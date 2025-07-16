أطلقت شركة Backed Finance منصة xStocks، مُعيدةً تعريف نموذج التوكن للأصول التقليدية

يُمثل إطلاق منصة xStocks من قِبَل Backed Finance نقلة نوعية في دمج تقنية البلوكتشين و التمويل اللامركزي (DeFi) . يُحدث هذا المشروع المُبتكر نقلة نوعية في كيفية الوصول إلى الأصول المالية التقليدية وتداولها ودمجها في منظومة العملات المشفرة. ومن خلال ترميز الأسهم التقليدية، تُنشئ xStocks جسرًا غير مسبوق بين التمويل التقليدي (TradFi) والتمويل اللامركزي.





أُطلقت منصة xStocks رسميًا في 30 يونيو 2025، وهي تُقدم الآن أكثر من 60 سهمًا مُرمزًا عبر منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية مثل Bybit وKraken، بالإضافة إلى منظومة التمويل اللامركزي (DeFi) على بلوكتشين سولانا. تُقدم هذه المقالة تحليلًا شاملًا للبنية التقنية للمنتج، وتأثيره على السوق، وشراكاته الاستراتيجية، وإمكاناته المستقبلية.









تطورت عملية ترميز الأصول من مفهوم نظري إلى قوة دافعة تُعيد تشكيل الأسواق المالية العالمية. يُجسّد ظهور xStocks سنوات من الإنجازات التكنولوجية في البنية التحتية لتقنية البلوكتشين، وأطر تنظيمية أكثر وضوحًا، وطلبًا متزايدًا على أدوات مالية سهلة المنال. من خلال دمج الأسهم التقليدية في البلوك تشين، ابتكرت Backed Finance منتجًا يُلبي احتياجات كلٍّ من مستخدمي العملات المشفرة الأصليين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، والمستثمرين التقليديين الذين يبحثون عن سهولة الوصول وإمكانيات مالية جديدة.





يأتي إطلاق هذا المشروع في لحظة محورية يتحول فيها سوق العملات المشفرة من التداول المضاربي إلى تطبيقات عملية وواقعية. بعد القيمة التي حققتها العملات المستقرة، تُمثل الأسهم المُرمزة الخطوة الطبيعية التالية في استخدام البنية التحتية لتقنية البلوكتشين لتعزيز التكامل مع النظام المالي العالمي.













بُنيت منصة xStocks على بلوكتشين سولانا، التي اختيرت لكفاءتها العالية في معالجة المعاملات، وانخفاض تكاليف المعاملات، وبيئة DeFi متطورة. قدرة سولانا على معالجة آلاف المعاملات في الثانية مع الحفاظ على رسوم منخفضة، تجعلها مثالية لتلبية متطلبات التداول عالي التردد في سوق الأسهم.





تتبع التوكن معيار SPL (مكتبة برنامج سولانا)، مما يضمن التكامل السلس مع تطبيقات سولانا السائدة مثل محفظة Phantom ، و Jupiter aggregator ، وبروتوكولات DeFi المختلفة - دون الحاجة إلى تطوير مخصص.









من أهم الركائز التكنولوجية لمنصة xStocks تكاملها مع حلول أوراكل التي تقدمها Chainlink . تُعالج هذه الشراكة تحديًا بالغ الأهمية: عرض أسعار الأصول الحقيقية بدقة وموثوقية على السلسلة.





بصفتها المزود الرسمي لخدمات أوراكل لمنصة xStocks، طورت Chainlink نظامًا مخصصًا لتدفق بيانات xStocks يتميز بالقدرات الرئيسية التالية:





تحديثات الأسعار عالية التردد: يضمن زمن الوصول الذي لا يتجاوز الثانية مزامنة فورية بين أسعار السلسلة والأسواق التقليدية.

التحقق من إجراءات الشركات: معالجة فورية لأرباح الأسهم، وتقسيم الأسهم، وغيرها من فعاليات الشركات.

التوافق بين السلاسل: التكامل مع بروتوكول التوافق بين السلاسل (CCIP)، مما يُرسي أسس التوسع المستقبلي في سلاسل الكتل الأخرى.

إثبات الاحتياطيات: التحقق الشفاف من الأصول الأساسية من خلال بروتوكول إثبات الاحتياطي من Chainlink.





يتيح نظام oracle المتقدم هذا ما يسميه الفريق "تجربة مستخدم من فئة CEX مع التنفيذ على السلسلة"، مما يسد فجوة الأداء بين بيئات التداول المركزية واللامركزية.









كل توكن من xStocks مدعوم بنسبة 1:1 من قِبل السهم الأساسي المقابل له، مما يعني أن كل سهم مُرمز مدعوم بسهم فعلي مُودع لدى Backed Finance، وهي مؤسسة مالية مرخصة في أوروبا. يوفر نموذج الحفظ هذا العديد من المزايا الرئيسية:





الامتثال التنظيمي: يعمل النظام ضمن الإطار التنظيمي المالي الأوروبي، مما يضمن اليقين القانوني وحماية المستخدم.

إمكانية الاسترداد: من حيث المبدأ، يمكن استرداد التوكن بقيمة السوق خارج السلسلة، مما يدعم استقرار الأسعار.

حفظ مؤسسي: تضمن خدمات الحفظ الاحترافية أمان الأصول الأساسية.

الشفافية: عمليات تدقيق وتقارير منتظمة تُحافظ على وضوح احتياطيات العملات.









في مرحلتها الأولى، تُقدّم xStocks أكثر من 60 سهمًا رمزيًا وصندوقًا متداولًا مُختارًا بعناية، مُركّزة على أصول عالية السيولة ومشهورة، تُلبّي احتياجات المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء. تعكس استراتيجية اختيار الأصول فهمًا عميقًا للسوق:









أبل (APPLx): الشركة الأكثر قيمةً في العالم

مايكروسوفت (MSFTx): عملاقٌ في الحوسبة السحابية والبرمجيات

إنفيديا (NVDAx): رائدةٌ في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي

جوجل/ألفابت (GOOGLx): قوةٌ مهيمنةٌ في خدمات البحث والسحابة

ميتا (METAx): منصةٌ للتواصل الاجتماعي ومنصة ميتافيرس





كوين بيس (COINx): بورصة عملات رقمية رائدة مقرها الولايات المتحدة.

مايكروستراتيجي (MSTRx): تشتهر باحتياطياتها الكبيرة من بيتكوين.

سيركل (CRCLx): مُصدر عملة USDC المستقرة.









صندوق SPDR S&P 500 ETF (SPYx): صندوق مؤشرات سوقية واسعة

صندوق Invesco QQQ Trust (QQQx): صندوق مؤشرات متداولة يركز على قطاع التكنولوجيا





تُظهر هذه الاستراتيجية فهم فريق المشروع الدقيق لطلب المستخدمين، مما يُتيح الوصول إلى أصول عالية الجودة وكبيرة الحجم من الأسواق التقليدية ذات الأداء المُثبت.













بصفتها إحدى بورصات العملات المشفرة الرائدة عالميًا، يُمثل تعاون Kraken مع Backed Finance تأييدًا قويًا لمفهوم xStocks. أصبح بإمكان مستخدمي Kraken في أكثر من 190 دولة الوصول إلى الأسهم الرمزية مباشرةً عبر واجهة تداول العملات المشفرة المألوفة، مما يوفر بنية تحتية مؤسسية للمستثمرين الأفراد حول العالم.









لا يكمن ابتكار xStocks الحقيقي في التوكن فحسب، بل في تكامله السلس مع بروتوكولات DeFi، مما يفتح الباب أمام حالات استخدام مالية جديدة تمامًا:





سوق Kamino Finance: بصفتها أكبر سوق نقدي على منصة سولانا (بسيولة تزيد عن ملياري دولار)، تتيح كامينو للمستخدمين الاقتراض مقابل xStocks كضمان أو تحقيق عائد من خلال إقراض أسهم رمزية، مما يُمكّن من تطبيق استراتيجيات مالية معقدة كانت في السابق حكرًا على المستثمرين المؤسسيين. بصفتها أكبر سوق نقدي على منصة سولانا (بسيولة تزيد عن ملياري دولار)، تتيح كامينو للمستخدمين الاقتراض مقابل xStocks كضمان أو تحقيق عائد من خلال إقراض أسهم رمزية، مما يُمكّن من تطبيق استراتيجيات مالية معقدة كانت في السابق حكرًا على المستثمرين المؤسسيين.





Raydium: بصفتها مركز السيولة الرئيسي لـ xStocks على منصة سولانا، تُمكّن رايديوم المستخدمين من توفير السيولة وكسب رسوم التداول. يضمن نموذج صانع السوق الآلي (AMM) الخاص بها اكتشافًا مستمرًا للأسعار ومصادر سيولة غنية. منصة: بصفتها مركز السيولة الرئيسي لـ xStocks على منصة سولانا، تُمكّن رايديوم المستخدمين من توفير السيولة وكسب رسوم التداول. يضمن نموذج صانع السوق الآلي (AMM) الخاص بها اكتشافًا مستمرًا للأسعار ومصادر سيولة غنية.





منصة Jupiter: بصفتها منصة تجميع البورصات اللامركزية الرائدة في سولانا، تُوجّه جوبيتر عمليات التداول عبر مصادر سيولة متعددة لضمان حصول المستخدمين على أفضل سعر لمعاملات xStocks. توفر خوارزميات التوجيه المتقدمة جودة تنفيذ تنافسية للغاية.









يعكس تشكيل تحالف xStocks تركيزًا استراتيجيًا على الحياد وإمكانية الوصول الواسعة، بدلًا من حصرية المنصة. يشمل أعضاء التحالف:

باكد فاينانس (جهة إصدار التوكن ومبادرة المشروع)؛ كراكن (منصة تداول عملات مشفرة رئيسية)؛ سولانا (بنية تحتية لتقنية بلوكتشين)؛ ألكيمي باي (مزود حلول الدفع)؛ تشين لينك (مزود بنية تحتية لـ أوراكل).





يضمن هذا النموذج التعاوني تطور xStocks كفئة أصول "منفعة عامة" تُفيد النظام البيئي بأكمله، بدلًا من أن تقتصر على منصة أو بلوكتشين واحدة.













حققت xStocks بداية قوية في السوق، حيث وصلت إلى حجم تداول يزيد عن 2 مليون دولار في غضون ساعات من إطلاقها - مما يسلط الضوء على الطلب الكامن الكبير في النظام البيئي للعملات المشفرة على منتجات الأسهم للتوكن.





وقد ساهمت عدة عوامل رئيسية في هذا الأداء القوي:





طلب متزايد: لطالما سعى مستخدمو العملات المشفرة إلى إيجاد طرق للاستفادة من الأصول التقليدية دون مغادرة بيئة العملات المشفرة.

تداول على مدار الساعة: بخلاف أسواق الأسهم التقليدية، يدعم xStocks التداول على مدار الساعة.

إمكانية وصول عالمية: يمكن للمستخدمين الاستثمار في الأسهم الأمريكية دون قيود جغرافية تفرضها شركات الوساطة التقليدية.

تكامل التمويل اللامركزي (DeFi): وصول فوري إلى حالات استخدام عملية تتجاوز التداول من خلال التكامل مع بروتوكولات التمويل اللامركزي الحالية.









تعتمد xStocks استراتيجية سيولة هجينة تجمع بين المصادر المركزية واللامركزية:





توفر البورصات المركزية دفاتر أوامر غنية وسيولة مؤسسية.

تدعم البروتوكولات اللامركزية عمليات صنع السوق الآلية وفرص العائد.

يساعد التحكيم عبر البروتوكولات في الحفاظ على ثبات الأسعار عبر المنصات.

يضمن هذا النهج متعدد الطبقات سيولة قوية واكتشافًا فعالًا للأسعار، مع توفير نقاط وصول متنوعة مصممة خصيصًا لتلبية تفضيلات المستخدمين المختلفة.













بصفتها مؤسسة مالية مرخصة في أوروبا، توفر Backed Finance أساسًا تنظيميًا متينًا لـ xStocks، يغطي جوانب الامتثال الرئيسية:





متطلبات الترخيص: تعمل بموجب لوائح الخدمات المالية الأوروبية، مما يضمن الامتثال في حفظ الأصول والترميز.

حماية المستهلك: تضمن الرقابة التنظيمية حماية المستثمرين الأفراد، بما في ذلك آليات حل النزاعات والمعايير التشغيلية.

مكافحة غسل الأموال: تمتثل لقوانين مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، مما يضمن العناية الواجبة ومراقبة المعاملات بشكل سليم.

قواعد سلوك السوق: الالتزام بالتجارة العادلة وتدابير منع التلاعب بالسوق









نظرًا للتعقيدات التنظيمية المحيطة بالأوراق المالية الرمزية، فإن xStocks غير متاحة حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية المقيدة. يعكس هذا التقييد نهجًا حذرًا يُولي الأولوية للامتثال، وليس قيدًا فنيًا، مما يسمح للمنتج بالنمو في بيئات أكثر تساهلًا مع توفير مساحة للتوسع مع تحسن الوضوح التنظيمي.













بالمقارنة مع وسطاء الإنترنت التقليديين، يوفر xStocks العديد من المزايا المتميزة:





تداول على مدار الساعة: يُلغي قيود ساعات السوق التقليدية، مما يُتيح تداولًا مستمرًا.

وصول عالمي: يُزيل الحواجز الجغرافية، مما يسمح للمستخدمين حول العالم بالاستثمار في الأسهم الأمريكية.

دخول سهل: يُقلل من متطلبات الاستثمار الدنيا ويُبسط إعداد الحساب.

تكامل التمويل اللامركزي: يُتيح استخدام حيازات الأسهم كضمان أو للمشاركة في استراتيجيات العائد.









في مجال العملات المشفرة، تتنافس xStocks مع عدة فئات من المنتجات:





عقود الفروقات على الأسهم: تقدم بعض بورصات العملات المشفرة عقود الفروقات على الأسهم التقليدية، لكنها تفتقر إلى حقوق الملكية وقابلية تكوين التمويل اللامركزي التي تتمتع بها xStocks.

الأصول الاصطناعية: تُنشئ بروتوكولات أخرى تعرضًا للأصول التقليدية من خلال آليات اصطناعية، على الرغم من أنها قد تفتقر إلى الدعم المباشر والامتثال التنظيمي الذي توفره xStocks.

صناديق ETF التقليدية: توفر صناديق الاستثمار المتداولة ذات الطابع المشفر تعرضًا جزئيًا للأصول التقليدية، لكنها تفتقر إلى دقة xStocks في اختيار الأسهم الفردية وقدرات دمج التمويل اللامركزي.













يُعدّ الطرح الأولي لأكثر من 60 أصلًا مجرد بداية لاستراتيجية توسع أوسع. تشمل مجالات التركيز المستقبلية ما يلي:





الأسهم الدولية: التوسع خارج نطاق الأسهم الأمريكية ليشمل أسهمًا من أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة

الدخل الثابت: طرح السندات الرمزية وأدوات الدين الأخرى

السلع: زيادة الاستثمار في المعادن الثمينة والطاقة والمنتجات الزراعية

الأصول البديلة: إمكانية إدراج صناديق الاستثمار العقاري (REITs) والبنية التحتية وفئات استثمار بديلة أخرى









النشر عبر السلاسل: استخدام منصة Chainlink CCIP لنشر xStocks عبر سلاسل كتل إضافية مثل Ethereum وPolygon وغيرها.

وظائف DeFi متقدمة: تطوير منتجات مالية معقدة مثل الخيارات والمنتجات الهيكلية وأدوات إدارة المحافظ الآلية.

البنية التحتية المؤسسية: تعزيز دعم المعاملات واسعة النطاق وخدمات الحفظ المخصصة للمستثمرين المؤسسيين.









أدوات المطورين: بناء واجهات برمجة تطبيقات وأطر تطوير لدعم تكامل تطبيقات الجهات الخارجية.

الموارد التعليمية: توفير محتوى تعليمي شامل لمساعدة المستخدمين على فهم الأصول الرمزية واستخدامها بفعالية.

التوسع العالمي: التوسع في أسواق إقليمية جديدة، رهناً بالموافقة التنظيمية.













يولد نظام xStocks البيئي القيمة من خلال قنوات متعددة:





رسوم التداول: عمولات من منصات التداول المتكاملة

رسوم الحفظ: رسوم حيازة وإدارة الأصول الأساسية

مشاركة إيرادات تكامل التمويل اللامركزي: دخل مشترك مع شركاء بروتوكول التمويل اللامركزي

خدمات القيمة المضافة: ميزات مميزة ورسوم خدمات مؤسسية









يُفيد هذا النموذج الاقتصادي مجموعة واسعة من المشاركين:





حاملو التوكن: اكتساب خبرة في الأصول التقليدية من خلال وظائف العملات المشفرة الأصلية

مزودو السيولة: كسب رسوم التداول من خلال المساهمة بالسيولة

شركاء البروتوكول: مشاركة الإيرادات من خلال التكامل والتعاون في الخدمات

نمو النظام البيئي: تدعم الرسوم التطوير والتوسع المستمرين













تتخذ xStocks خطوةً هامةً نحو إضفاء طابعٍ ديمقراطيٍّ على الوصول إلى أسواق الأسهم العالمية من خلال إزالة العوائق التقليدية:





الوصول الجغرافي: يُمكّن المستخدمين العالميين من الاستثمار في الأسهم الأمريكية دون قيودٍ مرتبطةٍ بالموقع.

حدود استثمار منخفضة: تُسهّل الملكية الجزئية ونقاط الدخول المنخفضة الاستثمار.

التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: يُراعي التداول المستمر المناطق الزمنية العالمية وتفضيلات المستخدم.

خدمات مالية متكاملة: يُوفر تكامل التمويل اللامركزي (DeFi) لمستخدمي التجزئة أدواتٍ ماليةً احترافيةً.









يُحقق دمج الأصول التقليدية مع البنية التحتية لتقنية بلوكتشين مكاسب متعددة في الكفاءة:





تسوية أسرع: تسوية شبه فورية مقارنةً بالجداول الزمنية التقليدية T+2

تكاليف معاملات أقل: كفاءة بلوكتشين تُقلل من تكاليف نقل الأصول وحفظها

شفافية مُحسّنة: تُوفر المعاملات عبر السلسلة إمكانية تتبع وتدقيق كاملة

مجمعات سيولة عالمية: يُنشئ التكامل بين المنصات أسواقًا أكثر عمقًا وكفاءة









يُمثل إطلاق منصة xStocks من قِبَل Backed Finance إنجازًا هامًا في تطور الخدمات المالية القائمة على تقنية بلوكتشين. ومن خلال ربط الأسهم التقليدية بنجاح ببنية التمويل اللامركزي (DeFi)، أثبت المشروع الجدوى العملية للأصول الرمزية كمنتج مالي رئيسي.





بفضل بنيتها التحتية المتطورة من Oracle، وشراكاتها الاستراتيجية القوية، وانطلاقتها السوقية المذهلة، تُظهر xStocks قدرتها على إحداث تغيير جذري في كيفية وصول الأفراد والمؤسسات إلى أسواق الأسهم العالمية. إن توافرها على مدار الساعة، وسهولة الوصول إليها عالميًا، وقابليتها للتركيب في التمويل اللامركزي، تُمثل قيمةً مُضافةً يصعب على البنية التحتية المالية التقليدية تحقيقها.





ومع ذلك، فإن نجاح xStocks على المدى الطويل سيعتمد على عدة عوامل رئيسية: الامتثال التنظيمي المُستدام والتوسع الإقليمي، وقابلية توسيع بنيتها التحتية التقنية للتعامل مع أحجام التداول المتزايدة، وتنويع فئات الأصول لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة، والابتكار المستمر في دمج التمويل اللامركزي. تتجاوز أهمية xStocks المنتج نفسه - فهي تُثبت أن دمج التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي ليس مجرد رؤية نظرية، بل هو واقع عملي. قد يُحفّز هذا النجاح المزيد من الابتكار في مجال الأصول الرمزية، ويُسرّع اعتماد البنية التحتية المالية القائمة على تقنية البلوك تشين.





مع استمرار تطور المشروع وتوسعه، يُمثّل دراسة حالة بالغة الأهمية لجدوى تحوّل الأصول الرمزية إلى فئة أساسية في القطاع المالي السائد. تشير المؤشرات الأولية إلى أن xStocks قد تغلّبت بالفعل على العقبات التقنية والتنظيمية والسوقية التي أعاقت سابقًا جهود التحوّل إلى العملات الرمزية، مما يجعلها معيارًا مُحتملًا للخدمات المالية القائمة على تقنية البلوك تشين من الجيل التالي.





يكمن معيار نجاحها النهائي في قدرتها على خدمة ملايين المستخدمين عالميًا ضمن أطر عمل متوافقة، وتوسيع نطاق تغطية الأصول، والابتكار المستمر لتقديم قيمة للمستخدم تتجاوز التمويل التقليدي. يُظهر التقدم المُحرز أن المشروع يتقدم بثبات نحو هذه الرؤية الطموحة، مما قد يُمهّد الطريق لعصر جديد من الوصول الرمزي إلى الأسواق المالية العالمية.





