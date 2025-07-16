Babylonهو بروتوكول إيداع بيتكوين، يستفيد من أمان بيتكوين ولامركزيته لتوفير دعم أمني اقتصادي لسلاسل بلوكتشين أخرى قائمة على إثبات الحصة (PoS)، بالإضافة إلى مكافآت الإيداع. يعتمد هذا البروتوكول على سلسلBabylonهو بروتوكول إيداع بيتكوين، يستفيد من أمان بيتكوين ولامركزيته لتوفير دعم أمني اقتصادي لسلاسل بلوكتشين أخرى قائمة على إثبات الحصة (PoS)، بالإضافة إلى مكافآت الإيداع. يعتمد هذا البروتوكول على سلسل
Babylon: حل مبتكر لإطلاق العنان لإمكانات البيتكوين

Babylonهو بروتوكول إيداع بيتكوين، يستفيد من أمان بيتكوين ولامركزيته لتوفير دعم أمني اقتصادي لسلاسل بلوكتشين أخرى قائمة على إثبات الحصة (PoS)، بالإضافة إلى مكافآت الإيداع. يعتمد هذا البروتوكول على سلسلة بلوكتشين قائمة على إثبات الحصة مبنية على حزمة تطوير البرمجيات Cosmos، متوافقة مع IBC، والتي تربط سلسلة بلوكتشين بيتكوين بسلاسل تطبيقات Cosmos، مما يتيح تجميع البيانات والتواصل.

1. خلفية المشروع


بصفتها "ذهبًا رقميًا"، فإن محدودية قابلية توسع بيتكوين تجعل من الصعب على حامليها تحقيق دخل من خلال أساليب مثل الإيداع، والاعتماد فقط على ارتفاع قيمة الأصول. توفر سلاسل بلوكتشين قائمة على إثبات الحصة (PoS) طرقًا متنوعة لاستخدام الأصول، مثل الإيداع وتوفير السيولة، مما يوفر للمستخدمين عوائد إضافية. ومع ذلك، غالبًا ما تعاني سلاسل إثبات الحصة الناشئة من عدم كفاية رأس المال الأولي، مما يجعل من الصعب ضمان الأمان ومواجهة صعوبات في بدء التشغيل ومخاطر أمنية محتملة. في حين أن لكل من سلاسل بيتكوين وإثبات الحصة مزاياها، إلا أن احتياجاتهما وإمكاناتهما لم تُدمج بالكامل بعد.

تم إنشاء بروتوكول Babylon لإيداع البيتكوين لمعالجة هذه المشكلة. فمن خلال قفل البيتكوين، يوفر هذا البروتوكول دعمًا أمنيًا اقتصاديًا لسلاسل إثبات الحصة (PoS)، مع توليد مكافآت إيداع لحاملي البيتكوين. لا يقتصر هذا النموذج على إطلاق العنان لإمكانات البيتكوين فحسب، بل يعوّض أيضًا عن نقص رأس المال والأمان في المراحل المبكرة من سلاسل إثبات الحصة، مما يُشكّل حلاً بيئيًا ذا منفعة متبادلة.

2. الآليات الأساسية لبروتوكول Babylon


تُقدّم Babylon بروتوكولًا مبتكرًا لإيداع البيتكوين يُمكّن حاملي البيتكوين من الإيداع مباشرةً على سلاسل بلوكتشين إثبات الحصة (PoS) دون الحاجة إلى وسطاء أو جسور أو تغليف التوكن أو حفظ طرف ثالث. يتألف بروتوكول Babylon من آليتين أساسيتين: بروتوكول ختم البيتكوين الزمني وبروتوكول ختم البيتكوين.

بروتوكول ختم البيتكوين الزمني: يُولّد هذا البروتوكول طوابع زمنية بسيطة وقابلة للتحقق لبيانات كتلة سلسلة بلوكتشين إثبات الحصة (PoS) على سلسلة بلوكتشين البيتكوين، مما يُعالج مشكلة أمن الهجمات بعيدة المدى التي تواجهها سلاسل إثبات الحصة.

بروتوكول إيداع البيتكوين: يتيح هذا البروتوكول لأصول البيتكوين توفير الأمن الاقتصادي للأنظمة اللامركزية من خلال آليات لا تعتمد على الثقة وتتمتع بالحفظ الذاتي. باستخدام الإيداع عن بُعد، تُحجز البيتكوين المُودعة في عقد على سلسلة بلوكتشين البيتكوين، وتُفرض عليها عقوبات في حال انتهاك المُودع لقواعد سلسلة إثبات الحصة.

يعمل بروتوكول إيداع البيتكوين على النحو التالي:


تخزين البيتكوين: يبدأ المُودع معاملة إيداع على سلسلة بلوكتشين البيتكوين. تتضمن هذه المعاملة شرطين للإنفاق لـ UTXO:

  1. قفل زمني: عندما يرغب المُودع في سحب أمواله التي قام بإيداعها، يمكنه القيام بذلك بعد فترة زمنية محددة باستخدام مفتاحه الخاص.

  1. المخالفة: في حال المخالفة، يمكن للمُحقق استخدام توقيع خاص قابل للاستخراج لمرة واحدة (EOTS) لتدمير UTXO، وفرض عقوبة.

التحقق من صحة سلسلة إثبات الحصة: بمجرد تأكيد معاملة التخزين، يمكن للمخزّن أو المُصدّق المُفوّض من قِبله المشاركة في عملية التحقق على سلسلة إثبات الحصة واستخدام مفتاح EOTS لتوقيع الكتل الصالحة.

3. نظام Babylon البيئي


يتيح التصميم المعياري لـ Babylon التكيف مع مختلف بروتوكولات الإجماع التي تستخدمها سلاسل التطبيقات. من خلال دمج بروتوكول تخزين Bitcoin الخاص بـ Babylon، يمكن لسلاسل التطبيقات هذه الاستفادة من أمان وسيولة Bitcoin، متجاوزةً قيود التخزين التي تعتمد فقط على التوكن الأصلية.

حتى الآن، أقامت Babylon شراكات مع أكثر من 60 سلسلة تطبيقات Cosmos، مما سيُمكّن IBC من العمل عبر السلاسل بمجرد إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Babylon. كما أقامت Babylon تعاونات مع العديد من مُزوّدي خدمات المحافظ، وحلول Bitcoin Layer-2، وبروتوكولات DeFi، وبروتوكولات إعادة تخزين بيتكوين، ومُزوّدي خدمات Rollup، ومشاريع أخرى، والتي ستُوفر جميعها دعمًا قويًا لتطوير Babylon. من أبرز شركاء النظام البيئي: Cosmos Hub، وOsmosis، وTalus، وAkash Network، وInjective، وSei، وStride، وB Squared Network، وNubit، وغيرها.


4. كيفية شراء عملة BABY على منصة MEXC


بصفتها منصة تداول رقمية رائدة عالميًا، تقدم MEXC مزايا مثل الرسوم المنخفضة، وسرعات المعاملات العالية، ومجموعة واسعة من العملات الرائجة، والسيولة الشاملة، مما يساعد المستثمرين على اغتنام الفرص في السوق المتغيرة باستمرار. عملة Babylon الأصلية، BABY، متاحة الآن لأول مرة على منصة MEXC، حيث يمكنك تداول العملات برسوم منخفضة للغاية.

1) افتح تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي وسجل دخولك إليه.

2) في شريط البحث، اكتب اسم العملة BABY، واختر إما التداول الفوري أو تداول العقود الآجلة.

3) اختر نوع الطلب، وأدخل الكمية والسعر والمعلمات الأخرى لإتمام المعاملة.

تُمثل Babylon ابتكارًا هامًا في منظومة بيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع. وتهدف إلى حل مشكلة قديمة لحاملي بيتكوين: كيفية تحقيق دخل إضافي مع الحفاظ على أمن الأصول. على الرغم من أن المشروع يتمتع بآفاق واعدة، إلا أنه ينبغي على المستثمرين توخي الحذر ومراقبة تطوره وإمكانياته عن كثب.

إخلاء المسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحة استثمارية، أو ضريبية، أو قانونية، أو مالية، أو محاسبية، أو استشارية، أو أي نصيحة أخرى ذات صلة. كما أنها لا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم تعلم MEXC المعلومات كمرجع فقط، ولا تُشكّل أي شكل من أشكال النصائح الاستثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون مستقلة عن هذه المنصة.


