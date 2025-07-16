الكريبتو في عام 2024: اللحظات الرئيسية التي شكلت مستقبل الأصول الرقمية

شهد عام 2024 تحولات جذرية في مجال العملات المشفرة، حيث وقعت أحداث غيّرت قواعد اللعبة وأعادت تشكيل هذا المجال. من وصول البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة إلى موجات العملات الميمية التي أشعلت الأسواق، إليكم أبرز 9 لحظات جعلت من هذا العام محطة هامة في تاريخ تطور العملات المشفرة.









في 10 يناير 2024 (بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي)، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على إدراج 11 صندوق بيتكوين متداول فوري (Spot ETFs) في الولايات المتحدة، مما سمح ببدء التداول في اليوم التالي. تبع ذلك في 24 مايو موافقة الهيئة على المجموعة الأولى من 8 صناديق إيثيريوم متداولة فورية، والتي بدأت التداول رسميًا في 23 يوليو.





تمثل موافقة صناديق البيتكوين والإيثيريوم الفورية المتداولة خطوة محورية في دخول صناعة العملات المشفرة إلى الأسواق المالية التقليدية. يعكس هذا الإنجاز ليس فقط تنوع قنوات الاستثمار للأصول الرقمية ولكنه أيضًا يشير إلى أن الصناعة تتجه تدريجيًا نحو النضج والتقييس. كما يمهد هذا الأساس لمزيد من الأصول المشفرة لدخول الأسواق المالية مستقبلاً، مما يفتح فصلًا جديدًا من التكامل الأعمق بين الأصول الرقمية والأسواق المالية التقليدية.













في عام 2024، حققت Ethereum محطة هامة أخرى في تاريخها مع ترقية Dencun (Cancun). من خلال تقديم مقترحات مبتكرة مثل Proto-Danksharding (EIP-4844)، تمكنت هذه الترقية من معالجة المشكلات المزمنة مثل ازدحام المعاملات وارتفاع رسوم الغاز. بعد الترقية، حققت Ethereum تحسينات كبيرة في قدرة المعالجة على السلسلة الرئيسية، وتخفيض رسوم الغاز، وزيادة قابلية التوسع، وتعزيز الأمان.





لم تقتصر ترقية Dencun على تعزيز ريادة Ethereum التقنية في مجال البلوكتشين فحسب، بل ساهمت أيضًا بشكل كبير في تسريع نمو حلول الطبقة الثانية. مع نضوج تقنيات الطبقة الثانية وتطور البلوكتشين المعياري، بدأت Ethereum تدريجيًا في الاندماج في منظومة تشفير أكثر تنوعًا وتنافسية. هذه التحولات لا تتحدى هيمنة Ethereum التقليدية فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا واسعة لإمكاناتها وأدوارها المستقبلية في مشهد العملات المشفرة.









في 20 أبريل 2024، عند ارتفاع الكتلة 840,000، أكملت بيتكوين بنجاح التنصيف الرابع لها، مما أدى إلى تقليص مكافآت التعدين من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين.





يحدث التنصيف في بيتكوين تقريبًا كل أربع سنوات، حيث يُقلل من المكافآت الممنوحة لمعدني معاملات بيتكوين إلى النصف. من خلال إبطاء معدل إصدار البيتكوين الجديد، يقدم التنصيف آلية انكماشية في النموذج الاقتصادي لبيتكوين، مما يضمن ندرتها واحتفاظها بالقيمة واستدامتها على المدى الطويل كعملة رقمية. وغالبًا ما يُعتبر الانتصاف عاملًا إيجابيًا يقود أسواق البيتكوين الصاعدة.









بعد صدمة انهيار FTX، قام فريق سولانا بسرعة بتعديل استراتيجيته. من خلال الاستفادة من المزايا التي تقدمها شبكة سولانا مثل المعاملات في الثانية العالية (TPS)، والرسوم المنخفضة، ومعالجة البيانات بشكل متوازي، استطاعت سولانا جذب عدد كبير من المشاريع والمستخدمين، مما أدى إلى توسع تدريجي في مجالات متعددة مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، والتخزين السائل (liquid staking)، والعملات الميمية (meme coins)، والمدفوعات. كما تمكنت المنصة من إبرام شراكات ناجحة مع عدة مشاريع وشركاء بارزين، مما ساعد في تحقيق التنوع وتعميق النظام البيئي الخاص بها.





بالإضافة إلى ذلك، أصبح ظهور الرموز الميمية المبنية على سولانا قوة دافعة قوية وراء عودة سولانا. نالت رموز مثل *URLS-SILLY_USDT*، و*URLS-WIF_USDT*، و*URLS-BONK_USDT*، و*URLS-BOME_USDT* شعبية كبيرة، مما أدى إلى تأثير ثروة ملحوظ وجذب أعداد هائلة من المستخدمين إلى شبكة سولانا. في الوقت نفسه، شهدت *URLS-SOL_USDT* أيضًا انتعاشًا قويًا، حيث وصلت إلى قمة قصيرة عند 260$، متجاوزةً قيمتها السوقية 100$.









شبكة TON (الشبكة المفتوحة)، وهي منصة ألعاب بلوكتشين منتظرة بشدة، وصلت إلى ذروة تطورها في عام 2024. جذبت ألعاب TON عددًا كبيرًا من اللاعبين بفضل أسلوب لعبها الفريد وآليات المكافآت المبتكرة. ومع ذلك، بينما كانت جنون ألعاب TON يجتاح العالم، تم القبض على مؤسس تليغرام، بافيل دوروف، بسبب تورطه في أنشطة مالية غير قانونية.





ردًا على هذا التحول المفاجئ في الأحداث، أطلق الفريق الرسمي بسرعة حركة احتجاجية تحت اسم "Resistance Dog" للتعبير عن استياءهم من وضع المؤسس وإظهار التضامن. لاقت الحركة دعمًا قويًا من مختلف الأطراف وأدت بشكل غير متوقع إلى زيادة كبيرة في القيمة السوقية لـ *URLS-REDO_USDT*. على الرغم من المشاكل القانونية المستمرة لدوروف، ومواجهة العديد من الشكوك والتحديات، إلا أن روح المقاومة التي يمثلها REDO قد أثارت تفاعلًا داخل المجتمع.









في عام 2024، اجتذبت العملات الميمية اهتمامًا كبيرًا وتدفقات رأس المال، مدفوعةً باتفاق قوي في السوق وتأثيرات الثروة الضخمة. شهدت كل من سولانا وبيس ظهور سلسلة من العملات الميمية ذات الطلب المرتفع. لم تقتصر شعبية هذه العملات الميمية على تعزيز ازدهار سوق العملات المشفرة فحسب، بل جلبت أيضًا عوائد ضخمة للمستثمرين. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن العملات الميمية تحمل مخاطر عالية وتقلبات كبيرة، ويجب على المستثمرين أن يظلوا عقلانيين وحذرين عند المشاركة فيها.









انتخابات ترامب لم تقتصر على تعزيز أسعار البيتكوين فحسب، بل أثارت أيضًا التوقعات في السوق بشأن أول حكومة للعملات المشفرة. مع تزايد تبني العملات المشفرة واعترافها عالميًا، بدأ عدد متزايد من السياسيين والمؤسسات الحكومية في التركيز على دراسة العملات المشفرة والتقنيات ذات الصلة.





عبر السوق عن آمال قوية في تخفيف السياسات المتعلقة بالعملات المشفرة وتحسين الأطر التنظيمية بمجرد تولي إدارة ترامب للسلطة. في المستقبل، ومع وضوح السياسات وتحسين الأنظمة التنظيمية، من المتوقع أن تشهد العملات المشفرة تطبيقات أوسع وتكاملًا أعمق على مستوى العالم.









منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وانتخابه لاحقًا كرئيس جديد، سجل سعر بيتكوين عدة أرقام قياسية جديدة. في 4 ديسمبر، بالتوقيت المحلي، قام ترامب بترشيح بول أتكينز رئيسًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد هذا الإعلان، ارتفع سعر *URLS-BTC_USDT** إلى 101,960$، محطمًا حاجز الـ 100,000$ لأول مرة في التاريخ، مع وصول القيمة السوقية الإجمالية إلى 2.1 تريليون دولار.













في سبتمبر 2024، مع بدء انتعاش سوق العملات المشفرة، شهدت العملات الميمية التي تحمل طابع الذكاء الاصطناعي زيادة كبيرة في شعبيتها. جذب توكنات مثل *URLS-GOAT_USDT* الانتباه إلى مجال الذكاء الاصطناعي داخل سوق العملات المشفرة، وأظهرت أيضًا الإمكانات الكبيرة للترميز في التقاط الاتجاهات المستقبلية. مع استمرار تقدم التكنولوجيا وزيادة الطلب في السوق، من المتوقع أن تلعب المشاريع الترميز مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي دورًا أكبر في المستقبل، مما يضخ حياة جديدة في تنويع سوق العملات المشفرة.



