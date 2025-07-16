مشروع Bondex: عصر جديد من الشبكات المهنية Web3 مدعومة بتقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي

مشروع Bondex (BDXN) هي منصة تواصل مهني لامركزية تجمع بين تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة مستقبل التطوير المهني وتوظيف الكفاءات. من خلال دمج اقتصاد قائم على التوكن وآليات اللعب، تُنشئ BDXN بيئة عمل عادلة وشفافة وقائمة على الحوافز للنمو المهني.









في منصات التواصل المهني Web2 التقليدية، تُدار بيانات المستخدمين مركزيًا بواسطة المنصة، مما يُصعّب على المستخدمين استخلاص القيمة الفعلية. إضافةً إلى ذلك، يعاني سوق التوظيف من عدم تناسق المعلومات وعمليات الإحالة غير الشفافة. أُنشئت Bondex لمعالجة هذه المشكلات من خلال الاستفادة من تقنية البلوكتشين لبناء منصة تواصل مهني Web3 أكثر عدالةً وشفافيةً وكفاءةً.





من خلال البلوكتشين والاقتصاد الترميزي، تُمكّن Bondex المستخدمين من ملكية البيانات، والهويات المهنية القابلة للتحقق، والتعويض العادل عن المساهمات. إنها ليست مجرد منصة تواصل مهني فحسب، بل هي أيضًا نظام شبكة مواهب لامركزي يجمع بين عناصر DeFi وGameFi.













يتيح Bondex للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف مهنية قابلة للتحقق، قائمة على تقنية بلوكتشين. يمكن تسجيل معلومات مثل الخلفية التعليمية، وشهادات المهارات، وخبرات العمل على السلسلة. هذا يعزز بشكل كبير مصداقية السير الذاتية ومصداقيتها، ويعيد ملكية البيانات الشخصية للمستخدمين أنفسهم.









على منصة Bondex يُمكن للمستخدمين عرض مهاراتهم وخبراتهم بالتفصيل وبناء شبكة علاقاتهم المهنية. تستخدم المنصة خوارزميات ذكية لاقتراح فرص عمل مناسبة وشركاء عمل محتملين، مما يُتيح مطابقة دقيقة. كما يُمكن للمستخدمين الوصول إلى المزيد من فرص العمل والموارد من خلال شبكاتهم، مما يدعم التطوير المهني طويل الأمد.









تقدّم Bondex عناصرَ تفاعليةً لتشجيع التفاعل النشط للمستخدمين. بإكمال المهام اليومية وتحقيق الإنجازات، يُمكن للمستخدمين ربح توكن BDXN ونقاط Bond (BP)، مما يُعزّز القيمة الشخصية ويكسبهم مكافآت.









لضمان العدالة والشفافية في معاملات المنصة، أطلقت Bondex محكمة تحكيم لامركزية (DAC). يمكن للمستخدمين المشاركة في حل النزاعات من خلال إيداع توكن BDXN والتصويت على المعاملات المتنازع عليها. هذه الآلية لا تعزز الثقة في المنصة فحسب، بل تعزز أيضًا شعورًا أكبر بالمشاركة والملكية بين المستخدمين.













اسم التوكن: BDXN

إجمالي العرض: 1,000,000,000









صُممت آلية توزيع توكن BDXN بعناية لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب المصلحة ودعم تطوير المنصة على المدى الطويل. وفيما يلي تفاصيلها:











مكافآت النظام البيئي: 24%

الفريق: 15%

جولة عامة: 10%

جولة تمويل أولي + بيع خاص: 13.5%

السيولة: 10%

الخزانة: 13%

التسويق: 5.5%

التوزيع المجتمعي: 3%

المستشارون: 6%













تلعب BDXN أدوارًا متعددة داخل نظام Bondex البيئي، حيث يتم التقاط قيمتها من خلال آليات مختلفة:





يمكن للمستخدمين ربح BDXN من خلال التفاعل مع المنصة.

يمكن لحاملي BDXN المشاركة في إدارة المنصة.

يمكن للمستخدمين تداول BDXN لمشاركة إيرادات المنصة، مثل دخل الإعلانات ورسوم واجهة برمجة التطبيقات (API).

يتيح امتلاك BDXN الوصول إلى خدمات وميزات مميزة، بما في ذلك محكمة تحكيم DAC.









تعتمد منصة Bondex نموذجًا ثنائيًا للتوكن، يتألف من كلٍّ من BDXN ونقاط Bond (BP). تعمل نقاط BP كمؤشر سمعة خارج السلسلة، يعكس جودة ومصداقية نشاط المستخدم، ويمكن استخدامها كضمان لإجراءات المنصة المختلفة. في الوقت نفسه، تعمل BDXN كتوكن خدمة على السلسلة، حيث تلعب دورًا محوريًا في توزيع القيمة والحوكمة وتحفيز السلوك الإيجابي. يعمل التوكنين معًا بتناغم لدعم النمو المستدام لمنظومة المنصة.









تُعيد Bondex تعريف العمل الرقمي من خلال مفهومها للشبكات المهنية القائمة على Web3 واقتصاد التوكن المبتكر. من خلال إعادة تصور العلاقة بين الأفراد والوظائف والمنصات، تُمهد Bondex الطريق لنموذج جديد في التطوير المهني. مع تزايد الطلب العالمي على ملكية البيانات، وتنقل القوى العاملة، والتقييم العادل للمواهب، تتمتع Bondex ومنظومة BDXN بمكانة متميزة تُمكّنهما من أن تُصبحا معيارًا جديدًا في شبكات التواصل الاجتماعي المهنية، مُوفرةً للمستخدمين والشركات بيئة تفاعل مفتوحة وشفافة وفعالة.





حاليًا، BDXN متاح للتداول على منصة MEXC برسوم منخفضة جدًا. لشراء BDXN:





1) افتح تطبيق MEXC وسجّل دخولك إليه أو تفضل بزيارة الموقع الرسمي

3) اختر نوع الطلب، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.





إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.



