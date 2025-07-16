كابتن وشركاه (Captain & Company (CNC)) قادمون إلى MEXC! دليل خطوة بخطوة للحصول على ملايين مكافآت الإيردروب

الملخص: بدأ العد التنازلي لإدراج توكن CNC! هذا الدليل الشامل للإيردروب هو مفتاحك للحصول على ميزة مبكرة في ما يُعتبر أكثر ألعاب البلوكتشين المنتظرة لعام 2025 بطابع القراصنة.





مع اقتراب إطلاق Captain & Company (CNC) على منصة MEXC ، أصبح المسرح جاهزًا لحدث إيردروب ملحمي مرتبط بإحدى أكثر ألعاب البلوكتشين الواعدة لعام 2025.





تقدم هذه المقالة شرحًا مفصلاً لكل ما تحتاج معرفته — من الجداول الزمنية الرئيسية إلى دليل خطوة بخطوة للمطالبة بالإيردروب — حتى تتمكن من ركوب موجة الفرص هذه والإبحار بجوائز قيّمة!













1. مقدمة عن إيردروب CNC





Captain & Company هي لعبة MMORPG قراصنة تعتمد على البلوكتشين وتتبع نموذج "الإطلاق العادل" — مما يعني أن 100% من توكن CNC يتم توليدها بواسطة العقد التي تديرها المجتمع. من خلال الانضمام إلى حملة الإيردروب، يمكن للاعبين جمع نقاط الإيردروب (AP) لاستبدالها بتراخيص عقد مجانية. بمجرد تنشيط العقدة، يمكن للمستخدمين تعدين توكن CNC باستمرار والاستمتاع بامتيازات داخل اللعبة مثل التصويت، والشراء، والتشكيل، والتداول.





2. البدء: ما الذي تحتاجه قبل الانضمام





2.1 إنشاء وربط محفظتك

انتقل إلى kap.gg/profile لتسجيل حسابك والتحقق منه. يسمح لك ذلك بتتبع تراكم نقاط AP في الوقت الفعلي.

اتبع التعليمات في الموقع لإنشاء محفظة Abstract وربطها بمحفظتك الأساسية (EOA).





2.2 فهم التوكن الأساسية

CNC: التوكن الأساسي داخل اللعبة، يتم توليده حصريًا من خلال نشاط العقد.

KAP: توكن نظام KAPGames البيئي. استخدام KAP لشراء تراخيص العقد يمنحك خصومات. سيتم حرق جميع التوكن المُستخدمة في المستقبل.





3. كيفية المشاركة في إيردروب CNC





قم بإنشاء حساب: قم بزيارة kap.gg/profile وأكمل عملية التسجيل.

اربط محافظك: قم بربط كل من محفظة Abstract ومحفظتك الأساسية (EOA) لضمان تسجيل نشاطك وتكون مؤهلاً لكسب نقاط AP.





يمكنك تجميع نقاط AP من خلال الطرق التالية:

أنشطة داخل اللعبة (50% من نقاط AP):

▍ اكسب نقاط AP من خلال المشاركة في اللعب مثل المهام، والمعارك، وصيد الوحوش، والمنافسات PvP.





تخزين أو الاحتفاظ بـ NFTs (35% من نقاط AP):

▍ قم بتخزين أو الاحتفاظ بـ Ship وSkellie NFTs على منصات مثل [kap.gg/staking] لكسب نقاط AP إضافية.





مساهمات إبداعية (10% من نقاط AP):

▍ قدّم أفكارًا، اكتب مقالات، أنشئ قصص، أو ساهم بمحتوى عبر Discord أو المنتديات المجتمعية أو الويكي الرسمي.





الانضمام إلى مجتمعات الشركاء (5% من نقاط AP):

▍ إذا كنت عضوًا في مجتمع شريك رسمي، يمكنك المطالبة يوميًا بنقاط AP تلقائيًا.





مكافآت الإحالة:

▍ ادعُ لاعبين جدد للانضمام واحصل على 5% من إجمالي نقاط AP الخاصة بهم كمكافأة.





تجميع نقاط AP:

▍ سيتم تحديث نقاط AP التي حصلت عليها تلقائيًا على لوحة التحكم الخاصة بك أثناء إكمال المهام والمشاركة في الفعاليات.





استبدال تراخيص العقد:

▍ بمجرد وصولك إلى الحد المطلوب من نقاط AP، ستكون مؤهلاً للحصول على ترخيص عقدة NFT غير قابلة للتحويل. يجب المطالبة به خلال 30 يومًا من فتح صفحة البيع، وإلا ستنتهي صلاحيته.





المطالبة بترخيص العقدة





تعدين توكن CNC:

▍ بمجرد التنشيط، ستبدأ عقدتك في توليد توكن CNC تلقائيًا. اختر من بين فترات الحجز التالية:

حجز 0 يوم: استلم 25% من التوكن؛ 75% سيتم حرقها

حجز 30 يوم: استلم 50%؛ 50% سيتم حرقها

حجز 60 يوم: استلم 75%؛ 25% سيتم حرقها

حجز 90 يوم: استلم 100%؛ لا حرق كلما كانت فترة الحجز أطول، زادت المكافأة — مما يشجع على المشاركة طويلة الأجل والالتزام.





4. ملاحظات هامة





الموعد النهائي للمطالبة: يجب المطالبة بتراخيص العقد خلال 30 يومًا من فتح صفحة البيع؛ وإلا ستفقد أهليتك.

توزيع عادل: يتم توليد 100% من توكن CNC من خلال العقد التي يديرها المجتمع، دون وجود مخصصات للفريق أو مستثمرين مسبقًا.

الانخراط في بناء المجتمع: بجانب أسلوب اللعب، يمكنك تعزيز نقاط AP الخاصة بك والمساهمة في تشكيل مستقبل اللعبة من خلال تقديم الأفكار والمشاركة في تصويتات الحوكمة.









CNC هي لعبة MMO بحرية قائمة على البلوكتشين، حيث يؤدي اللاعبون دور قادة القراصنة ويخوضون مغامرات ضمن نظام اقتصادي متكامل بالكامل على السلسلة. توكن CNC هو التوكن الرئيسي ويمكن استخدامه لشراء الأصول المميزة، تشكيل العناصر، التخزين، والتصويت في الحوكمة. يتم تشغيل جميع العقد من قبل المجتمع، بدون تعدين مسبق أو مخصصات خاصة — مما يجعلها أول نظام توكن بإطلاق عادل في مجال ألعاب Web3.





مصدر الصورة: Captain & Company (CNC)









توكن CNC يُشغّل النظام البيئي بأكمله:





الحوكمة : يمكن لحاملي التوكن المشاركة في التصويت المجتمعي للتأثير على قرارات تطوير اللعبة الأساسية.

مكافآت التخزين : خزن CNC لكسب مكافآت إضافية وفتح مزايا داخل اللعبة.

المعاملات داخل اللعبة : استخدم CNC لشراء العناصر المميزة، تشكيل المعدات، وإجراء المعاملات الأساسية الأخرى.

عملة النظام البيئي: باعتبارها العملة الوحيدة على السلسلة، يحافظ CNC على التوازن الاقتصادي من خلال العقد المُدارة من المجتمع.









تم تطوير Captain & Company (CNC) بواسطة KAP Games، وهي مبنية على أساس اللامركزية وقيم المجتمع أولًا. يلتزم الفريق بدمج أحدث تقنيات البلوكتشين مع أسلوب لعب عالي الجودة. وبينما تتطور قائمة الشركاء باستمرار، تظل المشاركة المجتمعية والتوزيع العادل للتوكن في صميم مهمة CNC.





الخلاصة

تمثل Captain & Company (CNC) عصرًا جديدًا لألعاب Web3 — حيث لا يكون اللاعبون مجرد مشاركين، بل مشاركين في صناعة اقتصاد اللعبة وخارطة الطريق من خلال نموذج الإطلاق العادل. ومع حملة الإيردروب المبتكرة والإدراج المرتقب على MEXC، الآن هو الوقت المثالي للانضمام إلى هذا النظام البيئي الرائد.









س: ما هي Captain & Company (CNC)؟

ج: Captain & Company هي لعبة MMO بحرية تعتمد على البلوكتشين، حيث يكسب اللاعبون توكن CNC من خلال عقد يديرها المجتمع ويشاركون بنشاط في حوكمة اللعبة.

س: كيف يمكنني الانضمام إلى إيردروب CNC؟

ج: ببساطة، قم بتسجيل حساب، اربط محفظتك، أكمل المهام داخل اللعبة لكسب نقاط الإيردروب (AP)، واطلب ترخيص العقدة لبدء الكسب.

س: ما فائدة توكن CNC؟

ج: CNC يُشغّل النظام البيئي بأكمله — يُستخدم في الحوكمة، التخزين، المشتريات داخل اللعبة، التشكيل، والمزيد.

