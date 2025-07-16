قطاع RWA المزدهر: بوابة لدخول رأس المال إلى سوق الكريبتو؟

بدءًا من النصف الأول من عام 2024، أصبح قطاع الأصول الحقيقية تدريجيًا مفهومًا جديدًا ساخنًا في صناعة البلوكتشين. وفقًا لبيانات Dune Analytics، أظهر سرد الأصول الحقيقية ثاني أكبر نمو منذ بداية العام، حيث زاد القطاع بنسبة 117%، في المرتبة الثانية بعد قطاع Meme. شهد المشروع الرائد، Ondo Finance، ارتفاع رمزه الأصلي ONDO بأكثر من 110% في غضون أسبوع، مما أدى إلى قيادة قطاع الأصول الحقيقية بالكامل، مع وصول توكن المشاريع المتعددة باستمرار إلى أعلى مستوياتها التاريخية.





بالإضافة إلى ذلك، اجتذبت RWA انتباه الأسواق المؤسسية، حيث سلطت العديد من المؤسسات الضوء على إمكانات RWA في تقاريرها، بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية، ومساري، وأبحاث بينانس. كما دخلت هذا المجال شركات مالية تقليدية عملاقة مثل سيتي بنك، وبلاك روك، وفيديليتي، وجيه بي مورجان. في منتصف يوليو، في مركز تبادل النخبة المالية بين الصين وهونج كونج في أدميرالتي بهونج كونج، اجتمعت النخبة من أكاديمية التجارة وجامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا والعديد من الشركات والجمعيات لمناقشة القضايا المتطورة المتعلقة بتدفق البيانات عبر الحدود والأصول الرقمية. وقد أولت الندوة اهتمامًا خاصًا لدمج الأصول في العالم الحقيقي (RWA) مع الأصول الرقمية، وناقشت أحدث التطورات والإمكانات في هذا المجال.









الأصول في العالم الحقيقي (RWA) ليست مفهومًا جديدًا تمامًا، بل هي قطاع جديد. إنها تمثل مزيجًا من الأصول في العالم الحقيقي مع التوكن، مما يرمز إلى دمج الأصول التقليدية مع أصول التشفير Web3.0. على البلوكتشين، يمثل توكن الأصول في العالم الحقيقي الأصول الفعلية التي يمكن تداولها. هذا التوكن هو تمثيل على السلسلة للأصول في العالم الحقيقي، بما في ذلك الأصول ذات الدخل الثابت (مثل الديون الحكومية والسندات المؤسسية)، والأسهم (مثل العقارات والذهب)، والمزيد. في السنوات الأخيرة، تضمنت بروتوكولات الأصول الاصطناعية (مثل Mirror وSynthetix وMakerDAO) وتطبيقات NFT (مثل توكن IP وتجزئة الفن) مفهوم الأصول في العالم الحقيقي.





تتضمن سيناريوهات التطبيق الرئيسية ما يلي:





ترميز الأصول: تمثيل الأصول التقليدية مثل العقارات والذهب والأعمال الفنية على البلوكتشين من خلال تقنية الترميز، مما يسهل التداول والاستثمار. يجعل هذا النهج التداول الجزئي للأصول ذات القيمة العالية ممكنًا، مما يخفض عتبة الاستثمار.





توسيع قنوات التمويل: يمكن للشركات والأفراد الحصول على قنوات تمويل جديدة باستخدام أصول حقيقية كضمان. على سبيل المثال، تأمين القروض من خلال RWA من خلال رهن العقارات أو جمع الأموال من خلال رمزية الأعمال الفنية.





توريق الأصول: تحويل حقوق الدخل من الأصول الفعلية إلى أوراق مالية رقمية، مما يتيح إجراء معاملات شفافة وفعالة من خلال تقنية البلوكتشين. تُستخدم هذه الطريقة عادةً لرقمنة الأصول المالية التقليدية مثل السندات والأسهم.





تكامل DeFi: دمج أصول RWA في منصات التمويل اللامركزي (DeFi) لتزويد المستخدمين بمزيد من المنتجات والخدمات المالية، مثل بروتوكولات الإقراض القائمة على RWA ومجموعات السيولة.





تطبيقات العقود الذكية: الاستفادة من العقود الذكية لتنفيذ وإدارة المعاملات المتعلقة بأصول RWA تلقائيًا، مثل توزيع الدخل تلقائيًا وإدارة الحقوق والالتزامات، وبالتالي تحسين الكفاءة التشغيلية والشفافية.





دعونا نأخذ مثالاً بسيطًا: USDT، الذي نستخدمه غالبًا، هو مثال على RWA (أصول العالم الحقيقي)، حيث يتم ربط الدولارات في العالم الحقيقي بأصول على السلسلة. يمكننا أن نتخيل هذا الأمر بشكل أكبر - يمكن تمثيل الأصول في العالم الحقيقي، سواء كانت عناصر صغيرة مثل الآلات الموسيقية أو الساعات أو حتى الأحذية الرياضية ذات الإصدار المحدود، أو الأصول الأكبر مثل العقارات، من الناحية النظرية على البلوكتشين. لقد بدأنا بالفعل في رؤية حالات فعلية من RWA تظهر بشكل متكرر. على سبيل المثال، في يونيو من هذا العام، استخدم أنيموكا ومؤسس شركة Galaxy المشارك يات سيو كمانًا كان مملوكًا ذات يوم للإمبراطورة الروسية كاثرين العظيمة، والذي حصل عليه في مزاد علني، كضمان لشركة Galaxy وحصل على قرض بقيمة ملايين الدولارات. بالنسبة لحاملي الأصول الحقيقية، هذا مفيد بلا شك، لأنه يوفر السيولة لأصولهم المادية. وبالنسبة لمستخدمي السلسلة، سواء كانوا يحتفظون بأصول في شكل توكن أو NFTs، فإن الحصول على دعم في العالم الحقيقي يضيف طبقة من الأمان. تُظهر كل من المشاركة المؤسسية والبيانات على السلسلة اتجاهًا متزايدًا.









في السنوات الأخيرة، أصبحت عناصر البيانات وتداول الأصول الرقمية نقاط محورية في مناقشات السياسة والسوق. ويشير إنشاء مؤسسات بيانات مختلفة إلى الأهمية المتزايدة لعناصر البيانات. على سبيل المثال، تعمل RuiHe Capital حاليًا على إنشاء بنك استثماري لـ RWA، بهدف التعاون مع البورصات المرخصة والمؤسسات المالية التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها لتعزيز تطبيق نموذج RWA. ووفقًا للوحة معلومات بيانات Dune، فمن الواضح أن الحجم الإجمالي للرموز ذات الصلة على السلسلة في DEX كان يتزايد باطراد.









وفقًا لتقرير صناعة العملات المشفرة الصادر عن CoinGecko للربع الثاني من عام 2024، استحوذ قطاع RWA على 11.3% من حركة المرور على الويب في الربع الثاني، في المرتبة الثانية بعد توكن الميم، التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 14.34% من حركة المرور. تشير هذه الأرقام إلى أن قطاع RWA يكتسب اهتمامًا متزايدًا ومن المقرر أن يصبح القائد التالي في نمو ثروة التشفير. تُظهر البيانات من RWA.xyz أنه حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، وصلت الأصول على السلسلة في قطاع RWA إلى 11.73 مليار دولار، وتركزت بشكل أساسي في الائتمان الخاص وسندات الخزانة الأمريكية والسلع والمزيد. تشير البيانات والتحليلات المختلفة إلى أن قطاع RWA الناشئ هذا يُظهر حيوية كبيرة.









وبطبيعة الحال، في حين أن قطاع المياه والصرف الصحي يتطور بسرعة، فإنه يواجه أيضا بعض المشاكل والتحديات:





حواجز دخول عالية: بالنسبة لحاملي الأصول التقليدية والمستخدمين العاديين، فإن الحواجز المعرفية والتقنية لدخول قطاع RWA مرتفعة نسبيًا. على سبيل المثال، إذا كنت أرغب في ترميز أصول أعمالي الفنية، فأنا بحاجة إلى تعلم الكثير عن التقنيات المرتبطة بـ RWA وعمليات البلوكتشين، مما يجعل من الصعب الدخول. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تأتي منتجات خدمة RWA الأخرى برسوم عالية.





سيولة ضعيفة: حاليًا، تتركز معظم منتجات الأصول المرجحة بالأوزان التي تقدمها مؤسسات مختلفة في سندات الخزانة الأمريكية والائتمان الخاص، مع عدد أقل من المنتجات القائمة على السلع الأساسية. ويؤدي الافتقار إلى سوق ثانوية نشطة إلى ضعف سيولة التداول على السلسلة لأصول الأصول المرجحة بالأوزان في الوقت الحالي.









باعتبارها أول سلسلة عامة معيارية من المستوى 2 في قطاع RWA، تهدف Plume Network إلى خفض حواجز الدخول أمام RWAs وتزويد المشاركين بمنصة للتفاعل والاستثمار في RWAs من خلال نظام بيئي DeFi قوي. من ناحية، تهدف إلى جذب مستخدمين جدد، ومن ناحية أخرى، تسعى إلى فتح السيولة على السلسلة لـ RWAs، وبناء نظام بيئي نابض بالحياة.





تم بناء Plume Network على مجموعة Arbitrum Nitro، والتي تسمح بتوافقية عالية مع نظام إيثيريوم البيئي. يمكن للمطورين من نظام الإيثيريوم البيئي نقل تطبيقاتهم مباشرة إلى سلسلة Plume. حاليًا، تدعم بشكل كامل معايير التوكن المختلفة مثل ERC-20 وERC-721 وERC-1155 وERC-3643، مما يمنح المستخدمين المزيد من الخيارات لرمزية الأصول.





أكملت Plume Network جولة تمويل أولية بقيمة 10 ملايين دولار بقيادة Haun Ventures، بمشاركة Galaxy Ventures وSuperscrypt وA Capital. كما تلقت دعمًا من المستثمرين الملائكة مثل Eric Chen من Injective وAnthony Ramirez من Wormhole Labs وCalvin Liu من Eigenlayer. اجتذبت مرحلة اختبار Plume بالفعل أكثر من 150 مشروعًا، تغطي مجالات مثل المقتنيات والأصول الاصطناعية والسلع الفاخرة والعقارات وبروتوكولات الإقراض والبنوك اللامركزية الدائمة. والجدير بالذكر أن برنامج حوافز اختبار Plume Network قد حظي باهتمام واسع النطاق داخل المجتمع: الحدث بعنوان "السفر العالمي"، حيث يمكن للمستخدمين كسب نقاط ورموز الإنزال الجوي المستقبلية من خلال استكشاف بلدان مختلفة (النظم البيئية)، وإكمال مهام السفر، ودعوة الأصدقاء.













آفاق الصناعة





في الآونة الأخيرة، أعرب فيتاليك بوتيرين، أحد مؤسسي إيثريوم، على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمه لفكرة بيع أسهم الشركة في شكل توكن، وربط ذلك بمفهوم الأصول في العالم الحقيقي (RWA). وذكر فيتاليك أنه يدعم الأصول في العالم الحقيقي ويأمل في رؤية مجموعة أكثر تنوعًا من الأصول في العالم الحقيقي تظهر على البلوكتشين. سيسمح هذا للتطبيقات باستخدامها دون التعرض للمخاطر النظامية المرتبطة بجهة إصدار واحدة أو فئة أصول واحدة.









باعتبارها منصة تداول العملات المشفرة الرائدة عالميًا، تراقب MEXC وتدعم بنشاط تطوير قطاع RWA. مع أسرع سرعة إدراج للتوكن الجديد عبر الشبكة، وأوسع تغطية للتوكن، وأعلى سيولة للعقود الآجلة في الصناعة، تخلق MEXC فرص استثمارية وفيرة وتقدم خيارات تداول متنوعة وسلسة للمستثمرين. من خلال خدمات التداول المبتكرة والدعم الفني المتقدم، من المتوقع أن توفر MEXC دفعة قوية للسيولة وتوسع السوق لمشاريع RWA في المستقبل، مما يساعد هذا القطاع على تحقيق تطبيق وتطوير سوق أوسع.





توقعات السوق





وفقًا لتقرير صادر عن Citibank، من المتوقع أن يصل سوق رمز RWA إلى 4 تريليون دولار بحلول عام 2030. وقد أثبتت مشاريع مثل Centrifuge وMakerDAO بالفعل إمكانات سوق RWA. ووفقًا لتوقعات Boston Consulting Group، من المتوقع أن يصل سوق توكن RWA العالمي للأصول المالية إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030. وبالمقارنة بالقيمة السوقية الحالية لقطاع RWA البالغة 6 مليارات دولار، لا يزال سوق RWA يتمتع بإمكانات نمو كبيرة في المستقبل المنظور.









بشكل عام، تُظهر RWAs، كجسر يربط بين التمويل التقليدي والعملات المشفرة، إمكانات تطوير هائلة وفرص نمو واسعة. إنها تحمل وعدًا كبيرًا في تحسين كفاءة رأس المال، وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز سيولة السوق، وتطبيقها على البلوكتشين من المقرر أن يحول الصناعة المالية بشكل عميق. تلتزم Plume، باعتبارها أول شبكة EVM L2 معيارية مصممة خصيصًا لـ RWA، بخفض الحواجز وزيادة السيولة وتعزيز الامتثال، ومن المتوقع أن تدفع الابتكار والتطوير في قطاع RWA. على الرغم من أن Plume لا تزال في مرحلة الاختبار، فإن أداءها على الشبكة الرئيسية المستقبلية سيكون حاسمًا. بغض النظر عن ذلك، وبصفتها وافدًا جديدًا واعدًا في قطاع RWA الذي حظي باهتمام كبير من المجتمع، فإننا نتطلع إلى أن تلعب Plume Network دورًا محوريًا في تحديث التمويل التقليدي، مما يجلب زخمًا جديدًا وفرص تطوير للصناعة بأكملها.





