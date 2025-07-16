كريبتو AI 2.0: هل يمكن أن يشعل MCP + وكلاء الذكاء الاصطناعي الموجة التالية من الابتكار والضجيج؟

مع تلاقي تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي (AI)، يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي في عالم الكريبتو تطورًا ديناميكيًا وعاصفًا. فمن بداياته المليئة بالحماس المفاهيمي إلى المشهد التنافسي المتزايد اليوم، لا يزال Crypto AI أحد أكثر مجالات Web3 إثارة للمتابعة والاهتمام. وسط هذا التطور، بدأ صعود بروتوكول السياق النموذجي (Model Context Protocol - MCP) بالتكامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) في جذب انتباه جاد، مما يثير التساؤل: هل يمكن لهذا التآزر القوي أن يقود الموجة الكبرى التالية من الابتكار والحماس في السوق









بروتوكول السياق النموذجي (Model Context Protocol - MCP) هو معيار مفتوح المصدر صُمم لإزالة الحواجز بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة وبيئات البلوكتشين. في النماذج التقليدية، كانت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعمل بشكل معزول، مما أجبر المطورين على إنشاء واجهات برمجة تطبيقات (APIs) مخصصة لكل اتصال، وهو نهج يستهلك وقتًا طويلًا، ويعاني من ضعف في المرونة، ويواجه مشكلات تتعلق بالأذونات والوصول والتشغيل البيني.





يهدف MCP إلى حل هذه التحديات من خلال العمل كموصل عالمي—تمامًا مثل واجهة USB ولكن للذكاء الاصطناعي. فهو يقدّم طريقة موحدة تتيح للنماذج والوكلاء الذكيين التواصل، والحصول على بيانات لحظية، والتفاعل مع الأنظمة المبنية على البلوكتشين. وبهذا، يبسط MCP بشكل كبير عمليات التطوير ويمكّن من بناء نظام متكامل وفعال وقابل للتوسع يجمع بين الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين.





تتمثل القيمة الجوهرية لـ MCP في تمكين الذكاء الاصطناعي اللامركزي من التفاعل بفعالية مع بيئته. فهو يدعم تنفيذ المهام تلقائيًا، وفهم السياق، وتقديم التغذية الراجعة على السلسلة، وكل ذلك ضمن إطار آمن وقائم على الأذونات. ومن خلال طبقته الدلالية الكاملة على البلوكتشين، يوفر البروتوكول البنية اللازمة لتفسير النماذج للمهام، والوصول إلى السياق المناسب، وإتمام العمليات بشكل ذاتي وقابل للتحقق.









هدف بروتوكول MCP إلى بناء طبقة بروتوكول عالمية شاملة تتيح لنماذج الذكاء الاصطناعي التشغيل، وتنفيذ المهام، وتقديم التغذية الراجعة، وكسب المكافآت على السلسلة. لا يقتصر دوره على معالجة تحديات استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة على البلوكتشين، بل يدعم أيضًا بشكل منهجي انتقال عالم Web3 نحو نموذج قائم على "النية" (intent-driven paradigm).





تكمن الميزة الأساسية لبروتوكول MCP في تصميمه لطبقة دلالية متكاملة على السلسلة، والتي تشمل آليات تعريف النماذج، وأنظمة جمع السياق وتفسيره دلاليًا، وأطر تحليل المهام وتنفيذها، بالإضافة إلى آليات تحفيز وتغذية راجعة. تمكّن هذه البنية النماذج الذكية من امتلاك عناوين مستقلة على السلسلة، واستقبال الأصول، وبدء المعاملات، واستدعاء العقود الذكية من خلال أنظمة تحقق من الأذونات—مما يجعلها "حسابات من الدرجة الأولى" في عالم البلوكتشين. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بروتوكول MCP بتجريد حالات البلوكتشين، والبيانات خارج السلسلة، وسجلات التفاعل التاريخي لتوفير هيكل واضح للمهام وسياق بيئي للنماذج، مما يمكّنها من تنفيذ التعليمات المعقدة بطريقة "سياقية دلالية" فعّالة.













Virtuals سلسلة من المبادرات تشمل VPN (شبكة شركاء Virtuals)، وACP (بروتوكول التجارة عبر الوكلاء)، وPoints (نظام الولاء)، وGenesis (آلية الإطلاق الجديدة). تهدف VPN إلى إعادة تعريف تقاطع الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة من خلال ربط المستثمرين والخبراء والمطورين والأكاديميين. ويعمل بروتوكول ACP على بناء نظام تجاري يتكون من وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على التفاعل والتعاون وإجراء المعاملات بشكل مستقل. يتتبع نظام Points تفاعل المستخدمين ويمنحهم حقوقًا حصرية للمشاركة في منصة الإطلاق. أما Genesis، فتقدم آلية إطلاق جديدة تعتمد على النقاط، وتوزيع رموز على السلسلة، وضمانات استرداد.





AI16Z بتعزيز نظامها البيئي بشكل كبير عبر إصدار ElizaOS V2، الذي تضمن تحسينات معمارية كبرى مثل "سرب الوكلاء" والتفاعل بين الوكلاء. بالتزامن، كشفت الفريق عن AUTOFUN، وهي منصة إطلاق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتميز بمنحنى تسعير عادل وطويل الأمد، وإمكانية تخصيص عناوين العقود الذكية، ونظام تحقق عبر الدردشة مدعوم برموز الذكاء الاصطناعي، وأدوات لإنشاء محتوى يقوده المجتمع. يعتمد النموذج الاقتصادي الجديد على توجيه الأرباح من منصة الإطلاق نحو عمليات إعادة شراء لدعم سيولة الرموز الجديدة. في إصدار Spartan V2، سيتم ترقية رمز DEGENAI وإطلاقه جنبًا إلى جنب مع ElizaOS V2، ليؤدي دورًا محوريًا في النظام ويساعد في الترويج للمشاريع على AUTOFUN.









مشروع Dark هي شبكة تجريبية مبنية على بروتوكول MCP وتعمل على بلوكتشين Solana، وتركّز على بيئات التنفيذ الموثوقة (TEE). من خلال تمكين التكامل التلقائي للأدوات الجديدة والتفاعلات على السلسلة، تهدف دارك إلى دفع عجلة الابتكار في تقنيات اللامركزية. ومع ذلك، فإن معظم وظائف المشروع لا تزال في المرحلة المفاهيمية ولم يتم إطلاقها رسميًا بعد.





SkyAI هي بنية تحتية أصلية للذكاء الاصطناعي مبنية على سلسلة BNB، وتوفر إمكانية الوصول إلى البيانات عبر سلاسل متعددة بالإضافة إلى نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من أن المشروع لا يزال في مرحلته المفاهيمية، إلا أنه يُعد من المشاريع الرائدة ضمن قطاع MCP.









Solix هي شبكة DePIN مبنية على بروتوكول MCP، تركز على مشاركة النطاق الترددي الذكية. يمكن للمستخدمين مشاركة النطاق الترددي الخاص بهم من خلال إضافة على المتصفح والحصول على مكافآت، وتغطي الشبكة حالياً 63 دولة حول العالم. وقد شهد المشروع تنفيذًا تقنيًا سريعًا نسبياً، لكن نجاحه طويل الأمد يعتمد على مدى تفاعل المستخدمين واستدامة نموذجه الاقتصادي.





HighKey هو مشروع DeFi متوافق مع بروتوكولي MCP وDARP، يختص في المراجحة المالية وتحليلات التداول الاحترافية. وعلى الرغم من أن المشروع يملك خارطة طريق تطوير واضحة، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز تميّزه في السوق.









DeMCP رسميًا في 25 أبريل، وسجّل حجم تداول اقترب من ثمانية أرقام خلال الساعة الأولى فقط. يُعد DeMCP سوق Web3 فعّالًا لبروتوكول MCP، ويقدّم وصولًا مخصومًا إلى نماذج لغوية ضخمة مثل GPT-4 وClaude. تعتمد المنصة على بيئات التنفيذ الموثوقة (TEE) وآليات أمان على السلسلة، وقد أقامت شراكة تقنية مع شبكة Phala.





Cookie.fun خادم MCP مخصص — وهو خادم MCP جاهز للاستخدام صُمم خصيصًا للوكلاء الذكيين. تم تهيئته ليكون مناسبًا لكل من المطورين والمستخدمين غير التقنيين، ولا يتطلب أي إعداد لبدء استخدامه.





OpenServ لإطلاق نظامها الخاص ببروتوكول MCP، والذي سيسمح بدمج الوكلاء الذكيين في مجموعة متنوعة من التطبيقات الواقعية. يدعم هذا النظام التكامل مع منصات مثل AWS، وDiscord، وNotion، وFigma، وGoogle Maps، وSlack.









Dark على شبكة من منظور أداء السوق، وعلى الرغم من أن معظم مشاريع الذكاء الاصطناعي في Web3 المبنية على بروتوكول MCP لا تزال في مراحلها الأولى ومنتجاتها لم تُطلق بالكامل بعد، فقد أصدرت بعض المشاريع رموزها الخاصة وجذبت اهتمام المستثمرين مع تحسن معنويات السوق. فعلى سبيل المثال، حقق الرمز المرتبط بـMCP المعروف باسمعلى شبكة Solana أداءً جيدًا بعد إطلاقه، مما أثار حماس المستثمرين ودفع موجة جديدة من الاستثمارات نحو توكن MCP + وكلاء الذكاء الاصطناعي.





لكن تحقيق الإمكانات الكاملة لهذا الدمج يتطلب التغلب على عدة تحديات جوهرية. تشمل هذه التحديات قابلية التوسع الفني، موثوقية النماذج، وأمن الوكلاء الذكيين—all وهي عوامل أساسية للنمو المستدام. كما أن التنافس الشديد في مجال Web3 AI يعني أن المشاريع الأكثر تميزًا تقنيًا فقط هي من ستبرز وتستمر. ولا تزال الضبابية التنظيمية تمثل عائقًا إضافيًا. فمع ازدياد استقلالية الذكاء الاصطناعي ودمجه في الأنظمة المالية، سيؤدي الامتثال دورًا متزايد الأهمية في تبني هذه التقنيات وكسب ثقة المستخدمين. وسيكون من الضروري ضمان توافق هذه الأنظمة مع المعايير العالمية المتطورة.









النصف الثاني من قصة الذكاء الاصطناعي في عالم الكريبتو قد بدأ بالفعل، ويبدو أن مزيج MCP + الوكلاء الذكيين مرشح بقوة للعب دور ريادي في هذا التحول. فالإمكانات التي يحملها هذا الدمج في إعادة تشكيل طريقة بناء وتفاعل واستفادة المستخدمين من الذكاء اللامركزي هائلة. ومع تسارع وتيرة التطوير وبدء ظهور التطبيقات الواقعية، قد يُصبح MCP الأساس لجيل جديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي الأصلية على البلوكشين. ورغم أن التأثير الكامل لهذا التحول سيستغرق وقتًا ليتبلور، إلا أن أمرًا واحدًا يبقى مؤكدًا: تظل MEXC ملتزمة بأن تكون في طليعة هذا التغيير، من خلال توفير منصة آمنة وفعالة وسهلة الوصول، تتيح للمستخدمين اكتشاف المستقبل والانخراط فيه.





