اربح المال بجنون، الموجة قادمة مرة أخرى، هل أتى موسم Base؟

في غضون بضعة أشهر فقط، سرعان ما أصبحت Base الشركة الرائدة في النظام البيئي المتوافق مع الإيثيريوم، حيث تجاوزت TVL (إجمالي القيمة المقفلة) 4.8 مليار دولار، متجاوزة Arbitrum وOptimism، لتصبح العملاق الجديد الأكثر تنافسية في سوق الطبقة الثانية. لا يسلط هذا الإنجاز الرائع الضوء على تفوق Base في القوة التقنية والاعتراف بالسوق فحسب، بل يجعله أيضًا واحدًا من أكثر مسارات الثروة لفتًا للانتباه في مجال البلوكتشين.









تم إطلاق Base بواسطة بورصة العملات المشفرة الشهيرة Coinbase في الربع الثالث من عام 2023، وهي عبارة عن سلسلة الإيثيريوم الطبقة الثانية مبنية على Optimism Stack. على الرغم من أنها وصلت متأخرة، فقد ظهرت Base في مجال الطبقة الثانية بفضل سرعة تطويرها المذهلة وقوتها التقنية الممتازة، وسرعان ما أنشأت موطئ قدم لها في السوق.









إن حالة تدفق رأس المال للنظام البيئي Base ملفتة للنظر للغاية. منذ إنشائه، شهد النظام البيئي Base تغييرات كبيرة بدءًا من أبريل 2024، وأظهرت قيمة Base الإجمالية المقفلة (TVL) اتجاهًا قويًا للنمو، ولم يستمر هذا الاتجاه في الاستقرار فحسب، بل يتمتع أيضًا بزخم قوي. اعتبارًا من أوائل ديسمبر، تجاوزت قيمة Base الإجمالية 4.8 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير أكبر منافس لها Arbitrum.













لم يأت نمو رأس مال Base من العدم، ولكنه كان مرتبطًا بشكل وثيق بالارتفاع في حجم تداول المنصة. في الآونة الأخيرة، كان حجم المعاملات للشبكة الأساسية ملفتًا للنظر بشكل خاص، خاصة في 26 نوفمبر 2024، حيث وصل حجم المعاملات للشبكة الأساسية في يوم واحد إلى رقم قياسي مذهل بلغ 11.44 مليون معاملة.









وفي الوقت نفسه، أظهر حجم المعاملات عبر السلسلة لـ Base أيضًا نموًا هائلاً. وفي 13 نوفمبر 2024، تجاوز حجم المعاملات في يوم واحد للشبكة الأساسية 2.16 مليار دولار أمريكي في ضربة واحدة، مما سجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا للمنصة. ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا لبيانات أرتميس، تجاوز صافي تدفقات رأس المال الداخلة لشركة Base سولانا في نوفمبر 2024، كما استمر معدل التدفق الشهري في الزيادة.













لا يقتصر النظام البيئي الأساسي على مجال التمويل اللامركزي، حيث أن 66% من تطبيقاته النشطة على السلسلة تقع في فئة غير التمويل اللامركزي. وفي مجالات مثل NFT والشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي، أظهرت الشبكة الأساسية أداءً متميزًا. لقد ضخ هذا التصميم البيئي المتنوع حيوية جديدة في تطوير Base.









AIXBT و في الآونة الأخيرة، ارتفع توكن الذكاء الاصطناعي AI في النظام البيئي الأساسي بشكل عام، وأصبح تأثيرها في تكوين الثروة بارزًا بشكل خاص. في هذه الموجة من ارتفاع الأسعار، حقق جميع التوكن الأساسي الذي يمثله VIRTUAL LUNA تقديرًا كبيرًا، مما يمثل انتعاشًا قويًا ونموًا لقيمة توكن الذكاء الاصطناعي داخل النظام البيئي الأساسي.













باعتبارها حلاً من الطبقة الثانية أنشأته Coinbase، تتمتع Base بمزايا فريدة في السوق. باعتبارها بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم، لا تمتلك Coinbase قاعدة مستخدمين كبيرة وتأثيرًا عميقًا للعلامة التجارية فحسب، بل تزود Base أيضًا بدعم تسويقي ومالي قوي. وهذا يسمح لـ Base بالحصول بسرعة على موطئ قدم في سوق البلوكتشين شديد التنافسية والاستمرار في النمو.









ومن المعالم المهمة الأخرى لنظام Base البيئي هو سلسلة المشاريع المبتكرة التي ظهرت على منصتها، وخاصة التطبيقات المتقدمة في مجالات عملات الميم والذكاء الاصطناعي. مع التطور القوي للنظام البيئي الأساسي، ارتفعت المشاريع الناشئة مثل Virtuals Protocol وClanker بسرعة، الأمر الذي لم يثري سيناريوهات تطبيق عملات الميم فحسب، بل عزز أيضًا النمو السريع لحركة المرور في نفس الوقت، وإضافة الذكاء الاصطناعي Agent، وهو مسار ناشئ، قدم أيضًا نظامًا بيئيًا أساسيًا اجتذب اهتمامًا هائلاً.





وباعتبارها شبكة تراكمية تعتمد على Optimism، تستفيد Base بشكل كامل من المزايا التقنية لـ Optimism لتوفير إمكانات فعالة لتسوية المعاملات ورسوم معاملات منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء Base البيئي قد منحها أيضًا ميزة تنافسية فريدة. فهي لم تجتذب فقط مشاركة تطبيقات الكريبتو التقليدية مثل DeFi وNFT، ولكنها نجحت أيضًا في جذب تأييد المشاريع الناشئة مثل عملات الميم وAI. توفر عتبة Base المنخفضة والكفاءة العالية والآلية المبتكرة منصة هبوط مثالية لهذه المشاريع الناشئة، مما يعزز التوسع والنمو المستمر لنظامها البيئي.









إن اندلاع Base هو في الواقع ظاهرة تستحق الاهتمام، فهي لا تمثل طفرة تكنولوجية فحسب، بل تعكس أيضًا الطلب القوي في السوق على الابتكار. من تدفقات رأس المال إلى الزيادات في حجم المعاملات، جلب صعود Base بلا شك حيوية جديدة وإمكانيات غير محدودة لصناعة البلوكتشين. في هذه الموجة من ابتكار وتطبيق تكنولوجيا البلوكتشين، لعبت بورصة MEXC، باعتبارها المنصة الرائدة لتداول أصول البلوكتشين، دورًا محوريًا. MEXC، المعروفة بقدراتها الفائقة السرعة في إدراج العملات، تتبنى بنشاط مشروع Base البيئي، مما يدل على رؤيتها الثاقبة وتخطيطها التطلعي للأصول الشعبية الناشئة.





الآن، أطلقت MEXC أيضًا أدنى رسوم معالجة في الصناعة، مما أدى إلى خفض حد كبير للمستخدمين للمشاركة في المعاملات في مشاريع البلوكتشين المتطورة مثل Base، مما يسمح لمزيد من المستثمرين بالمشاركة بسهولة. إن اختيار MEXC يعني القدرة على مواكبة ديناميكيات السوق، والاستمتاع بكفاءة المعاملات القصوى والأمن على أعلى مستوى، وتمهيد مسار أكثر سلاسة وكفاءة لرحلتك الاستثمارية في العملات المشفرة.





إخلاء المسؤولية: لا تشكل هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي نصيحة أخرى ذات صلة، كما أنها ليست نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم (تعلم MEXC) معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة والاستثمار بحذر. جميع أنشطة الاستثمار الخاصة بالمستخدمين مستقلة عن هذه المنصة.