هل ستتمكن TON استعادة زخم نموها تحت خطة ترامب الموعودة؟

مع فوز ترامب في الانتخابات، ارتفع سعر البيتكوين ليصل إلى أكثر من 90,000 دولار، مظهراً اتجاهًا صعوديًا قويًا ومعيدًا إشعال التفاؤل في صناعة العملات الرقمية. ومع ذلك، بدلاً من التركيز فقط على تقلبات أسعار عملة رقمية واحدة، يكمن اهتمام الصناعة الأكبر في تعزيز نظام بيئي أكثر تنوعًا. على المدى القصير، بدأ التوكن من مختلف القطاعات في استعادة الزخم، متوافقة مع الاتجاهات الأوسع في السوق. من بين التوكن، يظل نظام TON (الشبكة المفتوحة) محورًا رئيسيًا للمستثمرين. على الرغم من التحديات التي واجهتها في الأشهر الأخيرة لأسباب مختلفة، لا يزال لدى TON توقعات عالية من المستثمرين في ظل تعافي السوق الحالي.









منذ اعتقال دوروف في باريس قبل شهرين، يبدو أن نظام TON البيئي قد دخل في حالة من الأزمة—أو ربما في مرحلة جديدة من التكيف. على الرغم من أن مشاريع الميم والألعاب الصغيرة ضمن النظام البيئي تواصل جهودها لجذب مستخدمين جدد وتحديث الأنشطة، فإن المشاركين الأذكياء في السوق قد لاحظوا تراجع "الثقة" في نظام TON البيئي. على سبيل المثال، خلال انتعاش السوق، ارتفع سعر توكن SOL بسرعة ليجاوز 200 دولار، في حين أن زيادة سعر TON كانت أكثر ترويًا وبشكل ملحوظ.





ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن نظام TON البيئي ليس راكدًا تمامًا. في الواقع، خلال هذا التراجع، ظهرت بعض النقاط البارزة داخل النظام البيئي. على سبيل المثال، قبل إطلاق Notcoin، تنافست البورصات المركزية (CEXs) بشدة للاستحواذ على سوق مستخدمي TON، بينما نجح مشروع DOGS في إعادة إشعال الحماس داخل مجتمع تيليجرام. تشير هذه التطورات إلى أنه مع تحسن معنويات السوق، فإن التوكن ضمن نظام TON البيئي على استعداد أيضًا للانتعاش.









في ظل وعود ترامب بشأن العملات الرقمية، ظهرت عدة إشارات إيجابية لصالح TON. فقد اقترح ترامب تدابير سياسة تستهدف البيتكوين وقدم سياسات "إلغاء الحظر" المتقدمة لتشجيع مزيد من الانفتاح في الاقتصاد الأمريكي تجاه صناعة العملات الرقمية. هذا أمر مفيد بشكل خاص للمشاريع مثل تيليجرام وTON، التي عملت طويلاً تحت غطاء من عدم اليقين، حيث من المتوقع أن تحظى بدعم أكبر وفرص تطوير. إن موقف ترامب المتساهل تجاه العملات الرقمية بلا شك يبشر بالخير لـ TON. في هذا السياق، إذا استمر الاتجاه السوقي في الصعود، فقد يحتضن نظام TON البيئي فرص نمو جديدة.





في الواقع، يتطلب تطوير البلوكتشين العامة غالبًا عدة دورات، خاصة عندما تكون المنافسة شديدة، مما يجعل من الصعب على المشاريع تحقيق اختراقات على المدى القصير. ومع ذلك، على المدى الطويل، لا يزال لدى بنية TON التحتية وطلب السوق إمكانات نمو قوية. على سبيل المثال، على الرغم من أن سولانا قد شهدت تقلبات في السنوات القليلة الماضية، إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا بفضل مزايا بلوكتشين السرعة العالية. ما إذا كان بإمكان TON تكرار هذا النموذج، خاصة في ظل ظروف سياسية أكثر ملاءمة، سيحدد ما إذا كان بإمكانه تجربة نمو متفجر مرة أخرى في المستقبل.









يشترك مسار نمو TON في العديد من أوجه التشابه مع البلوكاشين العامة مثل إيثريوم وسولانا. عمومًا، يتبع تطوير البلوكتشين العامة نمطًا قابلًا للتنبؤ: أولاً، النمو السريع لمشاريع النظام البيئي، يليه انفجار في TVL (إجمالي القيمة المقفلة)، وأخيرًا، نضوج الـ DEXs (العديد من التبادلات اللامركزية) وDeFi (التمويل اللامركزي).





نمو توكن مشاريع النظام البيئي

مرّت كل من إيثريوم وسولانا بإصدار كبير للتوكن الخاص بمشاريع النظام البيئي في مراحلها الأولى. وقد ضخت هذه الطفرة في التوكن حيوية في أنظمة البلوكشين العامة. كما مرّت TON بهذه المرحلة في الماضي، خاصة من حيث شعبية التوكن ونمو الأسعار، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين.





نمو إجمالي القيمة المقفلة (TVL)

إجمالي القيمة المقفلة (TVL) هو مقياس رئيسي لقياس نمو البلوكتشين العامة، حيث يعكس مباشرة سيولة الأصول على السلسلة ونشاط المستخدمين. خلال صيف DeFi الخاص بإيثريوم، ارتفع TVL بأكثر من 100 مرة، وشهدت سولانا نموًا مشابهًا في عام 2023. حاليًا، يبلغ TVL في TON حوالي 700 مليون دولار. وعلى الرغم من أنه شهد بعض التراجع، فإن إمكانات نموه لا تزال كبيرة.





تنوع نظام DEX وDeFi البيئي

لقد ساهم تطوير منصات DEX وDeFi على البلوكتشين العامة مثل سولانا وإيثريوم في تعزيز تنوع التفاعلات على السلسلة وساهم في نضوج النظام البيئي. ومع ذلك، لا يزال نظام TON البيئي في مراحله الأولى في هذا الصدد، خاصة من حيث وظائف DEX. إن تعزيز وظائف منصات DEX وتوسيع تطبيقات DeFi سيكونان مفتاحين لتطور TON في المستقبل.









على الرغم من مواجهة بعض التحديات في التراجع الحالي للسوق، لا يزال لدى TON إمكانات تطوير كبيرة في مسار النمو طويل الأمد للبلوكتشين العامة. أداء TON وقابليته للتوسع تتماشى مع سولانا، لكن وظائف DEX وDeFi في نظامه البيئي ما زالت غير مطورة بالكامل. لحسن الحظ، يعمل مطورو TON والمجتمع بالفعل على إيجاد حلول لمعالجة هذه المشكلة.





على سبيل المثال، يُعتبر PixelSwap من LayerPixel الخطوة الأولى التي تم اتخاذها لمعالجة قيود DEX ضمن نظام TON البيئي. من خلال التكامل السلس مع تطبيقات تيليجرام المصغرة، يوفر PixelSwap وظائف تداول أكثر تطورًا، مما يساعد TON على جذب المستخدمين بشكل أكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة لكل من سولانا وإيثريوم، يمكن لـ TON إثراء تطبيقات نظامه البيئي بشكل أكبر، وتعزيز وظائف DeFi، وزيادة TVL وحجم المعاملات.









على الرغم من مواجهة بعض التحديات، لا يزال لدى TON إمكانات لتصبح "سولانا" التالية بناءً على اتجاهات تطور الصناعة. مع الموقف الداعم للعملات الرقمية من خلال السياسات المواتية، قد تشهد TON موجة نمو ثانية مدفوعة بكل من السياسات والتطورات التكنولوجية. تمامًا كما حدث مع سولانا وإيثريوم، ستمر TON بدورة من الركود إلى الازدهار. طالما أن نظامها البيئي يستمر في التطور وتعزز وظائف DEX وDeFi، فإن مستقبل TON يبقى واعدًا.





