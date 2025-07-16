عودة BTC إلى 100 ألف دولار: لماذا لا يزال الذهب الرقمي يتألق؟

سعر BTC يتجاوز 100 ألف دولار مرة أخرى!





مؤخرًا، تجاوزت عملة بيتكوين حاجز الـ 100,000 دولار أمريكي مجددًا، لتصل إلى 104,000 دولار أمريكي، محققةً مكاسب بنسبة 7.41% خلال 24 ساعة، وهو أعلى سعر لها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. وشهدت العملات المشفرة الرئيسية الأخرى مكاسب ملحوظة. ووفقًا لبيانات بورصة MEXC، تشهد غالبية أعلى 100 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية ارتفاعًا. تجاوز سعر ETH مبلغ 2,600 دولار أمريكي، وتجاوز سعر SOL مبلغ 180 دولارًا أمريكيًا، وتجاوز سعر DOGE مبلغ 0.25 دولار أمريكي.





هذه العودة إلى القيمة ليست مصادفة: إنها تعكس تقاربًا قويًا للتغيرات الهيكلية في النظام المالي العالمي. وراء تقلبات الأسعار السطحية، نشهد تحولًا في منطق قيمة بيتكوين، مدفوعًا برأس المال السيادي والابتكار التكنولوجي وتحول في النماذج التنظيمية.













ساهمت التحولات الجذرية في ديناميكيات التجارة العالمية في تحفيز الارتفاع الأخير في السوق. ففي 8 مايو، وقّعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتفاقية تجارية جديدة ، تُلغي الرسوم الجمركية في قطاعات مختارة، وتُوسّع الوصول المتبادل إلى الأسواق. وبعد يومين فقط، في 10 مايو، توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية خلال محادثات في جنيف. وقد دفع هذان التطوران الرئيسيان رأس المال العالمي إلى إعادة تقييم أوضاعه وإعادة تموضعه.





وفقًا لبيانات من Investing.com ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 2.3% خلال 72 ساعة من الاتفاق، بينما شهدت بيتكوين تدفقًا صافيًا بقيمة 4.7 مليار دولار عبر سلسلة العملات. يُبرز هذا التباين الصارخ في تدفقات رأس المال اتجاهًا أعمق: أزمة ثقة متنامية في أنظمة الفيات التقليدية.









تكمن وراء هذه الهجرة الرأسمالية قوتان دافعتان رئيسيتان. أولًا، أدى تخفيف الحواجز التجارية إلى تسريع تدفقات رأس المال عبر الحدود، مما أبرز الميزة التنافسية لبيتكوين كأصل قابل للتحويل عالميًا. ثانيًا، أدت تخفيضات الرسوم الجمركية إلى خفض توقعات التضخم، مما قلل من جاذبية الدولار الأمريكي كأداة تحوط من التضخم.





وفقًا لبلومبرغ، خلال أسبوع توقيع الاتفاقيات، زاد المستثمرون المؤسسيون حيازاتهم بمقدار 32,000 BTC عبر صندوق Grayscale Bitcoin Trust، وهو أعلى تدفق أسبوعي منذ بداية عام 2024. وهذا يُثبت تطور بيتكوين إلى شكل من أشكال "الذهب الرقمي"، مُتحولًا من أصل مضارب إلى ملاذ آمن استراتيجي.









كان استمرار تمركز المستثمرين المؤسسيين مصدرًا رئيسيًا لرأس المال وراء ارتفاع بيتكوين إلى ما يزيد عن 100,000 دولار. منذ بداية عام 2025، جذبت خطط التراكم التي وضعتها الشركات المدرجة في البورصة والدول ذات السيادة اهتمامًا كبيرًا في السوق.





لا تزال Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy) من أكثر مشتري بيتكوين التزامًا. في 2 مايو، أعلنت الشركة عن خطتها الجديدة " 42/42 "، والتي تهدف إلى جمع 84 مليار دولار على مدار عامين لشراء بيتكوين. يأتي هذا عقب خطتها السابقة "21/21"، والتي استثمرت من خلالها 42 مليار دولار في تراكم بيتكوين. اعتبارًا من مايو 2025، تمتلك مايكروستراتيجي أكثر من 500,000 بيتكوين. وبالأسعار الحالية، تُقدر قيمة ما تمتلكه من بيتكوين بأكثر من 58 مليار دولار.









هناك دلائل واضحة على أن المزيد من الشركات تستلهم استراتيجيات الاستثمار لشركات مثل Strategy وتزيد من حيازاتها من العملات المشفرة في ميزانياتها العمومية. أشار Gautam Chhugani، محلل Bernstein، إلى أن حوالي 80 شركة قد "تبنت معيار بيتكوين"، ما يعني أنها أضافت استثمارات كبيرة في بيتكوين إلى ميزانياتها العمومية - وهو ما يمثل حوالي 3.4% من إجمالي معروض بيتكوين. وصرح تشوغاني: "في ظل الركود الاقتصادي الدوري وقيود العرض، قد يصبح بيتكوين أكثر مرونة مع استمرار الشركات المدرجة في البورصة في تراكم أصولها". على سبيل المثال، خصصت شركة Metaplanet اليابانية أكثر من 35% من أصولها المؤسسية لبيتكوين، بينما تخطط شركة Jetking الهندية لتكوين احتياطي قدره 18,000 BTC . وتتجاوز هذه القرارات الاستثمار المالي - بل تتطور إلى خطوات استراتيجية للتحوط من انخفاض قيمة الفيات.





والأهم من ذلك هو دخول رأس المال السيادي. فقد أقرت ولاية New Hampshire "قانون احتياطي الأصول الرقمية" ، الذي يسمح لخزانتها بشراء أصول رقمية مثل بيتكوين تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار. وفي تكساس، يمر مشروع قانون مماثل حاليًا بمرحلة المراجعة التشريعية النهائية. لا توفر هذه التطورات دعمًا رأسماليًا طويل الأجل لسوق بيتكوين فحسب، بل تشير أيضًا إلى صعود مكانة بيتكوين تدريجيًا في النظام المالي العالمي.









لفترة طويلة، ظل قطاع العملات المشفرة يعمل في منطقة رمادية تنظيمية، حيث شكل عدم اليقين السياسي عقبات كبيرة أمام تطوره. ومع ذلك، مثّلت عودة إدارة ترامب تحولاً جذرياً في النهج التنظيمي، مما يشير إلى موقف أكثر تأييداً للعملات المشفرة. في مارس من هذا العام، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يُلزم بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين ومخزون من الأصول الرقمية. تُعد هذه الخطوة تطوراً بارزاً، فهي لا تعكس فقط إدراك الحكومة الأمريكية الاستراتيجي لقيمة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، بل تُمثل أيضاً تحولاً جوهرياً في موقفها: من المراقبة الحذرة إلى القبول والنشر الاستباقي.





في الوقت نفسه، أظهرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بوادر تخفيف في موقفها التنظيمي تجاه قطاع العملات المشفرة. وكانت الهيئة قد اتخذت في السابق نهجًا صارمًا تجاه مشاريع العملات المشفرة، مما أدى إلى تحديات امتثال كبيرة. لكن المشهد يتغير تدريجيًا الآن. ورغم أن تسوية الهيئة مع ريبل أثارت بعض الجدل داخل القطاع، إلا أنها تعكس توجهًا أوسع نحو تنظيم أكثر مرونة. يُمكّن هذا التحول شركات العملات المشفرة من العمل ضمن إطار تنظيمي أكثر مرونة وقابلية للتنبؤ، مما يُخفض تكاليف الامتثال ويُقلل من مخاطر السياسات. وفي الواقع، يُوفر هذا شعورًا بالطمأنينة، وهو أمرٌ في أمسّ الحاجة إليه، لتنمية القطاع على المدى الطويل.









تشهد عملة البيتكوين تحولاً جذرياً، من مجرد مفهوم إلى قيمة قيّمة مدعومة بالتكنولوجيا. و شهدت شبكة لايتنينج، وهي حلٌّ لتوسيع نطاق بيتكوين Layer 2 ، تطوراً سريعاً. واعتباراً من 13 مايو، بلغ عدد العقد على شبكة لايتنينج 11,375 عقدة، مع تجاوز سعة قنوات الدفع 4,200 BTC.









تتعزز قيمة بيتكوين باستمرار بفضل تفاعل آلية التنصيف مع الندرة الكامنة فيها. بعد التخفيض الرابع، انخفض معدل التضخم السنوي لبيتكوين من 1.75% إلى 0.85% فقط. ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي عام 2024، بلغ إجمالي المعروض من الذهب في عام 2023 نحو 212,582 طنًا، بزيادة سنوية تقارب 1.64%. هذا يعني أن معدل نمو المعروض من بيتكوين بعد التنصيف من المتوقع أن يكون نصف معدل نمو المعروض من الذهب تقريبًا، مما يزيد من ندرة بيتكوين من حيث العرض.





على الصعيد السلوكي، تُظهر بيانات MacroMicro أن 63% من مستخدمي بيتكوين احتفظوا بعملاتهم لأكثر من عام ، وهو رقم قياسي. يشير هذا الارتفاع في عدد من يُطلق عليهم "أيدي الماس" إلى تحول جذري في نظرة المستثمرين: إذ يُنظر إلى بيتكوين بشكل متزايد ليس كأصل مضاربة قصير الأجل، بل كمخزن للقيمة على المدى الطويل.













مع الاختراق التاريخي لبيتكوين لمستوى 100,000 دولار أمريكي، تحول انتباه السوق الآن إلى مستوى المقاومة الرئيسي التالي. يشير التحليل الفني إلى أنه إذا استطاع BTC الصمود فوق مستوى الدعم 105,000 دولار أمريكي، فقد تتحدى نطاق 120,000-130,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025. ويتماشى هذا مع تقرير Standard Chartered الأخير الذي توقع سعرًا مستهدفًا لـ BTC بنهاية العام عند 148,000 دولار أمريكي. ومع ذلك، تكمن وراء هذه التوقعات الصعودية تحديات تطورية كبيرة. بالنسبة للمستثمرين العاديين الذين يسعون إلى ركوب موجة نمو القيمة هذه بثقة، يصبح اختيار منصة التداول المناسبة أمرًا بالغ الأهمية.





