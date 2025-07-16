تقلبات البيتكوين تدفع السعر إلى ما يزيد عن 87,000 دولار: هل يمكن للربع الثاني أن يحقق انتعاشًا ذا معنى؟

في 21 أبريل، تجاوز سعر بيتكوين (BTC) حاجز 87,000 دولار أمريكي، مما أثار تكهنات جديدة في السوق. في الوقت نفسه، تجاوز سعر إيثريوم (ETH) 1,600 دولار أمريكي، وتجاوز سعر سول (SOL) 140 دولارًا أمريكيًا، بينما سجلت العملات البديلة مكاسب متواضعة، تشير جميعها إلى مؤشرات على انتعاش قوي. ووفقًا لـ CoinGlass، بلغت عمليات التصفية على مدار 24 ساعة لجميع صفقات العقود الآجلة المفتوحة 220 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 142 مليون دولار أمريكي في عمليات البيع على المكشوف. ومع ذلك، على الرغم من الارتفاع المتقلب لسعر بيتكوين، لا يزال عدم اليقين الاقتصادي الكلي العالمي يُلقي بظلاله على المعنويات. وقد خلقت سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وسياسات التعريفات الجمركية التي تنتهجها الإدارة، وعوامل أخرى، خلفية معقدة. ويتساءل المستثمرون الآن: هل سيستمر سعر بيتكوين في الارتفاع؟ متى سيصل الربع الثاني من العام إلى نقطة التحول؟ تُحلل هذه المقالة الوضع الحالي لسعر بيتكوين وتوقعاته من ثلاث زوايا: البيئة الاقتصادية الكلية، وظروف السوق الحالية، والمنظورات المؤسسية.













ينبع عدم اليقين الحالي في السوق بشكل رئيسي من تطورات السياسات، وخاصةً التطورات الأخيرة المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي والسياسة التجارية الأمريكية. فقد أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤخرًا موقفه المتشدد، مُصرّحًا بأنه حتى في ظل التقلبات الحادة في السوق، لن يتدخل الاحتياطي الفيدرالي بسهولة. وقد خيّب هذا التصريح آمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون تحولًا في السياسة، وضغط على الأصول ذات المخاطر العالية، مما زاد من حذرهم.





في الوقت نفسه، ألمحت تعليقات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية إلى تحسن في الوضع الاقتصادي، حيث قال إن زيادات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين "قد تنتهي قريبًا". ومع ذلك، لا تزال آفاق السياسة غامضة، ولم تُخفف هذه التصريحات من قلق السوق بشكل ملموس. وقد دفع هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين الاقتصادي الكلي أصول الملاذ الآمن إلى الارتفاع، حيث وصل سعر الذهب الفوري إلى مستوى قياسي بلغ 3,364 دولارًا للأونصة، بينما تذبذبت أسواق العملات المشفرة دون تحديد اتجاه واضح.





بشكل عام، يؤثر توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية وغموض السياسة التجارية بشكل كبير على الأسواق العالمية، وخاصةً البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية. أصبح اتجاه السياسة هو المتغير الرئيسي، وإلى أن تظهر إشارات أوضح، من المرجح أن تبقى معنويات السوق في حالة ترقب.









يمثل الارتفاع الأخير للبيتكوين فوق 87,000 دولار نقطة تحول حاسمة. يرى بعض المستثمرين أن هذا الاختراق هو بداية محتملة لسوق صاعدة جديدة. تُظهر بيانات سلسلة الكتل أن "الحيتان" تواصل التراكم: فالمحافظ التي تحتوي على ما بين 10 و10,000 BTC تسيطر الآن على ما يقرب من 67.77% من إجمالي المعروض، وقد أضافت منذ 22 مارس أكثر من 53,600 BTC. يؤكد هذا السلوك من قبل كبار حاملي البيتكوين على توقعاتهم الصعودية بشأن التحركات القادمة للبيتكوين.









ومع ذلك، فإن هذا الانتعاش يرتكز على أساس هش. يشير تقرير Matrixport إلى أنه لاستمرار ارتفاع سعر البيتكوين، يجب أن تتكامل عدة عوامل محفزة:





إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول حذر أو بدء تخفيضات في أسعار الفائدة.

زيادة سيولة العملات المستقرة وزيادة نشاط الرافعة المالية.

انتعاش السيولة الكلية من خلال التيسير النقدي العالمي أو التحفيز المالي.





على المدى القريب، لم تتحقق هذه العوامل بالكامل. ونتيجة لذلك، يُرجّح أن يكون الارتفاع الحالي انتعاشًا قصير الأمد أكثر من كونه انعكاسًا دائمًا للاتجاه.









على الرغم من أن معنويات السوق قد تحولت إلى إيجابية، إلا أن جميع المحللين لا يتفقون على توقعات متفائلة بشأن الخطوة التالية للبيتكوين. تنقسم المؤسسات حول ما إذا كان هذا يمثل بداية موجة صعود جديدة أم مجرد نهاية مرحلة توحيد.





المعسكر المتفائل: يتوقع كريس بورنيسكي، الشريك في Placeholder، أن يصل سعر البيتكوين إلى أعلى مستوياته التاريخية خلال الأرباع القليلة القادمة. يُحذّر المستثمرين من أخذ الأرباح عند ارتفاع السوق بشكل حاد، ومن الحفاظ على وتيرة تداول منضبطة.





تفاؤل من Bitwise: يُبدي مات هوغان، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في Bitwise، تفاؤلاً مماثلاً بشأن الربع الثاني. ويُشير إلى ثلاثة عوامل رئيسية: توسع المعروض النقدي العالمي، ووصول أصول العملات المستقرة المُدارة إلى مستوى قياسي، وتحسن البيئة التنظيمية الأمريكية، مما قد يدفع السوق إلى اتجاه صعودي مُستدام.





رأي Real Vision: قام مؤسس Real Vision مؤخراً بمقارنة سعر البيتكوين مع سيولة M2 العالمية في رسم بياني، مُجادلاً بأن البيتكوين يجب أن يرتفع بالتزامن مع نمو المعروض النقدي الأوسع.









من ناحية أخرى، يرى المعسكر الحذر أن السوق لا يزال بالقرب من أعلى مستوى له خلال الدورة. يُشير ماركوس ثيلين من 10x Research إلى أن مؤشر "المذبذب العشوائي" لبيتكوين يُظهر حالياً سمات قمة الدورة. يُحذّر من أنه على الرغم من الآمال الواسعة بتحقيق ارتفاعات جديدة بحلول منتصف العام، فمن المرجح أن يدخل السوق في مرحلة توطيد مطولة، حيث يتداول بشكل جانبي عند مستويات مرتفعة، بدلاً من أن يُطلق موجة صعود جديدة.





أشار ديفيد دونج، رئيس قسم الأبحاث في كوين بيس، في تقريره الشهري الأخير إلى أن السوق قد يختبر أدنى مستوياته في منتصف إلى أواخر الربع الثاني من عام 2025، مما يُمهد الطريق لانتعاش في الربع الثالث. ويوصي المستثمرين بالحفاظ على موقف دفاعي تجاه الأصول الخطرة خلال هذه الفترة لمواجهة التقلبات المحتملة.









يُعد تجاوز سعر البيتكوين لمستوى 87,000 دولار أمريكي أمرًا مُشجعًا بلا شك، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة. يُؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي، وتغير خطاب التعريفات، واستمرار تراكم رؤوس الأموال من قِبل كبار المُلاك، إلى تفاعل مُعقد بين القوى. وبينما قد تستمر التقلبات قصيرة الأجل، تُرسي هذه العوامل المحفزة أيضًا أساسًا متينًا لانتعاش مُحتمل في الربع الثاني.





في هذه البيئة المُتقلبة، ينبغي على المستثمرين الحفاظ على اليقظة والاستجابة بشكل مُتكيف مع تطور الظروف، بدلًا من السعي وراء مكاسب ضخمة دون تمييز. يُعد إنشاء إطار عمل مُنضبط أمرًا بالغ الأهمية: تحديد وتعيين عتبات واضحة لإيقاف الخسارة ، وتوسيع نطاق الصفقات تدريجيًا، وتحقيق الأرباح بشكل مُمنهج. يُمكن أن يُحسّن استخدام أدوات مثل تنبيهات الأسعار و طلبات الحد من التنفيذ ويُعزز إدارة المخاطر. من خلال الجمع بين الدقة والمرونة، يُمكن للمشاركين في السوق التعامل مع التقلبات بفعالية أكبر والاستفادة من الفرص الهيكلية الحقيقية.



