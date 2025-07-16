البيتكوين تستهدف ارتفاعًا جديدًا: 2024-2025 قد تكون فترة محورية!

مع اقتراب نهاية عام 2024، يستمر الشعور الإيجابي تجاه سوق البيتكوين (BTC) في التزايد. في أكتوبر من العام السابق، استخدم فريق الأبحاث في Matrixport نموذجهم "Matrix on Target" للتنبؤ بمسار صعود البيتكوين في دورته الصاعدة الخامسة، مشيرين إلى احتمال نمو كبير في السعر. وفقًا لهذا النموذج، ارتفع سعر البيتكوين من $22,500 في بداية عام 2023 ليصل إلى حوالي $45,000 بنهاية العام، بزيادة تقارب %100. ومع دخول عام 2024، شهد السوق انخفاضًا إلى ما دون $40,000، لكنه تعافى لاحقًا ليصل إلى $63,130 في مارس. خلال الصيف، تراجع سعر البيتكوين إلى حوالي $50,000، بينما يهدف النموذج إلى رؤية البيتكوين يرتفع بشكل تصاعدي ليصل إلى $125,000.





تتوافق اتجاهات أسعار BTC إلى حد كبير مع توقعات نموذج Matrix on Target. عند مستويات الأسعار الرئيسية البالغة $45,000 و$63,130، كانت الأسعار الفعلية أقل بنسبة %1 إلى% 3 فقط، مما يدل على دقة النموذج العالية. ومع ذلك، كان التوقيت الفعلي لحدث تقسيم البيتكوين إلى النصف لاحقًا قليلاً مما توقعه النموذج. في حين لم تصل BTCبعد إلى هدف $125,000، يعتقد فريق البحث أنها قد ترتفع إلى مستويات مرتفعة جديدة بحلول أواخر عام 2024 أو 2025. تجدر الإشارة إلى أن حركة BTC المستقبلية قد لا تصل إلى هدف $125,000 دفعة واحدة، ولكن مع وجود عوامل مواتية متعددة، تظل معنويات السوق متفائلة بشأن نموها على المدى الطويل









بالإضافة إلى العوامل داخل سوق العملات المشفرة نفسها، فإن البيئة الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا - وخاصة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي - تؤثر أيضًا على أسعار BTC. في سبتمبر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) في الولايات المتحدة بنسبة %0.3 على أساس شهري، مسجلاً أكبر زيادة منذ أبريل وحافظ على المعدل السنوي مرتفعًا عند %2.7. دفع ارتفاع التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تأخير المزيد من التخفيضات في الأمد القريب. قد تمارس هذه السياسة النقدية الحذرة بعض الضغوط على أداء BTC في الأمد القريب، حيث تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى تثبيط الاهتمام الاستثماري بالأصول الأكثر خطورة.





ومن الجدير بالذكر أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 أثرت بشكل كبير أيضًا على أسعار البيتكوين. خلال هذه الانتخابات، أظهر ترامب دعمًا قويًا للأصول الرقمية، حتى أنه سمح بمدفوعات البيتكوين أثناء حملته. وقد أدى فوزه وسيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ إلى زيادة التوقعات بشأن سياسات أكثر ملاءمة للكريبتو. ووعد ترامب بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة العالمية"، وإنشاء احتياطي استراتيجي وطني للبيتكوين، وتعيين هيئات تنظيمية داعمة للعملات المشفرة. وقد حفزت هذه الالتزامات تفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل الأصول الرقمية، مما أدى إلى ارتفاع واسع النطاق في سوق الكريبتو.





وفقًا لبيانات من MEXC ، ارتفعت قيمة البيتكوين خلال فترة الانتخابات، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $75,252 في 6 نوفمبر، مع وصول ذروة اليوم إلى $76,400 ومكسب يومي بنحو %9. كما ارتفعت العملات المشفرة الأخرى، مثل Ethereum (ETH) و Dogecoin (DOGE)، مما يعكس تفاؤل السوق بسياسات تشفير أكثر ملاءمة.









لقد خضعت سوق العملات المشفرة لفترة طويلة لقواعد تنظيمية صارمة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) خلال إدارة بايدن. كان النهج التنظيمي الصارم لرئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جاري جينسلر تجاه سوق الكريبتو مثيرًا للجدل إلى حد كبير؛ حيث يزعم أن القوانين الحالية مطلوبة لمعالجة المخاطر المحتملة للصناعة. على النقيض من ذلك، انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا السياسات التنظيمية الحالية ووعد، إذا تم انتخابه، برفض جينسلر وتقديم بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للكريبتو. لم يرفع فوز ترامب من توقعات سعر البيتكوين فحسب، بل جلب أيضًا ثقة جديدة للسوق. علق ماثيو هوجان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise Asset Management، أن سوق الكريبتو واجهت قيودًا تنظيمية مختلفة لسنوات ولكنها تبدو الآن مستعدة لبيئة سياسية أكثر استرخاءً. منذ أوائل عام 2024، ارتفعت أسعارBTC بنحو %70، متفوقة على سوق الأسهم الأمريكية والذهب، مما يثبت إمكاناتها كأصل تحوط ونمو.





بشكل عام، تتوافق اتجاهات أسعار BTC الحالية بشكل وثيق مع توقعات سوق الصعود السابقة لشركة Matrixport. وبينما تظل BTC بعيدة بعض الشيء عن الهدف النهائي البالغ $125,000، يعتقد فريق البحث أن آفاق نمو BTC على المدى الطويل تظل إيجابية، نظرًا للتقلبات في البيئة الاقتصادية الكلية والتغييرات التنظيمية المحتملة. سيتأثر المسار المستقبلي لأسعار BTC بالتطورات الاقتصادية العالمية، والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وثقة المستثمرين في سوق الكريبتو. إذا خفف بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية بشكل أكبر، فقد يؤدي زيادة السيولة العالمية إلى جلب رأس مال إضافي إلى سوق العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، مع استمرار تطور نظام التداول وتحسن الظروف التنظيمية، من المتوقع أن تقترب أسعار BTC بشكل مطرد من مستويات مرتفعة جديدة. بشكل عام، يبدو أن BTC لديها مجال للنمو في السنوات القادمة، وتظل ثقة السوق في إمكاناتها على المدى الطويل قوية.



