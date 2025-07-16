في السوق المالية لعام 2024، حققت عملة البيتكوين (BTC)، بقوتها وزخمها القوي، عوائد كبيرة للعديد من المستثمرين. وقد أثار هوس عملة البيتكوين مناقشات واسعة النطاق على مستوى العالم وجذبت اهتمام عدد لا يحصىفي السوق المالية لعام 2024، حققت عملة البيتكوين (BTC)، بقوتها وزخمها القوي، عوائد كبيرة للعديد من المستثمرين. وقد أثار هوس عملة البيتكوين مناقشات واسعة النطاق على مستوى العالم وجذبت اهتمام عدد لا يحصى
البيتكوين تتصدر تصنيفات عائد الأصول لعام 2024 بمعدل عائد %49.2

في السوق المالية لعام 2024، حققت عملة البيتكوين (BTC)، بقوتها وزخمها القوي، عوائد كبيرة للعديد من المستثمرين. وقد أثار هوس عملة البيتكوين مناقشات واسعة النطاق على مستوى العالم وجذبت اهتمام عدد لا يحصى من المستثمرين.

وفقًا لبيانات من مجموعة نيويورك للاستثمار الرقمي (NYDIG)، على الرغم من أن الربع الثالث الضعيف موسميًا، تظل عملة البيتكوين هي الأصول الأفضل أداءً حتى الآن هذا العام، بعائد سنوي يصل إلى %49.2. وهذا يتفوق بكثير على فئات الأصول التقليدية الأخرى مثل الأسهم والسندات والذهب، مما يترك العديد من منافسي الكريبتو بعيدًا عن الركب.


احتفال بالبيتكوين


مع استمرار سوق البيتكوين في النضج والنمو، يتدفق المزيد من المستثمرين إلى هذا المجال بحثًا عن فرص استثمارية جديدة ومصادر دخل. لم يدفع حماسهم الشديد للبيتكوين سعره إلى الارتفاع بشكل مطرد فحسب، بل نفخ أيضًا حياة جديدة في سوق العملات المشفرة بالكامل.

  • أداء السوق والنمو
وفقًا لبيانات MEXC، اعتبارًا من أكتوبر 2024، أظهرت البيتكوين اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا ومستمرًا طوال العام. وبالمقارنة ببداية العام، ارتفع سعرها بنسبة %49.2، حيث بلغت قيمتها السوقية $124 مليار، مما حافظ على تقدم واضح في مجال العملات المشفرة. والجدير بالذكر أنه على مدار الأشهر الستة الماضية، تقلب سعر البيتكوين بشكل مطرد بين $50,000 و $70,000.


  • صندوق تداول بيتكوين ETF الفوري في الولايات المتحدة
هذا العام، كان اعتماد صندوق تداول بيتكوين ETF الفوري بمثابة دخول البيتكوين رسميًا إلى التمويل السائد، مما جعله تحت أنظار الجمهور. ووفقًا لبيانات Sosovalue، منذ إطلاقها في يناير، حافظ صندوق تداول بيتكوين ETF الفوري في الولايات المتحدة بشكل عام على اتجاه تصاعدي. وحتى خلال فترات التقلبات العالية في سوق الكريبتو، ظل إجمالي كمية البيتكوين التي تحتفظ بها هذه الصناديق مستقرًا نسبيًا. اعتبارًا من 11 أكتوبر، بلغ حجم الصندوق $58.66 مليار، وهو ما يمثل %4.71 من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين.

نظرًا لمعدل النمو الحالي (الآن عند 900,000 بيتكوين)، يتوقع بعض المحللين أنه بحلول عام 2025، قد تتجاوز حيازات صندوق تداول بيتكوين ETF الفوري 1.1 مليون بيتكوين التي يحتفظ بها ساتوشي ناكاموتو، مما يشير إلى أن المؤسسات المالية الأكثر تقليدية ستدخل السوق من خلال صندوق تداول بيتكوين ETF الفوري في الولايات المتحدة. وقد يؤدي هذا إلى زيادة القيمة السوقية للبيتكوين.

  • الدعم المؤسسي
في السنوات الأخيرة، حظيت عملة البيتكوين باهتمام كبير من المستثمرين المؤسسيين، الذين ينظرون إليها بشكل متزايد باعتبارها قناة استثمارية لا غنى عنها. تكشف أحدث البيانات من عام 2024 أن مؤسسات مثل MicroStrategy وTesla وGrayscale وBlock.one من بين أكبر حاملي عملة البيتكوين. كما تشمل قائمة أكبر عشرة حاملي عملة البيتكوين كيانات رئيسية مثل Coinbase وBlackRock وGrayscale والحكومة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، بدأت مؤسسات الاستثمار الراقية مثل المكاتب العائلية وصناديق التحوط في تبني عملة البيتكوين، ودمجها في محافظها الاستثمارية. ووفقًا لأحدث استطلاع، فقد خصصت حوالي 25٪ من المكاتب العائلية بالفعل عملة البيتكوين ضمن محافظها الاستثمارية.

مع تزايد دمج عملة البيتكوين في حيازات الحكومات والشركات المدرجة في البورصة والقطاعات الأخرى، يخضع مشهد ملكية الأصول لتحول عميق من الكيانات الفردية إلى الكيانات الأكبر والأكثر مركزية. تشير شركة Crypto Insights إلى أن التفاؤل بين مديري الصناديق تجاه العملات المشفرة قد وصل إلى "أعلى مستوى" له هذا العام، حيث تجاوز عدد الصناديق التي تستثمر في العملات المشفرة حاجز 1600.

عوامل مختلفة وراء النمو المزدهر لعملة البيتكوين


إذن، ما الذي دفع أداء سوق البيتكوين القوي؟

أحد الأحداث الأكثر تأثيرًا في نظام البيتكوين البيئي هذا العام هو آلية النصف، والتي أثرت بشكل عميق على سعره. عندما يظل الطلب مستقرًا نسبيًا، فإن انخفاض العرض يدفع الأسعار بشكل طبيعي إلى الارتفاع. بالنظر إلى التاريخ، شهدت البيتكوين عادةً زيادة كبيرة في السعر في غضون عام بعد النصف. على سبيل المثال، بعد النصف في عام 2012، ارتفع سعر BTC/USDT من حوالي $11 إلى أكثر من $1000 في غضون عام، بزيادة 80 مرة. وبالمثل، بعد النصف في عام 2016، ارتفع سعر البيتكوين مرة أخرى، وتقلب بين $580و $700 في البداية، ثم ارتفع تدريجيًا إلى $900 بحلول نهاية العام. لا شك أن حدث النصف في أبريل من هذا العام قدم دعمًا قويًا لمسار سعر البيتكوين.

كانت الظروف الاقتصادية الكلية الحالية أيضًا مواتية لارتفاع البيتكوين. أدت التوترات الجيوسياسية المتزايدة واختلال التوازن في الأسواق التقليدية إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية التقليدية. في الوقت نفسه، أدت تخفيضات أسعار الفائدة العالمية التي أثارتها تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة لاستثمارات البيتكوين. وفي هذا السياق، يبحث المستثمرون عن قنوات يمكنها التحوط ضد المخاطر وتقديم تقدير للأصول. وبفضل طبيعتها اللامركزية ومستوى عالٍ من عدم الكشف عن الهوية والسيولة العالمية، أصبحت البيتكوين أداة مثالية للعديد من المستثمرين للتحوط وتنمية أصولهم. وقد ضخ هذا التدفق المزيد من رأس المال والسيولة في سوق البيتكوين.

وعلاوة على ذلك، كانت الترقيات التكنولوجية الرئيسية التي خضعت لها البيتكوين في عام 2024 مفيدة في دفع أدائها القوي في السوق. وقد أدى التبني الواسع النطاق لحلول التوسع من الطبقة 2 وتقنيات العقود الذكية إلى تحسين كفاءة معاملات البيتكوين وخصوصيتها وقابليتها للتوسع وقابليتها للبرمجة بشكل كبير. لم تخلق هذه التطورات التكنولوجية حالات استخدام جديدة وفرصًا لمزيد من الابتكار في البيتكوين فحسب، بل عززت أيضًا ثقة المستثمرين.

الأفكار النهائية


مع اقترابنا من نهاية العام، لا يزال السوق متفائلاً على نطاق واسع، مع الاعتقاد بأن العوامل المتعددة المذكورة سابقًا ستستمر في دفع صعود البيتكوين في الأشهر المقبلة. توقع بعض المستثمرين بجرأة أن يصل البيتكوين إلى مستوى مرتفع جديد، ربما يقترب من علامة $100,000.

في هذا السياق، أصبحت MEXC، باعتبارها بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا، الخيار الموثوق به للعديد من مستثمري البيتكوين، وذلك بفضل ميزات الأمان المتميزة، ومجموعة واسعة من خيارات التداول، والمعاملات الفعّالة، وخدمة العملاء الاحترافية.

في حين أنه قد يكون من المستحيل التنبؤ بالاتجاه الرئيسي التالي، فإن المفتاح هو اغتنام الفرص المتاحة. للمساعدة في ذلك، تقدم MEXC للمستخدمين رسوم تداول منخفضة للغاية. يمكن لأي شخص يشتري BTC على المنصة الاستمتاع بأقل الرسوم في الصناعة، مما يسهل الاستفادة من فرص الاستثمار الحالية.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. توفر "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وتوخي الحذر عند الاستثمار. لا تتحمل المنصة مسؤولية قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


