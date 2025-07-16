البيتكوين يتجاوز $90,000: ماذا وراء هذا الارتفاع الجديد؟

في الآونة الأخيرة، ومع ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن $90,000 ، حوّل المستثمرون العالميون انتباههم مرة أخرى إلى هذا النجم الساطع من العملات الرقمية. لا

يمثل هذا الإنجاز معلمًا جديدًا لسوق العملات المشفرة فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على النضج والتطور المستمر لقطاع العملات المشفرة. إذن، ما العوامل التي دفعت سعر البيتكوين إلى الارتفاع؟ ما هي القوى وراء هذا الارتفاع؟ دعنا نتعمق في الأمر ونكتشف ذلك.









لقد تم النظر إلى العملات المشفرة باعتبارها جزءًا من "تداول ترامب". خلال حملته، أعرب ترامب مرارًا وتكرارًا عن دعمه لعملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، مشيرًا إلى روحها الإبداعية واستقلاليتها بما يتماشى مع القيم الأمريكية الأساسية. واقترح سياسات لدعم العملات المشفرة، بهدف وضع الولايات المتحدة كقائد عالمي في تكنولوجيا البيتكوين والبلوكتشين.

لقد عزز فوز ترامب من المشاعر الصعودية لمستثمري البيتكوين. بعد الإعلان عن فوزه، ارتفعت أسعار البيتكوين بسرعة. على مدار الأيام الخمسة الماضية، ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من %10، وحوالي %40 في الشهرين الماضيين، وحوالي %80 هذا العام.

صرح جيف كيندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية العالمية في ستاندرد تشارترد، سابقًا أن عملة البيتكوين قد تصل إلى $125,000 بحلول نهاية هذا العام و$200,000 بحلول نهاية عام 2025 بعد انتخاب ترامب. سلط كيندريك الضوء على التزامات ترامب الصديقة للعملات المشفرة، مثل إقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر، وإنشاء استراتيجية وطنية للاحتياطي من البيتكوين، وإعادة تشكيل الولايات المتحدة باعتبارها "قوة عظمى للبيتكوين"، باعتبارها محركات رئيسية لمسار البيتكوين الصاعد.









تعتبر السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عاملاً حاسماً آخر يغذي ارتفاع البيتكوين. لقد عززت التخفيضات المتعددة لأسعار الفائدة في عامي 2023 و2024 سيولة السوق، مما شجع على زيادة تدفقات رأس المال إلى سوق البيتكوين. شهدت البيتكوين ارتفاعًا كبيرًا بعد خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مع ارتفاع آخر بعد خفض سعر الفائدة في نوفمبر.





بالإضافة إلى ذلك، عملت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي كمحفز لارتفاع البيتكوين. بعد إصدار أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلك، تجاوزت البيتكوين بسرعة $90,000. تشير ردود أفعال السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلك إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية التيسيرية، مما يدعم الاتجاه الصعودي لعملة البيتكوين.









إن المشاركة المستدامة للمستثمرين المؤسسيين هي عامل حاسم آخر وراء اختراق البيتكوين لمستوى $90,000. في السنوات الأخيرة، دخل عدد متزايد من اللاعبين المؤسسيين - من عمالقة المال التقليديين إلى شركات التكنولوجيا - سوق البيتكوين، وضخوا أموالاً كبيرة وعززوا ثقة السوق واستقرارها.

وعلى خلفية الضغوط التضخمية العالمية، نمت جاذبية البيتكوين كأصل تحوطي، مما جذب المستثمرين على المدى الطويل. تنظر صناديق التحوط والمكاتب العائلية وحتى البنوك المركزية بشكل متزايد إلى البيتكوين على أنها "ذهب رقمي" لتخصيص الأصول الاحتياطية. على سبيل المثال، جمعت MicroStrategy، وهي مستثمرة مؤسسية بارزة، أكثر من 250,000 بيتكوين، بقيمة $20 مليار.





لقد عزز تدفق المؤسسات المالية التقليدية إلى مجال العملات المشفرة مكانة البيتكوين كذهب رقمي، مما دفع سعرها إلى الارتفاع. وعلاوة على ذلك، وفرت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية سيولة سوقية إضافية، مما رفع أسعار البيتكوين بشكل أكبر. في حين تراجع الحماس الأولي لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية، فقد انتعشت التدفقات الأخيرة، مع استمرار توسع نطاقها - وهو عامل آخر مهم ساهم في ارتفاع سعر البيتكوين.









وبعيدًا عن الاستثمارات المؤسسية، كان حماس المستثمرين الأفراد محركًا حاسمًا لارتفاع سعر البيتكوين. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات عبر الإنترنت، أدرك المزيد من المستثمرين الأفراد الإمكانات الاستثمارية الهائلة التي تتمتع بها البيتكوين. وفي سياق التقلبات المتزايدة في أسواق الأسهم والأصول التقليدية، حول العديد تركيزهم إلى العملات المشفرة، سعياً إلى تحقيق عوائد أعلى ومرونة استثمارية أكبر.





لقد جعلت الطبيعة اللامركزية الفريدة للبيتكوين وآليات المعاملات شديدة الشفافية من البيتكوين جذابة بشكل خاص للمستثمرين الأفراد. وبالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى التحرر من الأنظمة المالية التقليدية مع إعطاء الأولوية للسيطرة والخصوصية، فإن البيتكوين تقدم بديلاً مثاليًا. وعلاوة على ذلك، باعتبارها رائدة في الأصول الرقمية، يُنظر إلى البيتكوين بشكل متزايد على أنها تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما يجذب المزيد من المشاركين إلى فئة الأصول التحويلية هذه.









إن البيتكوين، باعتبارها العملة المشفرة الرائدة، تجذب المستثمرين ليس فقط لتقلب أسعارها ولكن أيضًا لدورها كثورة تكنولوجية في التمويل. لقد جعلت التطورات المستمرة في تقنية بلوكتشين معاملات البيتكوين أكثر أمانًا وشفافية وكفاءة.

إن الابتكار المحيط بالبيتكوين وفير أيضًا. على سبيل المثال، تعمل شبكة Lightning Network، وهي حل توسيع الطبقة 2، على معالجة مشكلات قابلية التوسع للبيتكوين في ظل أحجام المعاملات العالية، مما يعزز جدواها كأداة للدفع. ومع تطور التكنولوجيا، تستمر تطبيقات البيتكوين في التوسع، مما يجذب المزيد من المستخدمين والمطورين إلى النظام البيئي.









تتمثل إحدى السمات المميزة للبيتكوين في "ندرتها". مع وجود حد أقصى للإمداد يبلغ 21 مليون عملة، فإن العدد الإجمالي لعملات البيتكوين المتداولة ثابت بغض النظر عن الطلب في السوق. تعمل "أحداث الإنتصاف" للبيتكوين، والتي تحدث كل أربع سنوات تقريبًا، على تضخيم هذه الندرة. خلال هذه الأحداث، يتم تخفيض مكافآت عمال المناجم إلى النصف، مما يقلل من معدل إصدار البيتكوين الجديد ويزيد من قيود العرض، وبالتالي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.





منذ النصف الثالث في مايو 2020، دخل سعر البيتكوين في اتجاه تصاعدي كبير. يعتبر العديد من المستثمرين البيتكوين مخزنًا للقيمة مقاومًا للتضخم، مما يحفز زيادة الطلب. بمرور الوقت، غذت ديناميكية العرض والطلب المشددة نمو أسعار البيتكوين المستدام. هذا الندرة، جنبًا إلى جنب مع آلية النصف، لا تجعل البيتكوين خيارًا استثماريًا فريدًا فحسب، بل إنها أيضًا تثبتها كأصل طويل الأجل للحفاظ على القيمة وزيادتها، مما يوفر درعًا قويًا ضد تقلبات السوق التقليدية.









تلعب معنويات السوق دورًا محوريًا في دفع سعر البيتكوين. غالبًا ما تؤدي عواطف المستثمرين إلى "عقلية القطيع" حيث تجتذب الأسعار المرتفعة المزيد من المشاركين، مما يخلق حلقة حميدة. عندما تصل البيتكوين إلى أعلى مستوياتها التاريخية، فإن الاهتمام المتزايد من المستثمرين وقنوات الإعلام يعمل على تسريع التدفقات، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.





الخوف من تفويت الفرصة (FOMO) هو عامل نفسي مهم آخر وراء ارتفاع البيتكوين. مع مشاهدة المزيد من الناس لوصول البيتكوين إلى ارتفاعات جديدة، فإنهم يقلقون بشأن تفويت الأرباح المحتملة، مما يدفع إلى زيادة نشاط الشراء ويساهم في المزيد من الزيادات في الأسعار.









وراء ارتفاع البيتكوين إلى ما يزيد عن $90,000 هو مزيج من عوامل دافعة متعددة. في حين يُظهِر البيتكوين زخمًا صعوديًا قويًا، يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين، حيث أن التقلبات العالية في سوق العملات المشفرة تعني أن الأسعار قد تشهد تقلبات حادة في أي وقت. بالنظر إلى المستقبل، فإن قدرة البيتكوين على الحفاظ على اتجاهها الصعودي ستعتمد على التغييرات في البيئة الاقتصادية الكلية، واللوائح السياسية، والتحولات في معنويات السوق. بغض النظر عن ذلك، فقد وصل عصر العملات الرقمية، وستستمر البيتكوين، باعتبارها الرائدة في هذا المجال، في لعب دور مهم في الاقتصاد العالمي.





في مثل هذه البيئة السوقية، من المهم بشكل خاص اختيار منصة تداول آمنة وشفافة وفعالة. أصبحت MEXC، بدعمها التكنولوجي المتقدم وسيولتها القوية وأقل رسوم تداول عبر الشبكة، منصة الاختيار للمستثمرين العالميين. من خلال MEXC ، لا يمكنك الاستمتاع بتجربة تداول من الدرجة الأولى فحسب، بل يمكنك أيضًا الوصول إلى فرص الاستثمار في الأصول الرقمية المتطورة، مما يضمن لك البقاء في المقدمة في السوق التنافسية.





كيف تشتري BTC على منصة MEXC؟





الخطوة 1: سجّل الدخول إلى موقع MEXC الرسمي وانقر على الزاوية العلوية اليسرى حيث يظهر [فوري] - [العقود الفورية].

الخطوة 2: في المنطقة الرئيسية، حدد [BTC/USDT] أو ابحث عن [BTC/USDT].

الخطوة 3: انقر على [اشتري BTC].









الخطوة 1: سجّل الدخول إلى تطبيق MEXC وانقر على [التداول].

الخطوة 2: انقر على [التداول الفوري]، ثم حدد [BTC/USDT] في المنطقة الرئيسية، أو ابحث عن [BTC/USDT].

الخطوة 3: انقر على [شراء BTC].







