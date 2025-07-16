بيتكوين يكسر حاجز 120 ألف دولار: هل ستؤدي رؤوس الأموال المؤسسية والرياح السياسية الداعمة إلى موجة ارتفاع جديدة؟

في 14 يوليو 2025، تجاوز سعر بيتكوين حاجز 120,000 دولار أمريكي، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي له. ووفقًا لبيانات آنية من MEXC ، إحدى منصات تداول الأصول الرقمية الرائدة عالميًا، بلغ سعر بيتكوين مقابل USDT الفوري 122,559.92 دولار أمريكي وقت كتابة هذا التقرير، مع استمرار ارتفاع حماس السوق. ومع ذلك، ورغم تجدد التوقعات بعودة سوق صاعدة، تكمن القصة الأعمق في العوامل الهيكلية التي تُحرك هذا الارتفاع. بدءًا من التراكم المؤسسي المستدام وتوقعات السياسات الإيجابية المتزايدة، وصولًا إلى هيكل تمويل أكثر تطورًا وسلوك المستثمرين المتطور، فإن هذا الارتفاع ليس مجرد قفزة في السعر، بل هو إعادة تقييم منهجية لدور بيتكوين كمخزن للقيمة في المشهد العالمي للأصول الرقمية.









*BTN-تداول BTC الآن&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*









لا يُعزى هذا الارتفاع في سعر البيتكوين إلى خبر سار واحد، بل إلى التأثير المُجتمع لعوامل متعددة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاع. ويشكل الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا، والتدفقات المؤسسية المُستدامة، وتبني الشركات المُتسارع لأدوات الخزانة، وحيازات صناديق ETF القياسية، والإشارات السياسية الإيجابية المُتزايدة، أساس هذا الاتجاه الصعودي الهيكلي.





وخلافًا للارتفاع الذي شهده عام 2021 والذي تأثر بالتوجهات الصعودية، يُظهر هذا الارتفاع سماتٍ أكثر مؤسسية، ومدفوعًا بالأساسيات، وأقل مضاربة. وقد أصبحت رؤوس الأموال المالية التقليدية، والميزانيات العمومية للشركات، والتوقعات التنظيمية المُتطورة، مُتغيرات رئيسية تدفع السوق نحو الارتفاع.









وفقًا لتقرير "بيتكوين الشهري" الصادر عن شركة ARK Invest ، سيطر حاملو العملات على المدى الطويل على حوالي 74% من معروض بيتكوين بنهاية يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 15 عامًا. في الوقت نفسه، شهدت حصة متداولي العملات قصيرة الأجل انخفاضًا مطردًا، مما يشير إلى تحول هيكلي.





تُظهر بيانات Glassnode أن نسبة RHODL لبيتكوين قد ارتفعت إلى ذروتها في هذه الدورة، مما يشير إلى تغير هيكل السوق. يتركز المزيد من بيتكوين الآن في أيدي حاملي العملات على المدى المتوسط والطويل، بينما لا يزال نشاط التداول قصير الأجل ضعيفًا. يُنظر إلى هذا التحول على نطاق واسع على أنه علامة على تحول دوري وتهدئة في معنويات المضاربة. بصفته مقياسًا على السلسلة، يساعد معدل RHODL على تتبع توزيع بيتكوين عبر فترات الاحتفاظ، مما يعكس التغيرات في سلوك المشاركين ودورات السوق.









في غضون ذلك، تجاوزت حيازات صندوق BlackRock IBIT ETF حاجز 700,000 بيتكوين، ما يمثل 3.33% من إجمالي المعروض. تُظهر بيانات بلومبرغ أن إيرادات رسوم الإدارة السنوية للصندوق قد تجاوزت الآن إيرادات صندوق بلاك روك المتداول في البورصة (IVV) ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يجعله معيارًا مربحًا لدخول التمويل التقليدي إلى سوق العملات المشفرة.





لا توفر صناديق الاستثمار المتداولة للمؤسسات قناة دخول متوافقة فحسب، بل تُعيد أيضًا صياغة كيفية ارتباط بيتكوين بالأصول التقليدية. وينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى بيتكوين، إلى جانب أسهم شركات التكنولوجيا الناشئة، كأصل مستقبلي.









منذ يوليو، أطلقت الجهات الفاعلة التقليدية في الصناعة موجة جديدة من تبني سندات بيتكوين، شملت قطاعات مثل الضيافة والعقارات والأغذية والرعاية الصحية والتصنيع:





أطلقت شركة العقارات المكسيكية "مورانو" برنامجًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لاتفاقية منطقة اليورو الموحدة (SEPA) واستحوذت على 21 بيتكوين.

تجاوزت حيازات شركة "ميتابلانيت" اليابانية 2200 بيتكوين، لتتحول رسميًا إلى شركة سندات بيتكوين.

أعلنت شركات تعمل في الصين وهونغ كونغ والولايات المتحدة، مثل "دي دي سي" (DDC)، وشركة التكنولوجيا الطبية " Semler Scientifi c"، وشركة التداول الكمي "هيلبرت جروب"، عن عمليات شراء جديدة أو موسعة لعملة بيتكوين؛

حتى شركات التصنيع في شنتشن، وشركة "ويبوس" (Webus) المتخصصة في تكنولوجيا التنقل، ومنصة العملات المشفرة العريقة "باكت" (Bakkt)، انضمت إلى هذا التوجه.





وراء هذه الظاهرة، يكمن تحول في تفكير الشركات بشأن السيولة وزيادة رأس المال في ظل قوة الدولار، وبلوغ أسعار الفائدة ذروتها، وضعف قطاع العقارات. يُنظر إلى البيتكوين بشكل متزايد على أنه أصل استراتيجي يتمتع بمقاومة التضخم والسيولة العالية ومزايا التسعير العالمية، ويتطور من هدف استثماري إلى أداة احتياطية.









خلال أسبوع 14 يوليو، من المقرر أن يُقيم الكونغرس الأمريكي "أسبوع العملات المشفرة"، حيث سيُحال قانونا GENIUS Act وCLARITY إلى الرئيس ومجلس الشيوخ للمراجعة على التوالي. وبينما خفتت التكهنات حول إنشاء الحكومة الأمريكية لاحتياطي استراتيجي من البيتكوين، تواصل مناقشات السياسات الجارية تعزيز ثقة السوق في مسار مُلتزم وخاضع للتنظيم.





تتضح الحدود التنظيمية تدريجيًا، وقد تحظى الأصول المشفرة بمكانة شبه سيادية: لا سيما من خلال الإنجازات في مجال الاعتراف بمحاسبة الشركات وترخيص الشراء على مستوى الولايات.









تدعم بيانات السلسلة توقعات ارتفاع هيكلي. ووفقًا لشركة Coinglass ، خلال ارتفاع بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة، تم تصفية أكثر من 340 مليون دولار من مراكز البيع على المكشوف في غضون ساعات قليلة، وهو مثال على ضغط البيع على المكشوف التقليدي، مما يشير إلى تحول زخم السوق بشكل حاسم نحو الثيران.









في غضون ذلك، شكّلت قوة قطاع التكنولوجيا الأمريكي وقطاع الذكاء الاصطناعي - بقيادة Nvidia- حافزًا خارجيًا لارتفاع بيتكوين. تجاوزت القيمة السوقية لشركة Nvidia4 تريليونات دولار، مما عزز بشكل غير مباشر شهية المخاطرة في السوق بشكل عام. وقد كان الارتباط بين بيتكوين وأصول التكنولوجيا وثيقًا بشكل خاص في الدورة الحالية.









يعكس ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 120,000 دولار أمريكي الآثار المُجتمعة لإعادة ترتيب هيكل رأس المال، وديناميكيات السياسات، وإعادة توزيع الميزانيات العمومية للشركات، وانتعاش شهية المخاطرة. وبينما تُعدّ التصحيحات الفنية قصيرة الأجل مُمكنة، إلا أن دور البيتكوين كـ"مُرتكز عالمي للقيمة الرقمية" يزداد قوةً من منظور متوسط إلى طويل الأجل.





ومع دخول المزيد من المؤسسات إلى السوق، ونضوج الأطر التنظيمية، وتطور منطق توزيع الأصول العالمي، قد يشهد البيتكوين سوقًا صاعدة مؤسسية حقيقية في النصف الثاني من عام 2025. عندها، لن يكون البيتكوين مجرد أصل مضاربة، بل توزيعًا استراتيجيًا لرأس المال العالمي السائد.





في هذه المرحلة الحرجة، يُعدّ اختيار منصة ذات سيولة قوية، ومنتجات مُتنوعة، واستجابة سريعة للسوق أمرًا بالغ الأهمية. بصفتها منصة عالمية رائدة للأصول الرقمية، لا تدعم MEXC تداول البيتكوين الفوري والآجل فحسب، بل تُقدّم أيضًا أدوات مثل نسخ التداول والتداول الشبكي: مما يُساعد أنواعًا مُختلفة من المستثمرين على مُواجهة التقلبات، وتحديد توقيت دخولهم بدقة، والتداول بثقة أكبر.





سواءً كنتَ مستثمرًا طويل الأمد أو باحثًا عن فرصة قصيرة الأجل، فالآن هو الوقت المناسب لإعادة تقييم استراتيجية تخصيص بيتكوين الخاصة بك. اختر MEXC لاغتنام دورة النمو التالية وابدأ رحلة أصولك المشفرة بثقة.





كيفية شراء BTC على MEXC





افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجل دخولك إليه.

اختر نوع طلبك، وأدخل الكمية والسعر، وأكمل المعاملة.





تقدم MEXC حاليًا عرضًا ضخمًا بدون رسوم . بالمشاركة، يمكن للمستخدمين خفض تكاليف التداول بشكل كبير وتحقيق هدفهم المتمثل في التوفير والتداول والربح بشكل أكبر. مع MEXC، لا يمكنك الاستمتاع بتداول منخفض التكلفة من خلال هذا العرض الترويجي فحسب، بل يمكنك أيضًا مواكبة اتجاهات السوق عن كثب، وانتهاز كل فرصة استثمارية عابرة لبدء رحلتك نحو تنمية ثروتك.





قراءات مُوصى بها:

لماذا تختار عقود MEXC الآجلة؟ تعرّف على مزايا وخصائص عقود MEXC الآجلة لتتقدم في السوق.

كيف تُشارك في M-Day؟ تعرّف على خطوات ونصائح الانضمام إلى يوم M، ولا تفوّت فرصة الحصول على أكثر من 70,000 USDT من خلال عمليات توزيع مكافآت العقود الآجلة اليومية.

دليل تداول العقود الآجلة (تطبيق): شرح مُفصّل لاستخدام العقود الآجلة على التطبيق، لتبدأ التداول بسهولة وثقة.



