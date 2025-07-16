شبكة Bluwhale (BLUAI): دمج الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، وتمكين البيانات الشخصية للمستخدمين

شبكة Bluwhale (BLUAI) مشروع مبتكر يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين، مصمم لمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في بياناتهم الشخصية. تعمل المنصة بطريقة لامركزية، مما يسمح للمشاركين بإدارة معلوماتهم وكسب مكافآت ضمن النظام البيئي. وفي إطار جهودها لتوسيع قاعدة مستخدميها، تُجري شبكة Bluwhale حدث إيردروب ، تتيح للمشاركين فرصة ربح توكن BLUAI والتفاعل مع مجتمعها المتنامي.









1.1 التحكم اللامركزي في البيانات

تُمكّن شبكة Bluwhale المستخدمين من التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية. بخلاف المنصات التقليدية مثل فيسبوك وأمازون، التي غالبًا ما تجمع بيانات المستخدمين وتستغلها، تعتمد شبكة Bluwhale نموذجًا لامركزيًا يُعيد ملكية البيانات للمستخدمين. يُمكن للمشاركين اختيار من يُشاركون بياناتهم معه، مع ربح توكن BLUAI كمكافأة على مشاركتهم.





1.2 دعم متعدد السلاسل

تعتمد شبكة Bluwhale على بنية متعددة السلاسل، مما يُسهّل تفاعل البيانات عبر سلاسل الكتل المختلفة. لا يُعزز هذا التصميم مرونة المنصة فحسب، بل يُحسّن أيضًا التوافق بين تطبيقات البلوكتشين المختلفة، مما يُوسّع وظائف النظام البيئي وإمكاناته.





1.3 نظام المكافآت الذكي

يعتمد نظام مكافآت شبكة Bluwhale على آلية ذكية. يمكن للمستخدمين ربح نقاط BLUAI من خلال إكمال مهام مثل تسجيل الدخول اليومي، ومشاركة المقالات، وإحالة الأصدقاء. ومع تراكم النقاط، يحصل المستخدمون على مكافآت توكن أكبر من BLUAI، مما يخلق بيئة محفزة تشجع على المشاركة المستمرة.





1.4 تقنية إثبات المعرفة الصفرية (ZKP)

لضمان أمان وخصوصية بيانات المستخدم، تعتمد شبكة Bluwhale تقنية "عدم المعرفة الصفرية". تتيح هذه التقنية للمستخدمين مشاركة بيانات محددة بأمان دون الكشف عن هويتهم الشخصية. تُعزز هذه التقنية المتطورة بشكل كبير قدرات حماية خصوصية المنصة، مما يمنح المستخدمين راحة البال عند التفاعل مع النظام البيئي.









تستضيف شبكة Bluwhale بانتظام أحداث إيردروب تهدف إلى تشجيع مشاركة المجتمع وزيادة انتشار المشروع. من خلال هذه الأحداث، يمكن للمستخدمين ربح توكن BLUAI، مما يعزز نمو المنصة وتفاعل المستخدمين. يمكن للمستخدمين المشاركة في أحداث مكافآت الإيداع والتداول الخاصة بـ BLUAI على منصة BLUAI والموقع الإلكتروني الرسمي لـ MEXC . بإكمال المهام، يمكن للمستخدمين ربح نقاط تصنيف BLUAI والفوز بمكافآت سخية.

بخطوات بسيطة، لا يقتصر دور المستخدمين على المساهمة في تطوير المشروع فحسب، بل تتاح لهم أيضًا فرصة ربح مكافآت إيردروب قيّمة.









صُممت tokenomics شبكة Bluwhale لضمان استدامة المشروع على المدى الطويل. يبلغ إجمالي عرض توكن BLUAI عدد 10 مليارات، موزعة على النحو التالي:





دعم العقد: بنسبة25% (لدعم عمليات العقد، وضمان اللامركزية وأمان الشبكة)

الفريق: بنسبة 21% (توفير التمويل لفريق تطوير المشروع لدفع تقدم المشروع)

المستثمرون: بنسبة 20% (دعم المستثمرين وتوفير رأس المال اللازم للمشروع)

التسويق/DAO: بنسبة18 % (للحوافز المجتمعية وجهود التسويق)

الإيردروب: بنسبة 6% (مكافأة مستخدمي المجتمع وتشجيع المزيد من المشاركة في النظام البيئي)

دعم سيولة السوق: بنسبة 2% (ضمان سيولة السوق)

المشاهير (KOLs): بنسبة 1% (تقديم مكافآت للمؤثرين للترويج للمشروع)





لا يمكن استخدام توكن BLUAI للمعاملات داخل المنصة فحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا لتخزين أو تشغيل العقد للمشاركة في صيانة الشبكة وكسب المكافآت المقابلة.









يُعزى نجاح شبكة Bluwhale إلى فريقها التقني القوي. يتمتع أعضاء الفريق بخبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، مع خلفيات صناعية متنوعة. على سبيل المثال، Han Jin، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للفريق، حاصل على شهادة جامعية من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وعمل مع العديد من شركات Fortune 500، مساهمًا في تطوير العديد من المشاريع المتعلقة بالبلوكتشين والذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تلقت شبكة بلوهيل دعمًا من العديد من المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك تمويل من مؤسسات مرموقة مثل SBI Ven Capital, Cardano, وAnimoca Brands Japan.









مع بزوغ عصر Web 3، تُظهر شبكة Bluwhale إمكانات نمو هائلة. فبالإضافة إلى تركيزها على حماية خصوصية البيانات الشخصية وآليات المكافآت، تخطط شبكة Bluwhale لتوسيع نطاق منظومتها لتشمل مجالات متنوعة مثل الألعاب، والتمويل اللامركزي، وشبكات التواصل الاجتماعي. وتهدف المنصة، من خلال نظام المكافآت الذكي وتقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى مساعدة المستخدمين على اغتنام المزيد من الفرص والقيمة في عالم لامركزي. وتعمل شبكة Bluwhale تدريجيًا على بناء نظام بيئي للبيانات متعدد المنصات والتطبيقات، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بسلاسة وأمان بين مختلف التطبيقات اللامركزية (dApps) دون القلق بشأن خصوصية البيانات. وفي المستقبل، تهدف شبكة بلوهيل إلى أن تصبح منصة رئيسية في عصر Web 3، تعزز المشاركة العادلة والتطوير المبتكر للبيانات.









شبكة Bluwhale (BLUAI) مشروعٌ ذو إمكاناتٍ ثورية، يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين لحماية خصوصية المستخدمين، مع تقديم مزايا مستدامة لأعضاء المجتمع من خلال نظام مكافآته الفريد. مع تقدم حدث الإيردروب، ستتاح الفرصة لمزيد من المستخدمين للانضمام إلى هذه المنظومة اللامركزية والاستفادة من عوائد اقتصاد البيانات. إذا كنت مهتمًا باتجاهات تطوير البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، فإن شبكة Bluwhale مشروعٌ جديرٌ بالمتابعة والمشاركة.





