بيتكوين يصل إلى 70,000$: هل يمكن لشبكة Lightning أن تستوعب الزيادة في السيولة؟

وفقاً لبيانات الموقع الرسمي لمنصة MEXC ، بعد افتتاح سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر، ارتفع سعر البيتكوين واخترق مستوى المقاومة الحرج عند 70,000$، محققاً ارتفاعاً خلال اليوم بنسبة تصل إلى 4.22%، ليصل إلى أعلى مستوى يومي عند 73,620$. وبالمقارنة مع بداية العام، فقد ارتفع البيتكوين بنسبة إجمالية بلغت 68%، وحقق خلال الشهر الماضي زيادة شهرية قدرها 12.30%. وعلى الرغم من أن السعر الحالي لا يزال أقل بقليل من أعلى مستوى تاريخي له عند 73,750.07$ المسجل في 14 مارس من هذا العام، إلا أنه يظهر زخماً تصاعدياً قوياً.









المحلل الشهير Willy Woo يتوقع أن يصل سعر البيتكوين إلى 200,000$ بحلول نهاية عام 2024. ومع ذلك، يذكّر بعض المحللين المستثمرين بأن حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الكلية والمخاطر التنظيمية قد تؤثر سلباً أيضاً على سعر البيتكوين.













زيادة سعر البيتكوين ليست مصادفة، بل هي نتيجة لعدة عوامل تعمل معاً. من جهة، المؤسسات المالية التقليدية مثل Blackstone وFidelity تشارك بشكل نشط من خلال تقديم طلبات لصناديق ETF للبيتكوين وإجراء أبحاث معمقة، مما يعزز سيولة السوق واستقراره، ويعزز بذلك مكانة البيتكوين كأصل استثماري ناشئ ويخفف من القلق بين المستثمرين الأفراد.

من جهة أخرى، زادت حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية والمالية والتجارية والجيوسياسية العالمية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024، حيث أدت المنافسة الشرسة بين هاريس وترامب إلى زيادة تجنب المخاطر في السوق، مما أدى إلى زيادة الشراء كتحوط ضد المخاطر، وهو ما دفع بدوره سعر البيتكوين للارتفاع.





بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقدمات تكنولوجية، ولا سيما الابتكارات مثل شبكة Lightning، التي عالجت مشاكل قابلية التوسع في البيتكوين، مما يسمح باستخدامه ليس فقط كأصل احتياطي للقيمة، ولكن أيضاً للمعاملات اليومية الصغيرة، مما يهيئ الظروف للاعتماد الأوسع.













تعتبر مشاكل الازدحام وارتفاع رسوم المعاملات على شبكة البيتكوين منذ فترة طويلة العائق الرئيسي الذي يعيق تطويرها. استجابةً لهذا التحدي، ظهرت شبكة Lightning كحل من الطبقة الثانية. تم اقتراح شبكة Lightning من قبل جوزيف بون وثاديوس دريجا في عام 2016، حيث قدموا الوثيقة البيضاء بعنوان "شبكة البيتكوين Lightning: مدفوعات فورية قابلة للتوسع خارج السلسلة"، مقدمة حلاً لمشكلة قابلية التوسع في شبكة البيتكوين.





توفر شبكة Lightning شبكة جديدة—الطبقة الثانية—تسمح للمستخدمين بإجراء مدفوعات فورية دون الحاجة إلى إنشاء معاملات إضافية على سلسلة البيتكوين أو دفع رسوم. يحتاج المستخدمون فقط إلى تحميل البيتكوين على شبكة Lightning باستخدام سلسلة البلوكتشين الخاصة بالبيتكوين للتسوية الأولية (أي إزالة البيتكوين من شبكة Lightning). نظرياً، يمكن لشبكة Lightning معالجة ملايين المعاملات في الثانية، متجاوزة بكثير الحد الأقصى لشبكة البيتكوين الرئيسية الذي يبلغ 7 معاملات في الثانية، مما يوفر وسيلة فعالة لتخفيف الازدحام على شبكة البيتكوين.









ومع ذلك، لم يكن تطوير شبكة Lightning خالياً من العقبات. مؤخراً، انسحب مطور البيتكوين الرئيسي أنطوان ريار من فريق تطوير شبكة Lightning بسبب مخاوف أمنية، مشيراً إلى أن الهجمات البديلة الجديدة قد تشكل تهديداً لشبكة Lightning. أثار هذا الحادث مخاوف في السوق بشأن أمان شبكة Lightning. على الرغم من ذلك، تظل شبكة Lightning مفتاحاً لحل مشكلة الازدحام في البيتكوين، وسيكون لتطويرها وتحسينها في المستقبل آثار بعيدة المدى على التطبيق الواسع للبيتكوين.





من النظرية إلى الممارسة، وبعد عدة سنوات من التطوير النشط، بدأت بنية شبكة البيتكوين Lightning وتطبيقاتها البيئية في اتخاذ شكلها. من الناحية التحتية، تبنت العديد من خدمات محفظة البيتكوين، والبورصات، ومعالجات الدفع هذه التقنية وطبقتها، مما يوفر للمستخدمين خدمات دفع البيتكوين بكفاءة وتكلفة منخفضة. فيما يتعلق بتطبيقات النظام البيئي، تستمر سيناريوهات تطبيقها في التوسع، حيث تغطي مجالات متعددة مثل المالية، والألعاب، والمكافآت/استرداد النقود، وتمويل الجماعي، والأسواق P2P، والبودكاست/البث، والتطبيقات الاجتماعية، مما يمهد الطريق للاستخدام الواسع للبيتكوين.









مع تطور الزمن، أصبحت زيادة كفاءة الدفع وتقليل التكاليف مطالب عالمية لا يمكن تجاهلها. في ظل هذه الخلفية، يزدهر نظام شبكة Lightning تدريجياً، مما يظهر زخماً تطويرياً قوياً ومن المتوقع أن يعزز بشكل أكبر التطبيق الكبير وانتشار البيتكوين في المستقبل.





