تحليل Kinto: مبتكر تقنية البلوكتشين الذي يُعيد تشكيل البنية التحتية المالية





مشروع Kinto هي منصة بلوكتشين من الطبقة الثانية، مبنية على إيثريوم، مصممة لربط المؤسسات المالية التقليدية بالأصول الحقيقية من خلال التمويل اللامركزي (DeFi). يهدف المشروع إلى تطوير شبكة من الطبقة الثانية متوافقة تمامًا مع معايير مكافحة غسل الأموال، مما يُمكّن المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم من الاندماج بسلاسة في منظومة بلوكتشين.





في فبراير 2025، تلقت Kinto دفعة قوية باستثمار فرع أبوظبي لشركة بريفان هوارد، وهي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، 20 مليون دولار. يُؤكد هذا الاستثمار البارز الثقة المتزايدة لرأس المال المالي التقليدي في مجال التمويل اللامركزي، وإمكانات Kinto في سد الفجوة بين التمويل التقليدي وتقنية بلوكتشين.









تتمتع تقنية بلوكتشين بالقدرة على إحداث ثورة في قطاع الخدمات المالية بفضل بنيتها اللامركزية، وطبيعتها غير الاحتجازية، وقدرتها على الاستغناء عن الوسطاء. ويمكن لهذه الخصائص أن تُنشئ بنية تحتية مالية أكثر كفاءة وشفافية وفعالية من حيث التكلفة. ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة، بما في ذلك تزايد المشاريع الاحتيالية، واستغلال ثغرات العقود الذكية، والمخاطر الأمنية المستمرة التي تُقوّض استقرار النظام البيئي.





تواجه Kinto هذه التحديات بشكل مباشر من خلال تقديم حل يوازن بين المبادئ الأساسية للامركزية ومعايير الأمان التي تتوقعها المؤسسات المالية التقليدية.





يُمثّل ظهور Kinto المرة الأولى التي يتناول فيها هذا القطاع ابتكار البنية التحتية المالية من المستوى الأساسي. فهي لا تحافظ فقط على القيمة الأساسية للامركزية، بل تُعزز أيضًا الأمان وفقًا لمعايير التمويل التقليدي من خلال التطورات التكنولوجية. وإلى جانب ضمان احتفاظ المستخدمين بالسيطرة على أصولهم، تُقدم Kinto أيضًا حلول حفظ آمنة، مما يُضفي ثقة واستقرارًا غير مسبوقين على النظام البيئي المالي القائم على بلوكتشين.









بنية تحتية متوافقة مع اللوائح التنظيمية: تضمن عمليات التحقق من KYC المدمجة في Kinto وآليات اعتماد المستثمرين الامتثال، مما يُمكّن المؤسسات المالية التقليدية من الانخراط بأمان في التمويل اللامركزي مع الالتزام بالمعايير التنظيمية.





بنية فعّالة من الطبقة الثانية: في البداية، بنت Kinto شبكتها التجريبية باستخدام حزمة Optimism OP القائمة على الإيثيريوم قبل الانتقال إلى نظام Arbitrum البيئي ودمج تقنية Nitro من Arbitrum. يُعزز هذا الانتقال مرونة Kinto ووظائفها، مما يُحسّن قابلية توسع الشبكة وكفاءة المعاملات.





آلية تأمين مدمجة: تخطط Kinto لتوفير تأمين مدمج لجميع العقود الذكية للتخفيف من المخاطر التي يواجهها مستثمرو التمويل اللامركزي. تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء نظام بيئي أكثر أمانًا وموثوقية، مما يعزز ثقة المستخدمين في التمويل اللامركزي.





إدارة السيولة عبر السلاسل: تُمكّن ميزة Musubi من Kinto إدارة السيولة النشطة عبر شبكات بلوكتشين متعددة، بما في ذلك الإيثيريوم، والأربيتروم، والبيس، وهايبرليكويد. ويعمل هذا على تحسين استخدام السيولة ويضمن للمستخدمين الوصول إلى أفضل فرص التداول عبر سلاسل مختلفة.













اسم التوكن: KINTO (K)

الحد الأقصى لعرض التوكن: 15 مليونًا (بمعدل تضخم سنوي 2%، مع العلم أن إجمالي العرض لن يتجاوز 15 مليونًا أبدًا)

العرض الأولي المتداول: 10 ملايين









K هو توكن حوكمة Kinto. يمكن لحامليه المشاركة في قرارات الحوكمة، والتخزين للحصول على مكافآت وحوافز من خلال توفير السيولة.









مجتمع كينتو: هناك 55% من إجمالي العرض الأولي للتكون. يُخصص هذا العرض بشكل أساسي للمستخدمين والمطورين الذين يعملون على المنصة.

المستثمرون: 25% من إجمالي العرض الأولي للتوكن.

الفريق والمستشارون: 20% من إجمالي العرض الأولي للتوكن.









الحوكمة: شارك في الحوكمة من خلال تقديم المقترحات والتصويت والتأثير على القرارات الرئيسية، مثل ترقيات البروتوكولات وتغييرات معلمات الشبكة وتخصيص أموال النظام البيئي.





التخزين: خزّن توكن K لتأمين الشبكة واربح مكافآت من خلال برنامج تعدين Kinto.





توفير السيولة: وفر السيولة داخل نظام Kinto البيئي. يمكن للمشاركين ربح مكافآت توكن K، مما يُحسّن كفاءة السوق وعمقه.





رسوم المعاملات والميزات المميزة: استخدم توكن K لدفع رسوم المعاملات والوصول إلى أدوات DeFi المميزة وخدمات المؤسسات.





امتيازات برنامج إطلاق Engen: استمتع بأولوية الحوكمة ومكافأة دائمة بنسبة 15% في برنامج التعدين من خلال المشاركة في برنامج إطلاق Engen.









في المستقبل، تستعد Kinto لتوسيع منظومتها من خلال دمج المزيد من الأصول الحقيقية (RWA)، وتحسين البنية التحتية للسيولة عبر السلاسل، وإطلاق وحدات DeFi مبتكرة. ستعزز هذه المبادرات التقارب بين التمويل التقليدي وتقنية البلوكتشين، مما يضع الأساس لنموذج مالي آمن وفعال وشامل في متناول الجميع.



