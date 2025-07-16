صراع عمالقة الشركات والسياسة: هزة في عالم الكريبتو وسط صراع ترامب وماسك

في أسبوع واحد عاصف، انقلبت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد جون ترامب والملياردير العالمي إيلون ماسك جذريًا، من حليفين موثوقين في البيت الأبيض إلى منافسين شرسين على منصات التواصل الاجتماعي. ما بدأ كخلافات في السياسات سرعان ما تفاقم إلى صدام علني، كاشفًا عن توترات تتجاوز بكثير الضغائن الشخصية، ومُرسلًا موجات صدمة تُهدد مستقبل سوق العملات المشفرة.









بدأت فترة "شهر العسل" بين ترامب وماسك بعودة ترامب إلى البيت الأبيض ومحاولة جذب قطاع التكنولوجيا. في أوائل عام 2025، أطلقت إدارة ترامب سياسة "الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للبيتكوين"، معلنةً عن خطط لاحتياطي بيتكوين وعملات رقمية رئيسية أخرى ، مما جعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للعملات الرقمية. في غضون ذلك، استفادت شركات ماسك من هذه السياسات، حيث استمرت تيسلا في الحصول على إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية، وحصلت SpaceX على عقود حكومية بمليارات الدولارات.





ومع ذلك، برزت التوترات في يونيو 2025 عندما أعلن ترامب ما يُسمى " قانون مشروع القانون الكبير الجميل ". وتعرض هذا التشريع لانتقادات لخفضه دعم السيارات الكهربائية، وزيادة العجز المالي، وتضمنه إنفاقًا حكوميًا كبيرًا. وندد ماسك علنًا بمشروع القانون ووصفه بأنه "عمل بغيض مثير للاشمئزاز". وزاد من تصعيد الصراع بالتلميح إلى وجود علاقات محتملة بين ترامب وجيفري إبستين، مما أثار نزاعًا أوسع نطاقًا.





ردّ ترامب سريعًا، محذرًا من أنه في حال دعم ماسك المرشحين الديمقراطيين، فسيواجه "عواقب وخيمة"، بما في ذلك احتمال إلغاء العقود الفيدرالية لشركات ماسك، مثل تيسلا وسبيس إكس. وتصاعدت حدة المواجهة، حيث ردّ الرأي العام والأسواق بالمثل.













بسبب التخفيضات المقترحة في مشروع القانون لدعم السيارات الكهربائية ومخاطر العقود الناشئة، ازدادت المخاوف بشأن الطلب المستقبلي لشركة تيسلا واعتمادها على السياسات. انخفض سعر سهم تيسلا بنسبة 14% خلال اليوم، مما أدى إلى خسارة ما يقارب 150 مليار دولار من قيمته السوقية. كما ارتفع حجم تداول خيارات الشراء والبيع بشكل حاد، مما يعكس تقلبات حادة.













شهد سوق العملات المشفرة تقلبات أشد. بعد اندلاع النزاع، ساد البيع بدافع الذعر، مما أدى إلى عمليات تصفية ضخمة.





انخفض سعر بيتكوين (BTC) بسرعة من حوالي 105,915 دولارًا أمريكيًا إلى أقل من 100,500 دولار أمريكي، مع تصفية أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من مراكز الشراء.

انخفض سعر إيثريوم (ETH) بنحو 6%، مما يشير إلى عزوف واسع عن المخاطرة في السوق.

انخفضت عملة DOGE ، وهي أصل رقمي رئيسي يدعمه ماسك، بأكثر من 12% خلال الأسبوع، لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 0.16805 دولار أمريكي في وقت ما.

انخفضت عملة TRUMP إلى 9.314 دولار أمريكي خلال اليوم، مما أدى إلى خسائر بلغت حوالي 900 مليون دولار أمريكي.

تُظهر بيانات من كوين جلاس أن سوق العملات الرقمية خسر حوالي 5.1% من إجمالي قيمته السوقية في يوم واحد، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من مليار دولار أمريكي من قيمته.

















لا شك أن الصراع بين ترامب وماسك قد زاد من حدة تقلبات السوق، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل علاقتهما. وقد تسبب هذا الغموض في تقلبات كبيرة في أسعار العملات المشفرة، مما قد يثني بعض المستثمرين عن دخول السوق ويزعزع الاستقرار العام. وخلال فترات التصعيد، قد يواجه سوق العملات المشفرة ضغوط بيع متزايدة. علاوة على ذلك، من المرجح أن يستدعي نزاعهما تدقيقًا تنظيميًا أكبر. وقد تُعزز إدارة ترامب لوائح العملات المشفرة للتخفيف من مخاطر السوق المحتملة والجرائم المالية. ومن شأن هذا الضغط التنظيمي أن يؤثر سلبًا على سوق العملات المشفرة، وخاصةً المشاريع والمنصات ذات الامتثال الضعيف. يجب على المستثمرين مراقبة تغييرات السياسات عن كثب لتجنب المخاطر المحتملة.





مع تصاعد التوترات، قد يسحب بعض المستثمرين أموالهم من أسواق العملات المشفرة إلى استثمارات أكثر أمانًا، مما يقلل السيولة ويضغط على الأسعار. وهذا أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص بالنسبة لمشاريع العملات المشفرة التي تعتمد بشكل كبير على معنويات السوق وتدفقات رأس المال.









في ظل تصاعد الصراعات وتزايد مخاطر الاقتصاد الكلي، تكتسب العملات المشفرة اهتمامًا متزايدًا كأدوات تحوّط.





يدفع تزايد حالة عدم اليقين بعض المستثمرين إلى تحويل أموالهم من التمويل التقليدي إلى الأصول المشفرة بحثًا عن الاستقرار. ورغم انخفاض سعر بيتكوين لفترة وجيزة، إلا أنه سرعان ما استقر، مما يُظهر مرونة السوق وإمكاناته كملاذ آمن.





كما استجاب مجتمع بيتكوين بشكل استباقي، مما شجع ماسك على الاستثمار بكثافة في بيتكوين والترويج لاعتمادها في الميزانيات العمومية لشركات مثل تيسلا. تُشكّل هذه الخطوة تحديًا للتمويل التقليدي وتعكس ثقة قوية في مستقبل بيتكوين.





من الناحية التنظيمية، إذا سعت إدارة ترامب إلى إصلاح العلاقات مع قطاع التكنولوجيا وتعزيز إطار تنظيمي أكثر انفتاحًا للعملات المشفرة، فقد يشهد السوق فوائد على المديين المتوسط والطويل. وبينما لا يزال عدم اليقين التنظيمي قائمًا، فإن اتباع نهج أكثر شمولًا من شأنه أن يعزز الثقة، ويجذب رأس المال، ويعزز الابتكار، مما يُساعد على نمو هذه الصناعة. لذلك، سيكون اتجاه سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالعملات المشفرة عاملاً رئيسيًا يجب مراقبته في الفترة المقبلة.









على المدى القصير، مع حذف ترامب وماسك منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي وتكثيف التغطية الإعلامية، من المتوقع أن يظلّ اضطراب معنويات السوق قائمًا. ينبغي على المستثمرين مراقبة موقف الحكومة عن كثب، وخاصةً ما إذا كان ترامب سيدفع باتجاه مراجعة العقود أو إلغاء الدعم، مما قد يُقوّض ثقة السوق أكثر. في المقابل، إذا خفّ حدة النزاع، فقد يشهد السوق فترةً وجيزةً من الاستقرار.





على المدى المتوسط، قد يشهد سوق العملات الرقمية تعديلاتٍ فنيةً ورأسماليةً تتمحور حول ماسك. قد تُصبح خطواتٌ مثل الاحتفاظ الكامل بعملة بيتكوين، واستعادة دعم مدفوعات $DOGE، وتعزيز التطبيقات التجارية على سلاسل الكتل، اتجاهاتٍ جديدة. بالإضافة إلى ذلك، إذا سعت إدارة ترامب إلى إصلاح العلاقات مع قطاع التكنولوجيا، فقد تُطبّق لوائحَ أكثر تساهلاً بشأن العملات الرقمية أو تُوسّع احتياطيات الأصول الرقمية الحكومية، مما يُفيد السوق على المديين المتوسط والطويل.





على المدى الطويل، ينبغي على المستثمرين النظر في تنويع استثماراتهم في الأصول الرقمية للتخفيف من المخاطر التنظيمية والجيوسياسية. يمكن أن تُشكّل بيتكوين وإيثريوم والعملات المستقرة وصناديق بلوكتشين المؤسسية الرئيسية خياراتٍ لتنويع المخاطر وتحقيق عوائد ثابتة. من الضروري أيضًا مراقبة تحركات ماسك عن كثب؛ فإذا أطلق "الحزب الأمريكي" ودمج منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الموارد، فقد يُشكّل ذلك تحالفًا سياسيًا وتكنولوجيًا أكثر منهجيةً، ذا آثار بعيدة المدى على منظومة العملات المشفرة المستقبلية.









يعكس الخلاف العلني بين ترامب وماسك المخاوف المزدوجة لصناعة التكنولوجيا بشأن الاعتماد على السياسات وإدارة المخاطر - الموازنة بين المصالح التجارية والدعم من جهة والمناورات السياسية وحرية التعبير من جهة أخرى. بالنسبة لسوق العملات المشفرة، يكشف هذا الاضطراب عن مخاطر تقلبات عالية، ولكنه يعزز أيضًا قيمة الأصول اللامركزية كأدوات تحوط.





بالنسبة للمستخدمين، يُعد فهم اتجاهات السوق أهم من السعي الأعمى وراء المكاسب أو الخسائر. تظل إدارة المخاطر أمرًا محوريًا، وأي إشارات جديدة تتعلق بتحولات السياسات، أو الرأي العام، أو مواقف ترامب وماسك قد تُحدث تغييرات في السوق. في هذه البيئة، تُعد MEXC منصة جديرة بالاهتمام لتداول Bitcoin ، و DOGE ، و TRUMP ، وغيرها من الأصول المشفرة. بفضل عملية الإدراج الفعّالة، ورسوم التداول المنخفضة التنافسية، والسيولة الممتازة، اكتسبت MEXC ثقة وتفضيل العديد من المستثمرين، مما يجعلها الخيار الأمثل لدخول مجال العملات المشفرة.





إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تُعتبر توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط، ولا تُقدم نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC غير مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.







