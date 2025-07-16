بيتكوين في ظل التوترات الجيوسياسية: كيف يُثير الصراع العالمي تقلبات سوق الكريبتو؟

في 13 يونيو 2025، شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت منشآت عسكرية ونووية داخل إيران، مما أعاد إشعال التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. أدت هذه التصعيدات المفاجئة إلى هزات عنيفة في الأسواق المالية العالمية، ولم يكن سوق الكريبتو استثناءً. ووفقًا لبيانات MEXC ، انخفض سعر BTC بنسبة تقارب 4% في إحدى اللحظات، بينما كسر ETH مستوى دعم رئيسي. تجاوز إجمالي عمليات التصفية في السوق 1.1 مليار دولار خلال 24 ساعة.

مع تزايد عدم الاستقرار العالمي، أصبحت الأصول الرقمية تعكس بشكل متزايد مشاعر الخوف لدى المستثمرين وتوجهات رأس المال الدولي المتقلبة.









أدت الغارات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية إلى ارتفاع حاد في الأصول التقليدية الآمنة مثل النفط الخام، الذهب، وسندات الخزانة الأمريكية. وفي الوقت ذاته، شهد سوق الكريبتو تقلبات عنيفة خلال ساعات قليلة فقط: انخفض BTC إلى ما دون 106,000 دولار، وتراجع ETH إلى أقل من 2,500 دولار، بينما شهدت عملات بارزة مثل SOL TON انخفاضات حادة.





هذا النوع من الأحداث المفاجئة وغير الاقتصادية، المعروفة بـ "البجعة السوداء"، غالبًا ما يكون معديًا للغاية بين فئات الأصول. ويمكن أن يؤدي بسرعة إلى تغيير في معنويات السوق وتفعيل موجات تصفية متتالية في بيئات ذات رافعة مالية مرتفعة. في يوم الهجوم، تجاوزت تصفيات الصفقات الطويلة 800 مليون دولار، وكان سوء التقدير من قبل المستثمرين حول سردية "الارتفاع بسبب الحرب" أحد المحركات الرئيسية لعمليات البيع.









هذا الحدث ليس حالة معزولة. فمنذ اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا في عام 2022، أصبح الصراع الجيوسياسي متغيرًا رئيسيًا يؤثر على تقلبات أسواق الكريبتو.





في المراحل الأولى من حرب روسيا–أوكرانيا، تلقت أوكرانيا تبرعات ضخمة بالعملات الرقمية، حيث برزت BTC وETH وUSDT كأدوات لجمع التبرعات زمن الحرب. في المقابل، لجأت كيانات روسية خاضعة للعقوبات المالية إلى الكريبتو للتحايل على القيود المصرفية الدولية.

خلال صراع إسرائيل–فلسطين في عام 2023، حجبت إسرائيل عناوين محافظ مرتبطة بحماس، مما أثار نقاشًا محتدمًا حول الامتثال على السلسلة وحدود الرقابة اللامركزية. في الوقت ذاته، لجأ سكان غزة إلى العملات المستقرة لنقل رؤوس أموالهم عبر الحدود والتحوط من تدهور عملتهم المحلية.





لقد دفعت الأزمات الجيوسياسية الأصول الرقمية إلى أدوار معقدة ومتعددة الأبعاد بشكل متزايد، ليس فقط كأدوات مضاربة، بل أيضًا كأدوات مالية مدنية وقنوات تحويل قيمة عابرة للحدود في أوقات النزاع.









من الناحية النظرية، غالبًا ما يُطلق على BTC اسم "الذهب الرقمي" نظرًا لندرتها وطبيعتها غير السيادية. ومع ذلك، في كل مرة يقع فيها حدث "بجعة سوداء"، يكون تقلب سعرها أكبر بكثير من الأصول الآمنة التقليدية مثل الذهب أو سندات الخزانة الأمريكية. وهذا يعكس تباينًا مستمرًا في كيفية رؤية الأسواق لـ BTC: فلا تزال المؤسسات الاستثمارية تتعامل معها كأصل عالي المخاطر والتقلب، وتفضل تقليل الانكشاف عليها في الأزمات بدلاً من زيادته. في المقابل، تظل الأصول التقليدية مثل الذهب والدولار الأمريكي والنفط الخام الخيار الأول للجوء الآمن.





خلال صراع إسرائيل–إيران، كان تراجع BTC أشد وضوحًا من ارتفاع الذهب، مما يشير إلى أن وضعها كملاذ آمن لم يحظ بعد بقبول واسع من قبل الأسواق التقليدية.









ووفقًا لبيانات CoinGlass ، إذا انخفض BTC إلى أقل من 100,000 دولار، فإن أكثر من 1.74 مليار دولار من الصفقات الطويلة ستكون معرضة للتصفية. وقد يؤدي هذا الانهيار إلى سلسلة من ردود الفعل المتسلسلة، مما يشكل نقطة ضغط حرجة للنظام البيئي الكامل للكريبتو.





في الوقت ذاته، أظهرت ETH علامات ضعف واضحة. تُظهر بيانات MEXC أن ETH انخفضت بأكثر من 10% في الأيام السبعة التالية للصراع، لتصل مؤقتًا إلى 2,454 دولار قبل أن تتعافى إلى 2,575 دولار. والأكثر إثارة للقلق، أن صناديق ETH الفورية سجلت صافي خروج بقيمة 2.1 مليون دولار يوم الجمعة، منهية سلسلة من التدفقات الداخلة استمرت 19 يومًا. وقد يشير هذا التحول إلى تزايد تجنب المخاطر بين مستثمري ETH، حيث يبدأ رأس المال في التحول نحو فئات أصول أكثر استقرارًا.









كشف الانهيار الأخير للسوق عن مشكلة متكررة في الكريبتو: تركيز العقود الآجلة ذات الرافعة المالية والانفصال بين السرديات المتداولة والنتائج الفعلية.





قام العديد من المتداولين بالمراهنة على "ارتفاع BTC بسبب الحرب"، واندفعوا لفتح صفقات شراء بعد انتشار خبر الغارات الجوية. في المقابل، تحرك اللاعبون الكبار في الاتجاه المعاكس، وقاموا بعمليات بيع مكثفة مستغلين السردية، مما أدى إلى موجة من التصفية. هذه الديناميكية مألوفة جدًا في سوق الكريبتو، الذي يتشكل بشدة من خلال الرافعة المالية العالية والمضاربات القائمة على سرديات مبسطة.





عندما تختلف التوقعات عن الواقع، تقوم الرافعة بتضخيم التصحيح إلى انهيار. ولهذا السبب، غالبًا ما تتبع الأحداث العالمية الكبرى عمليات تصفية واسعة النطاق. إنها نقطة ضعف هيكلية مدمجة في تصميم سوق الكريبتو.









من الاتجاهات البارزة هو الاستخدام المتزايد الحقيقي للعملات المستقرة في مناطق النزاع. من عناوين تبرعات USDT الرسمية في أوكرانيا إلى سكان غزة الذين يستخدمون شبكة Tron لتحويل الأموال، تلعب الكريبتو دور أداة مالية "غير رسمية ولكن فعالة" في أماكن انهارت فيها الأنظمة التقليدية.





ورغم أن هذه الاستخدامات تثير مخاوف مشروعة حول التمويل غير المشروع وغسيل الأموال، إلا أن هذه القابلية للاستخدام في المناطق الرمادية تكشف عن قيمة الكريبتو في البقاء، حيث توفر استمرارية مالية في أوقات الأزمات، عندما تفشل البنية التحتية التقليدية.









يمثل التصعيد الأخير في الشرق الأوسط تذكيرًا بأن سوق الكريبتو لم يعد يدور فقط حول الابتكار التكنولوجي أو السياسات النقدية. بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من البيئة الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.





وبالنظر إلى المستقبل، سيتعين على المشاركين في السوق مواجهة ثلاثة أسئلة رئيسية:





كيف يمكننا فهم الأدوار المتعددة لأصول الكريبتو؟ هل هي أدوات مضاربة، أم ملاذات آمنة، أم قنوات مالية غير رسمية في مناطق النزاع؟

كيف تؤثر الجيوسياسة على تسعير المخاطر؟ هل هذه الصدمات دورية، أم أصبحت متغيرات هيكلية؟

هل يمكن للتمويل اللامركزي (DeFi) تجاوز الحواجز الجيوسياسية؟ في عالم يواجه الرقابة، والعقوبات، والتنظيم المجزأ، هل ما زالت أصول الكريبتو توفر وصولًا ماليًا مفتوحًا بحق؟ في عالم يواجه الرقابة، والعقوبات، والتنظيم المجزأ، هل ما زالت أصول الكريبتو توفر وصولًا ماليًا مفتوحًا بحق؟









يمثل تجدد الصراع في الشرق الأوسط جرس إنذار جديد لسوق الكريبتو. فالأحداث غير المتوقعة لا تقتصر على بيانات التضخم، أو قرارات أسعار الفائدة، أو الإجراءات التنظيمية. بل تكمن أيضًا في كل صاروخ لم ينفجر وفي شروخ الجغرافيا السياسية.





البقاء في هذا السوق لا يعني مطاردة كل ربح قصير الأجل أو رد فعل ناتج عن الذعر. بل يتعلق بفهم المنطق الكلي الأعمق والقوى غير السوقية التي تشكل الكريبتو. وفي مستقبل مليء بعدم اليقين، سيكون الحفاظ على رأس المال وتحديد الفرص الجديدة من خلال استراتيجيات متنوعة تحديًا لا بد لكل مستثمر من مواجهته.



