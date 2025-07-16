Astra Nova هي منظومة ترفيهية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لا مثيل لها. مبنية على الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وتتطور هذه المنصة آنيًا بناءً على سلوك اللاعب، متجاوزةً بذلك حدود الانغماس والتفاعلية واستAstra Nova هي منظومة ترفيهية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لا مثيل لها. مبنية على الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وتتطور هذه المنصة آنيًا بناءً على سلوك اللاعب، متجاوزةً بذلك حدود الانغماس والتفاعلية واست
Astra Nova: إعادة تعريف مستقبل الترفيه مع الذكاء الاصطناعي (AGI) - انضم إلى ثورة الألعاب الغامرة

Astra Nova هي منظومة ترفيهية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لا مثيل لها. مبنية على الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وتتطور هذه المنصة آنيًا بناءً على سلوك اللاعب، متجاوزةً بذلك حدود الانغماس والتفاعلية واستقلالية اللاعب. في قلب هذه المنظومة، تكمن لعبة تقمص أدوار مليئة بالمغامرات والحركة، متاحة الآن للعب مجانًا ومدعومة بالكامل بعملتها الأصلية، RVV.

1. الشراكات والرؤية: Astra Nova تقود المستقبل


كشريك في برنامج NVIDIA Inception، يجمع Astra Nova بين سرد القصص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات Web3، والمشاركة المجتمعية لخلق تجربة لعب ديناميكية وسلسة. بدعم من مجتمع Shib Army، يدمج المشروع بين العمق الثقافي والابتكار الرائد لقيادة حركة الترفيه الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

تم تطوير اللعبة باستخدام Unreal Engine 5، مع دمج سلس لعوامل مثل الوكلاء الذكيين، والمحتوى المُنتج من المستخدمين (UGC)، والمكافآت المرتبطة بالأصول الواقعية (RWA)، وسرد القصص العابر للوسائط.

2. الريادة في ألعاب الذكاء الاصطناعي


يقود فريق مكون من 80+ خبيرًا من شركات عملاقة مثل NVIDIA وUbisoft وRockstar تطوير Astra Nova، بخبرة من ألعاب أسطورية مثل GTA: Vice City وAssassin’s Creed وMortal Kombat. يستخدم المشروع تقنيات AI متقدمة لتحليل سلوك اللاعب وتوليد قصص وتحديات مخصصة في الوقت الفعلي.

بدعم من مستثمرين بارزين مثل Outlier Ventures و500 Global، تشمل منظومة المشروع:

1) مكافآت RVV: اربح توكنات من خلال اختبار اللعبة، المهام المجتمعية، وغيرها.
2) استخدام في العالم الواقعي: استبدل RVV بخصومات لدى أكثر من 2000 علامة تجارية، منها Starbucks وNike.
3) أدوات إنشاء المحتوى: مكِّن اللاعبين من صناعة محتوى مخصص داخل اللعبة.
4) برنامج الولاء: استفد من مزايا حصرية عبر دعمك لنمو المنظومة.

3. بلاك باس Black Pass: بوابتك إلى SocialFi والربح من اللعب


انضم الآن إلى Black Pass — منصة SocialFi متاحة عبر NFT غير قابل للتحويل (Soulbound). تتضمن الحملة الأولى:
1) إكمال مهام اجتماعية لكسب Shards
2) دخول تحديات داخل اللعبة لتصبح مؤهلاً لإيردروب RVV
3) استبدال Shards بـ RVV بنسبة 1:1 عند إطلاق التوكن

4. التوكنوميكس: بنية مستدامة مع توكن RVV


توكن RVV يُشغِّل كافة جوانب منظومة Astra Nova، ويُستخدم في:
1) المعاملات داخل اللعبة (شراء الشخصيات/المعدات وفتح الفصول)
2) الاشتراك في باقات الوصول المميزة
3) الانضمام إلى الفعاليات والحملات المحدودة
4) تدريب رفقاء AI شخصيين
5) دفع رسوم الحوكمة أو الإعلانات داخل المنظومة

5. فريق نخبوي يقود الرؤية


يضم الفريق الأساسي مطورين من Netflix، Technicolor، Ubisoft وغيرهم، مع خبرة في تصميم ألعاب AAA وبحث الذكاء الاصطناعي. بعد إنجازات في عناوين مثل GTA 5 وAssassin’s Creed، يتجه هذا الفريق لتأسيس عصر جديد من الترفيه التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

6. الرؤية والمهمة


الرؤية: تمكين اللاعبين من إعادة تعريف الإبداع في تطوير الألعاب من خلال AGI وتقنيات UGC.
المهمة: تقديم تجارب ألعاب عالية الجودة تتمحور حول المجتمع.


إخلاء المسؤولية: لا تُعد هذه المادة نصيحة استثمارية أو قانونية أو محاسبية أو ضريبية. المعلومات مقدمة لأغراض مرجعية فقط، ويجب على المستخدمين فهم المخاطر قبل اتخاذ أي قرارات مالية. منصة MEXC لا تتحمل مسؤولية أي قرارات استثمارية يتخذها المستخدمون.

