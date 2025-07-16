Blum: العد التنازلي لـ TGE والإيردروب





لقد اقترب موعد حدث Blum Token Generation (TGE) المرتقب. بينما ألمحت التحديثات السابقة إلى إدراج عام 2024، يمكننا الآن تأكيد آخر التطورات: سيتم إطلاق Blum قريبًا! في هذه المقالة، سنرشدك خلال كل ما تحتاج إلى معرفته: بدءًا من ربح Blum Points (BPs) وحتى خريطة الطريق المقبلة، وبالطبع، TGE المرتقب.









إن Blum منصة تداول هجينة تجمع بين أفضل ما في تداول الكريبتو المركزي واللامركزي، مقدمةً للمستخدمين طريقةً سلسةً لتداول مجموعة واسعة من التوكن: من العملات المشفرة الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم إلى عملات الميم وابتكارات بلوكتشين الناشئة. صُممت Blum بواسطة فريق من خبراء المالية والبلوكتشين، بمن فيهم Gleb Kostarev, Vlad Smerkis, وVlad Maslyakov، لتجعل Blum التداول عبر السلاسل أمرًا في غاية السهولة من خلال دمج دفاتر الطلبات خارج السلسلة مع التسويات داخلها، كل ذلك ضمن تطبيق واحد. تدعم Blum أكثر من 30 شبكة بلوكتشين، وتولي تجربة المستخدم الأولوية من خلال واجهة تُركز على الأجهزة المحمولة وتكاملها مع تيليجرام. ولزيادة التفاعل، تُقدم Blum أيضًا أدوات فريدة مثل بوت Blum للكريبتو، ونقاط Blum، ولعبة Blum Drop.









قامت Blum بتحديث خارطة طريقها رسميًا على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني، مقدمةً لمحةً عن التطورات المثيرة القادمة. ماذا يخبئ لنا المستقبل؟ ابتكاراتٌ رئيسية في مجال العملات الكريبتو على السلسلة قادمة، مع تحديثاتٍ مثيرة مُقررة للربعين الثاني والثالث من عام 2025. أبرز ما في الربع الثاني هو منصة Blum TGE، المقرر إطلاقها هذا الربيع، إيذانًا بمرحلةٍ جديدةٍ من تطور التداول.





المصدر: Blum





بفضل مزيجها من وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنصة الإطلاق، ستقدم Blum ميزات الجيل التالي، مثل التداول الآلي والترويج السلس للتوكن على منصات مثل X وتيليجرام. كما تتوسع Blum خارج نطاق تيليجرام مع تطبيقات الجوال والمواقع الإلكترونية (الويب) القادمة، بما في ذلك إطلاق التوكن على الويب، وتكاملات مُحسّنة مع DEX، وخيارات التداول الدائم. مع التركيز على إمكانيات سلاسل التداول المتعددة، ستضيف Blum عملتي Solana وBNB، مما يتيح للمستخدمين إيداع وتداول والتفاعل مع مختلف التوكن بكفاءة. يؤكد الرئيس التنفيذي Gleb Kostarev على أهمية تجربة سلسة متعددة المنصات، مع تحسينات إضافية للربعين الثاني والثالث، مثل محافظ شبه الحفظ، ومنصة تداول متقدمة، وتكامل الفيات - جميعها مصممة لجعل التداول أسهل وأكثر ربحية.









سيُطرح حدث TGE المرتقب بشدة هذا الربيع، وإليك كيفية التأهل للإيردروب: اربح 100,000 نقطة Blum (BP) دون أن تُرصد بهجمات Sybil، واحصل على 750 نقطة ميم (MP) أو إثبات النشاط (PoA)، ,وقم بإحالة صديقين. ووفقًا للمؤسس المشارك Vlad Smerkis، سيوفر توكن Blum فائدة حقيقية ضمن النظام البيئي: التخزين، والزراعة، ورسوم تداول مخفضة، والوصول إلى توزيعات Launchpad وLaunchpool. الأمر لا يقتصر على اقتصاد التوكن: إنه بوابة لتجربة أكثر ربحية مع Blum.









العب Drop Game: في هذه اللعبة البسيطة والممتعة، يهدف اللاعبون إلى التقاط العناصر المتساقطة خلال فترة زمنية محدودة، وكل عنصر يتحول إلى نقاط Blum. إنها طريقة ممتعة لزيادة النقاط بسرعة والحفاظ على تفاعل المستخدمين.





قم بدعوة أصدقاءك: شارك رابط إحالة لكسب مكافآت من خلال الحصول على 20% من عمولات التداول الخاصة بالأصدقاء المدعوين و2.5% من عمولات التداول من إحالاتهم. كلما زاد عدد الأصدقاء المحالين، زادت النقاط التي يكسبها المستخدمون.





اجمع نقاط Blum: يمكن كسب نقاط Blum بشكل سلبي من خلال تسجيل الدخول بانتظام والبقاء نشطًا على التطبيق.





اكسب: يتضمن قسم "اكسب" مهامًا أسبوعية تتيح للمستخدمين إكمال إجراءات محددة وكسب نقاط Blum إضافية لكل مهمة مكتملة.













يُمثل حدث توليد التوكن (TGE) القادم إنجازًا هامًا لشركة Blum، حيث يُبرز منصتها الهجينة التي تُعيد تعريف تجربة تداول الكريبتو. بفضل ميزاتها مثل التداول الآلي، وإمكانات تعدد السلاسل، ولعبة Drop Game الممتعة، تُمكّن Blum المستخدمين من التفاعل معها وتحسين تجربتهم في التداول. مع اقتراب حدث توليد التوكن، حان الوقت الأمثل لزيادة نقاط Blum والمشاركة في سحبنا على 8,000 USDT. استعدوا لاحتضان مستقبل تداول الكريبتو مع Blum!







