Autonomys Network: التعريف، المهمة، خارطة الطريق، وتحليل شامل لنموذج الاقتصاد الترميزي





إن دمج تقنيتي البلوكشين والذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل ملامح الصناعة، ويُعد مشروع Autonomys Network مع عملته الأصلية AI3 نموذجًا بارزًا لهذا التوجه المتصاعد. في هذا المقال، سنقوم بتحليل معمّق للبنية التقنية الأساسية لـ Autonomys Network، والقيمة البيئية لتوكن AI3، بالإضافة إلى خارطة طريق المشروع وتصميمه للاقتصاد الترميزي.









تطورت شبكة Autonomys Network من بروتوكول Subspace، وقد استغرق الفريق المؤسس، جيريمياه واغستاف ونزار موكرينسكي، ثلاث سنوات من البحث والتطوير لإنشاء هذا البُنى التحتية الثورية.





الابتكارات التقنية: كان بروتوكول Subspace أول من حقق التخزين اللامركزي الدائم في Web3، ومن خلال إدخال بنية الحوسبة المعيارية، أنشأت Autonomys Network شبكة بلوكتشين قابلة للتوسع.





ترقية العلامة التجارية: في 14 يونيو 2024، تم تغيير اسم المشروع رسميًا من Subspace Protocol إلى Autonomys Network، مما يُجسد تحوّله من طبقة تخزين إلى منصة بلوكتشين متكاملة الوظائف.









تتمحور مهمة Autonomys Network حول "بناء نظام بيئي مفتوح للتعاون بين الذكاء الاصطناعي والبلوكشين"، وقد أكملت تمويلاً بقيمة 32.9 مليون دولار أمريكي، بمشاركة مستثمرين كبار مثل Pantera Capital وCoinbase Ventures و Crypto.com





مشاركة المجتمع: أطلق المشروع 7 جولات من الشبكات التجريبية، جذبت أكثر من 100,000 مشارك يُعرفون باسم "Farmers"، وقدموا ما مجموعه 180 بيتابايت (PiB) من سعة التخزين (1 PiB ≈ 1 مليون جيجابايت).





إطلاق الشبكة الرئيسية: في 6 نوفمبر 2024، بدأت المرحلة الأولى من الشبكة الرئيسية من خلال مراسم "إثبات الوقت"، باستخدام هاش الكتلة رقم 869,146 من شبكة البيتكوين كنقطة التكوين، وفي غضون أسبوعين فقط، انضم أكثر من 2,000 عقدة وتجاوزت سعة التخزين 140 PiB.









تعتمد Autonomys Network على بنية معيارية مكونة من أربع طبقات، تعيد تعريف حدود أداء البلوكشين:





طبقة التطبيقات اللامركزية (dApp Layer): تُستخدم لتطوير ونشر وتشغيل التطبيقات الفائقة اللامركزية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي (Super dApp)، ودمج الوكلاء الذكيين على السلسلة (Autonomys Agents) الذين يمتلكون هوية قابلة للتحقق Auto ID. من خلال مجال الهوية الذاتية المصمم للبشر والذكاء الاصطناعي — Autonomys Identity (Auto ID) — يتم تحقيق إدارة هوية لامركزية.





مجالات التنفيذ المستقلة (Execution Domains): بفضل البنية الحوسبية الموزعة، يمكن توصيل عدد غير محدود من بيئات التنفيذ القابلة للتكوين بشكل مستقل، مما يدعم التوسع المرن في الحسابات، تدريب واستدلال الذكاء الاصطناعي اللامركزي، وسير عمل موثوق وآمن للوكلاء الذكيين. تسمح البنية التخصصية بفصل تنفيذ العقود الذكية والمعاملات عن طبقة الإجماع، ومن خلال بروتوكول اتصال بين المجالات، يتم تحقيق التشغيل البيني السلس بين سلاسل التطبيقات (Application Chains) المعيارية.





طبقة الإجماع (Consensus Layer): تعتمد على سلسلة إجماع بإثبات سعة التخزين (PoAS)، وتبني آلية تحقق وتوثيق وترتيب المعاملات بطريقة لا مركزية، مما يوفر مصدرًا واحدًا للحقيقة غير القابلة للتلاعب، ويضمن اتساق البيانات على مستوى الشبكة بأكملها.





طبقة التخزين (Storage Layer): من خلال شبكة تخزين موزعة (DSN) تتكون من عقد تخزين تُعرف باسم "Farmers"، توفر طبقة التخزين ديمومة وتكاملًا للبيانات

الضخمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي. تقوم هذه الشبكة بتخزين جميع بيانات السلسلة، مما يضمن إمكانية تتبع كامل تاريخ البلوكشين بغض النظر عن نمو حجم البيانات.









تنفيذ مفصول (DecEx): فصل تنفيذ المعاملات عن آلية الإجماع، مما يتيح توسيع السعة للمعالجة والتخزين بشكل مستقل، مع الحفاظ على اللامركزية والكفاءة.





سلاسل بلوك مخصصة (Domains): يمكن للمطورين إنشاء سلاسل مخصصة وفقًا لاحتياجاتهم، تدعم حالات الاستخدام مثل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتداول عالي التردد، مما يمنع التحميل الزائد على السلسلة الرئيسية.





تشغيل متبادل عبر السلاسل: متوافق مع بيئات تنفيذ متعددة مثل EVM وWASM، ويتيح تكاملًا سلسًا مع أنظمة مثل إيثريوم.





تجزئة البيانات (Data Sharding): توزيع البيانات على جميع العقد في الشبكة للمعالجة بالتوازي، مما يقلل من عبء العمل على العقد الفردية بنسبة 90%، ويوفر دعمًا كبيرًا لتدريب الذكاء الاصطناعي.





دليل مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي: إنشاء مكتبة موارد ذكاء اصطناعي لامركزية، تقاوم الرقابة وتعزز مشاركة تقنيات الذكاء الاصطناعي.









المرحلة 1 (تم الإطلاق) تم الانتهاء من نشر البنية التحتية للشبكة الرئيسية، مع دعم التخزين والمعاملات الأساسية.





المرحلة 2 (الربع الأول من عام 2025) إطلاق طبقة النطاقات (Domain Layer) وشبكة اختبار Nova EVM، بالإضافة إلى تفعيل وظيفة تحويل توكن AI3.





المرحلة 3 (عام 2026) تحقيق توسعة عبر تجزئة البيانات، بهدف بلوغ معدل معالجة معاملات يصل إلى مليون TPS، ليضاهي أنظمة Web2 المركزية.









الإجمالي الكلي هو مليار رمز، تم سكّ 65% منها عند إطلاق المرحلة 1 من الشبكة الرئيسية.





يُستخدم كوقود للشبكة، لأغراض الحوكمة، التخزين، رسوم المعاملات، ومكافآت الكتل.

هل ترغب أيضًا في تصميم عرض بصري لخريطة الطريق أو النموذج الاقتصادي؟









المستثمرون / الفريق / المؤسسة: 494.5 مليون توكن (تمثل 76.08% من المعروض الأولي)، يتم إطلاقها بشكل خطي على مدى 4 سنوات، مع فترة حظر لمدة عام، يليها إصدار شهري بمعدل 1/36.

الحوافز البيئية: 155.5 مليون توكن (تمثل 23.92% من المعروض الأولي)، مخصصة لمكافآت شبكة الاختبار، وبرنامج السفراء، وغيرها، دون أي قيود على القفل.









اختراق في الأداء: من خلال تجزئة البيانات والتصميم المعياري، تُعالج Autonomys Network اختناقات التخزين والحوسبة التي تعاني منها شبكات البلوكشين التقليدية، ما يوفر دعمًا منخفض التكلفة وعالي الكفاءة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على السلسلة.

نظام بيئي مفتوح: يجذب دليل الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر والتوافق عبر السلاسل المطورين، ويدفع نحو اندماج عميق للذكاء الاصطناعي مع تطبيقات DeFi والألعاب وغيرها.

حوكمة مجتمعية: يمكن لحاملي عملة AI3 المشاركة في حوكمة الشبكة وترقياتها، مما يرسخ آلية اتخاذ قرارات لا مركزية.









س: ما هو التوجه الرئيسي لشبكة Autonomys؟ ج: توفر بنية تحتية لبلوكشين عالية الأداء وقابلة للتوسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللامركزية (dApp).





س: ما هي الاستخدامات الرئيسية لعملة AI3؟ ج: تُستخدم عملة AI3 في دفع رسوم المعاملات، المشاركة في حوكمة الشبكة، رهنها للحصول على مكافآت، والوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي وأدوات المطورين.





س: كيف تجمع Autonomys بين البلوكشين والذكاء الاصطناعي؟ ج: من خلال دعم نشر نماذج الذكاء الاصطناعي عبر بنية معمارية معيارية، دمج التخزين اللامركزي والبيئة المفتوحة، مما يساهم في بناء منصة تعاونية للذكاء الاصطناعي مقاومة للرقابة.









تم إدراج توكن AI3 في منصة MEXC، ويعد بمثابة "الشريان الرقمي" الذي يربط بين المستخدمين والمطورين وموارد الذكاء الاصطناعي. من التخزين إلى الحساب، ومن البيانات إلى النماذج، لا يحمل AI3 فقط الحوافز الاقتصادية للشبكة، بل سيسهم أيضًا في دفع تطور Web3 و AI3 بشكل مشترك. في المستقبل، ومع استمرار تحديث وظائف الشبكة الرئيسية، من المتوقع أن يصبح Autonomys Network الأساس المفتوح الذي لا غنى عنه في عصر الذكاء الاصطناعي.





حالياً، تم إدراج توكن AI3 على منصة MEXC ويمكنك المشاركة عبر الخطوات التالية:





1) افتح وقم بتسجيل الدخول إلى تطبيق MEXC أو الموقع الرسمي

2) في خانة البحث، ابحث عن اسم توكن AI3، واختر تداول AI3 في السوق الفوري أو العقود الآجلة؛

3)اختر طريقة الطلب، أدخل الكمية والسعر والمعلمات الأخرى لإتمام المعاملة.





يمكنك أيضًا زيارة صفحة +MEXC Airdrop للمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالإيداع/التداول، فقط قم بإتمام المهام البسيطة، وستحصل على فرصة للفوز بجوائز كبيرة.





تحذير المخاطر: هذه المعلومات لا تقدم نصائح حول الاستثمار أو الضرائب أو القوانين أو الشؤون المالية أو المحاسبية أو الاستشارية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تعتبر نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تعلم MEXC للمبتدئين تقدم هذه المعلومات مرجعية فقط ولا تشكل أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المعنية واتخاذ قرارات استثمارية بحذر. جميع أنشطة الاستثمار للمستخدمين لا علاقة لها بموقعنا.



