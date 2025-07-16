شركة Circle تقود موجة العملات المستقرة: التحول من سوق متخصصة إلى منافس رئيسي

وسط التحديات التنظيمية العالمية المستمرة التي تواجه الأصول الرقمية، برزت شركة Circle كأول شركة مستقرة يتم إدراجها علنًا في سوق الأسهم الأمريكية، مما يمثل علامة فارقة مهمة في إضفاء الشرعية على هذا القطاع. يبرز هذا الإنجاز الهيمنة المتزايدة والتمايز بين USDC وUSDT في سوق العملات المستقرة. تؤكد USDC على الامتثال، والدعم، وميزات الفائدة، مع نشاط ملحوظ داخل نظام سولانا البيئي. في المقابل، تركز USDT على اللامركزية، والنشر المتنوع، وحالات استخدام الدفع العملي، وتلعب دورًا حيويًا في التجارة عبر الحدود وتطبيقات العملات العالمية.









تأسست Circle في عام 2013، وهي شركة مدفوعات رقمية ومالية قائمة على البلوكتشين أسست بسرعة حضورًا قويًا في سوق العملات المستقرة بعد إطلاق USDC.





أوبتيزم و عملة USDC هي عملة مستقرة مركزية مرتبطة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1، مدعومة بالكامل باحتياطيات في بنوك أمريكية خاضعة للرقابة وأوراق مالية حكومية قصيرة الأجل. تُدقق هذه الاحتياطيات شهريًا من قِبل شركات محاسبة خارجية لضمان الشفافية والأمان. وقد ميّز هذا المستوى العالي من الامتثال التنظيمي والشفافية USDC في مجال العملات المستقرة. اعتبارًا من يوليو 2025، بلغت القيمة السوقية لـ USDC حوالي 61.5 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها ثاني أكبر عملة مستقرة في العالم. يمتد نظامها البيئي الشامل عبر العديد من سلاسل الكتل، بما في ذلك إيثريوم ، وسولانا و أربيتروم أفالانش وبيس وبوليغون ويدعم منصات التداول، وبروتوكولات التمويل اللامركزي، والمدفوعات عالية السرعة، وتحويلات الأصول عبر سلاسل الكتل.





كان أداء Circle في سوق الأسهم الأمريكية مؤخرًا رائعًا. منذ الاكتتاب العام، ارتفعت أسهم Circle (رمز السهم: CRCL) بشكل كبير بنسبة 167% في يومها الأول وبلغت ذروتها عند 284.35 دولار قبل أن تتماسك — مما يمثل زيادة استثنائية بنسبة 817.26% من سعر الطرح الأولي البالغ 31 دولارًا. لا تؤكد هذه النجاحات قوة Circle فحسب، بل تضع أيضًا معيارًا لنمو صناعة العملات المستقرة داخل الأسواق المالية التقليدية.









في سوق العملات المستقرة، لا شك أن USDT تحتل موقع الصدارة. تم إصدارها من قبل Tether Limited منذ عام 2014، وارتفعت USDT بسرعة إلى الصدارة من خلال نموذج الخدمة الوسيطة اللامركزية. حاليًا، يتم إصدار USDT بشكل أصلي على أكثر من 13 سلسلة بلوكتشين عامة رئيسية، حيث يتم إصدار حوالي 54.1% على شبكة Tron و44.2% على إيثريوم. بالإضافة إلى ذلك، يتم إصدار USDT بكميات أصغر على سولانا وAvalanche وOmni وAlgorand وEOS وسلاسل أخرى، كل منها يمثل أقل من 1%، مما يوسع من حالات الاستخدام وتغطية السوق لـ USDT.





ومع استمرار توسع سوق العملات المستقرة، تُظهر بيانات DefiLlama في 25 يونيو أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة وصلت إلى 252.9 مليار دولار. من بين هذه العملات، حافظت USDT منذ فترة طويلة على الصدارة، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 150 مليار دولار لأول مرة لتصل إلى 157.3 مليار دولار، وتمثل 62.23% من حصة السوق. تليها USDC بقيمة سوقية تبلغ 61.5 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية في الحصة السوقية بعد USDT. معًا، تستحوذ هاتان العملتان المستقرتان على أكثر من 86% من الحصة السوقية، بينما تمثل جميع العملات المستقرة الأخرى مجتمعة أقل من 15%، مما يبرز هيمنتهما في السوق.









ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو المستمر لـ USDT، فإن عملات مستقرة أخرى تعمل بنشاط على توسيع وجودها في السوق، مما أدى إلى انخفاض هيمنة USDT من 70% إلى 62% خلال العام الماضي. للحفاظ على زخم النمو، تبنت USDT استراتيجيات جريئة لتعزيز قدراتها متعددة السلاسل، بما في ذلك إطلاق توكن متعدد السلاسل مدعوم من LayerZero OFT تحت اسم USDT 0 وبناء مركز يركز على Legacy Hub وPlasma، بهدف ترسيخ مكانتها وسط المنافسة الشرسة في السوق.









لم تُعد العملات المستقرة تعيد تشكيل مشهد سوق العملات الرقمية فحسب، بل أثّرت أيضًا بعمق على النظام المالي العالمي. مع تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون GENIUS ، دخل سوق العملات المستقرة إطارًا تنظيميًا أوضح وقواعد تشغيلية أكثر تحديدًا. ينشئ القانون نظامًا تنظيميًا مزدوجًا فيدراليًا وولائيًا، ويُلزم بنسبة احتياطي 1:1 للعملات المستقرة، ويُعزز متطلبات الإفصاح والتدقيق، مما يوفر دعمًا قويًا للتطور الصحي لسوق العملات المستقرة.









لا يضع قانون GENIUS قواعد تشغيلية واضحة لسوق العملات المستقرة فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في تقليل الديون وتعزيز هيمنة الدولار الأمريكي. وفقًا لتقديرات بنك Standard Chartered، قد يرتفع السوق العالمي للعملات المستقرة إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2028، مما يوفر دعمًا كبيرًا لسوق الخزانة الأمريكية. علاوة على ذلك، فإن الاعتماد الواسع النطاق للعملات المستقرة سيعزز مكانة الدولار كعملة احتياطية من خلال توجيه الأموال إلى سندات الخزانة الأمريكية.









يدفع الاعتماد الواسع للعملات المستقرة تغييرات تحويلية في التمويل التقليدي ويخلق فرصًا للابتكار في المجالات المتخصصة. من التحويلات الصغيرة عبر الحدود إلى بروتوكولات الإقراض اللامركزي (DeFi) والشركات التي تقوم بتحويل سندات الخزانة الأمريكية إلى بلوكتشين، تتوسع حالات استخدام العملات المستقرة باستمرار. بشكل خاص، تقدم العملات المستقرة أوقات تسوية أسرع وتكاليف تحويل شبه معدومة للتحويلات الصغيرة عبر الحدود، مما يوفر حلًا أكثر ملاءمة وكفاءة. مزودو القنوات الذين يمكنهم تلبية هذه الطلبات المتخصصة قد يصبحون بمثابة PayPal لعصر العملات المستقرة.









Fidelity و مع نمو سوق العملات المستقرة ونضج الأطر التنظيمية، يدخل عمالقة التمويل التقليدي هذا المجال بشكل متزايد. تقوم البنوك وقادة الدفع مثل Visa PayPal بإصدار عملاتهم المستقرة مباشرة (مثل PYUSD، إصدار البنك من USDC)، بينما يسرّع الرواد الأوائل مثل Circle و Paxos BlackRock من توسع أعمالهم بالدولار على السلسلة. لن يدفع هذا التوجه نمو سوق العملات المستقرة فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تحولات عميقة في النظام المالي العالمي.









الارتفاع الصاروخي لـ Circle ليس سوى تجسيد صغير للثورة المالية التي جلبها عصر العملات المستقرة. مع الهيمنة المزدوجة لـ USDT وUSDC، والنمو المستمر لسوق العملات المستقرة، والتطوير التدريجي للأطر التنظيمية، أصبحت العملات المستقرة عنصرًا حيويًا في النظام المالي العالمي. في المستقبل، ستلعب العملات المستقرة أدوارًا رئيسية ليس فقط في المدفوعات عبر الحدود وبروتوكولات الإقراض اللامركزي، بل أيضًا في دعم تسطيح النظام المالي العالمي ولامركزيته. قد تبشر هذه الثورة المالية بولادة نظام مالي عالمي أكثر انفتاحًا وشفافية وكفاءة.





وسط هذا التحول، يواجه المستثمرون في جميع أنحاء العالم فرصًا وتحديات غير مسبوقة. لأولئك الذين يسعون للمشاركة في هذا التحول التاريخي، فإن اختيار منصة تداول آمنة وموثوقة أمر ضروري. أصبحت MEXC، بفضل بنيتها التحتية التقنية المتقدمة، ونظام إدارة المخاطر القوي، ومجموعة متنوعة من المنتجات، الخيار المفضل للعديد من المستثمرين. تقدم المنصة خدمات تداول العملات المستقرة إلى جانب مجموعة واسعة من العملات الرقمية، لتلبية الاحتياجات الاستثمارية المتنوعة لمستخدميها.



