكي (باستثناء العملات المستقرة) اعتبارًا من 17 يونيو 2025، بما في ذلك 13.8 مليار دولار أمريكي من الائتمان الخاص، و7.4 مليار دولار أمريكي من سندات الحكومة الأمريكية، و1.6 مليار دولار أمريكي من السلع.



تتوقع BlackRock أن يرتفع حجم سوق RWA إلى 16 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومع استمرار تعمق الأصول المرهونة بالمخاطر، يشهد المُصدرون والبنوك الوصية والمستثمرون وكيانات البلوكتشين في منظومة RWA نموًا سريعًا. ومن المتوقع توافر فرص استثمارية في إدارة الأصول، وتكنولوجيا المعلومات البنكية، والمدفوعات عبر الحدود، مما يُمثل تقاربًا حقيقيًا بين DeFi وTradFi.

4.2 بروتوكولات Layer 2 الناضجة، المرحلة المتقدمة التي بدأت بعد EIP-4844


منذ تفعيل بروتوكول EIP-4844 (تجزئة دانكشاردينغ الأولية) في نهاية عام 2024، شهد نظام إيثريوم البيئي للطبقة الثانية نموًا هائلاً. يُخفّض بروتوكول EIP-4844 رسوم غاز Layer 2 بشكل ملحوظ من خلال إدخال معاملات الكائنات الرقمية، مما يُتيح التبني الجماعي من قِبل المطورين والمستخدمين. مع حلول النصف الثاني من عام 2025، تجاوز تطوير الطبقة الثانية مجرد "التوسع" إلى مرحلة جديدة من "تحسين الأداء، وتعميق النظام البيئي، والاستدامة التجارية".

1) وفقًا لأحدث بيانات L2Beat، تجاوز إجمالي القيمة المقفلة (TVL) على شبكات L2 43 مليار دولار أمريكي، مع تزايد أعداد المستخدمين النشطين أيضًا.

2) بلغ قطاع zkRollup مرحلة النضج في عام 2025، حيث حققت مشاريع نموذجية مثل zkSync Era وScroll وPolygon zkEVM توافقًا مع EVM واستقرارًا في تشغيل الشبكة الرئيسية، مما ساهم في حل المشكلات الحرجة السابقة المتعلقة بتكاليف الترحيل المرتفعة وفجوات الأدوات.

3) تستكشف حلول Layer 2 على نطاق واسع بنيات "L3/L4"، في محاولة لبناء سلاسل تطبيقات أخف وزنًا وأكثر تخصيصًا عبر "التجميعات الخاصة بالتطبيقات". ومن المتوقع أن يعزز هذا التوجه القدرة التنافسية لتطبيقات Web3 في سيناريوهات التداول عالي التردد، والحوسبة الخصوصية، واستنتاجات الذكاء الاصطناعي على السلسلة.

5. مسار تنظيمي أكثر وضوحًا: تشريعات العملات المستقرة وهيكل السوق


5.1 التقدم المحرز في تشريعات العملات المستقرة


في النصف الأول من عام 2025، شهدت سياسة العملات المشفرة الأمريكية تغييرات غير مسبوقة. ومن المتوقع أن يُطبّق تشريع العملات المستقرة أولاً. حاليًا، يُقدّم مجلس النواب قانون STABLE، بينما يُمضي مجلس الشيوخ قُدمًا في قانون GENIUS، وكلاهما يحظى بدعم من الحزبين. في 11 يونيو، أقرّ مجلس الشيوخ قانون GENIUS وأحاله إلى مجلس النواب للنظر فيه. تُحدّد هذه القوانين متطلبات الاحتياطي، والامتثال لمكافحة غسل الأموال، وحماية الإفلاس، وأحكام حقوق المستهلك، مما يُوفّر إطارًا تنظيميًا أوضح لسوق العملات المستقرة.

5.2 التطورات التشريعية في هيكل سوق الكريبتو


بالإضافة إلى تشريع العملات المستقرة، قدمت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي رسميًا قانون CLARITY. يهدف هذا القانون إلى تحديد الحدود التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC بوضوح فيما يتعلق بالأصول الكريبتو، مع تقسيم اللوائح وفقًا لخصائص الأصول. من المتوقع أن توفر هذه الخطوة التشريعية بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وشفافية لسوق العملات المشفرة، مما يقلل من حالة عدم اليقين في السوق ويعزز ثقة المستثمرين.

لن يكون سوق العملات المشفرة في النصف الثاني من عام 2025 مجرد "سوق صاعدة مدفوعة بالعواطف". بل إنه يمثل بداية تطور بيئي معقد. بفضل القوى المشتركة للتكنولوجيا ورأس المال والتنظيم واعتماد المستخدمين، من المتوقع أن يحقق السوق قفزة نوعية من مجرد مضاربة على العملات المشفرة ليصبح بنية تحتية أساسية للأصول الرقمية.

من خلال التحليل المتعمق للسوق وقرارات الاستثمار العقلانية، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا اغتنام المزيد من الفرص وتحقيق نمو الثروة في النصف الثاني من عام 2025. ستظل MEXC في طليعة الابتكار التكنولوجي، مما يوفر للمستخدمين العالميين قنوات تداول منخفضة الحواجز وفعالة وآمنة، واستكشاف الإمكانات اللامحدودة للعملات المشفرة بشكل مشترك.

قم بتسجيل الدخول إلى MEXC الآن لتضع نفسك في موقع استراتيجي واغتنام فرص النصف الثاني من الكريبتو في عام 2025!

إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم MEXC Learn هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.


