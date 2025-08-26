هل سيأتي الموسم البديل في عام 2025؟ الدورات والمؤشرات وديناميكيات الاقتصاد الكلي

منذ بداية سوق العملات المشفرة، كانت الأنماط الدورية دائمًا واحدة من أبرز ميزاته. غالبًا ما يحدد بيتكوين، كـ "مرساة" للسوق، إيقاع دورات الصعود والهبوط، تليها دورة altseason (فصل التوكنات البديلة). في عام 2025، مع انتشار ETFs بيتكوين العقود الفورية ، والمشاركة من الأموال المؤسسية، والتفاعل المعقد للسياسات الاقتصادية الكلية، أصبحت النقاشات حول ما إذا كان السوق سيدخل في موسم جديد للتوكنات البديلة في النصف الثاني من العام أكثر إثارة.

















عند النظر إلى أسواق العملات المشفرة الصاعدة في 2017 و 2021، كانت أسعار السوق وتدفقات رأس المال تتبع تقريبًا نمطًا من ثلاث مراحل. أولًا، يمتص بيتكوين السيولة، ثم يتولى إيثيريوم القيادة، وأخيرًا، يحدث هياج في التوكنات البديلة.





مرحلة هيمنة بيتكوين : يبدأ بيتكوين، كقائد للسوق، في جذب كمية كبيرة من السيولة، مما يؤدي إلى دفع سعره صعودًا بشكل حاد.









مرحلة إيثيريوم والتوكنات البديلة ذات رأس المال الكبير: عندما يتباطأ صعود بيتكوين، تبدأ الأموال السوقية في البحث عن فرص جديدة. إيثيريوم، بفضل مكانته في العقود الذكية و DeFi (التمويل اللامركزي)، يصبح المستفيد الرئيسي. في نفس الوقت، تؤدي بعض التوكنات البديلة ذات رأس المال الكبير أيضًا أداء قويًا.





مرحلة هياج التوكنات البديلة ذات رأس المال المتوسط والصغير: يصل شعور السوق إلى ذروته، وتتدفق الأموال - مع زيادة شهية المخاطر - إلى الأصول ذات رأس المال الأصغر، مما يؤدي إلى عوائد تصل إلى عشرات أو مئات المرات، مما يشكل ما يُسمى "موسم التوكنات البديلة".





كان هذا النمط ذو الثلاث مراحل سمة مشتركة في أسواق الصعود الكبرى السابقة ويعد مرجعًا مهمًا للمستثمرين لتقييم موقع الدورة السوقية.













مع ذلك، يظهر سوق 2025 بعض الفروق الملحوظة مقارنة بالدورتين السابقتين.





أولًا، أصبح رأس المال المؤسسي هو القوة الدافعة الأساسية لهذه الدورة. أدى إطلاق ETFs بيتكوين العقود الفورية و ETFs إيثيريوم العقود الفورية إلى جذب مشاركة عميقة من شركات إدارة الأصول الكبرى مثل BlackRock Fidelity . يُدمج كل من بيتكوين وإيثيريوم بشكل متزايد في استراتيجيات تخصيص الأصول الاقتصادية الكلية للمؤسسات. هذا التحول يقلل من حساسيتهم للتقلبات السعرية المستقلة ويزيد من ارتباطهم بالأصول التقليدية ذات المخاطر.





ثانيًا، يختلف بيئة السيولة الكلية بشكل ملحوظ. غالبًا ما كانت أسواق الصعود السابقة تحدث في ظل سيولة فضفاضة عالميًا، في حين أن الفيدرالي الأمريكي في 2025 يواصل الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة، ولم يتم إطلاق السيولة بشكل كبير. هذا يحد من الزخم الصاعد للسوق مقارنة بالدورات التاريخية.





أخيرًا، يُعتبر مشكلة عرض السوق المحدود أمرًا بارزًا. على الرغم من أن إيثيريوم قد استمر في الارتفاع مؤخرًا وتفوق على معظم التوكنات البديلة، إلا أن حصته في السوق لم تصل بعد إلى ذرواتها التاريخية، ويظهر سوق التوكنات البديلة بشكل عام تأثيرات نشر ضعيفة. وهذا يشير إلى أن دوران رأس المال لم يحدث على نطاق واسع، ولا يزال الحماس السوقي مركزًا بشكل كبير على الأصول الرائدة.













تعد هيمنة بيتكوين (BTC.D) المؤشر الأساسي لقياس اقتراب موسم التوكنات البديلة. انخفاض BTC.D يشير إلى أن رأس المال يتدفق من بيتكوين إلى العملات المشفرة الأخرى، خاصة التوكنات البديلة.





تشير بيانات TradingView إلى أنه بعد فترة من الصعود، بدأ BTC.D في التراجع مؤخرًا، حيث وصل إلى 59% في أغسطس. تاريخيًا، عندما ينخفض BTC.D إلى أقل من 55%، يدخل السوق عادة في مرحلة نشطة للتوكنات البديلة. تم تفعيل مواسم التوكنات البديلة في 2017 و 2021 حول هذا المستوى. لذلك، تظل حركة BTC.D المستقبلية إشارة رئيسية لما إذا كان موسم التوكنات البديلة قد اقترب.













مؤشر آخر مهم يجب مراقبته هو "مؤشر موسم التوكنات البديلة"، الذي يقيس نشاط سوق التوكنات البديلة من خلال قياس نسبة التوكنات البديلة من أكبر 100 توكن قد تفوقت على بيتكوين خلال الـ 90 يومًا الماضية.





وفقًا لبيانات CMC، ظل المؤشر عند مستويات منخفضة لمعظم الأشهر الثلاثة الماضية، ليبدأ في الارتفاع تدريجيًا في الشهر الماضي، حيث يحوم حاليًا حول 44. ومع ذلك، لا يزال هذا بعيدًا عن الـ 75 المطلوبة للإشارة إلى موسم توكنات بديلة حقيقي. بالمقارنة مع 2021، كان مؤشر موسم التوكنات البديلة في ذلك الوقت يكسر بشكل متكرر فوق الـ 90 ويظل مرتفعًا لأكثر من ثلاثة أشهر، مما يدل على تأثير قوي لدوران رأس المال.









بعبارة أخرى، ضعف مؤشر موسم التوكنات البديلة الحالي يعكس أن رأس المال السوقي لا يزال مركزًا في الأصول ذات رأس المال الكبير. من ناحية أخرى، نما إجمالي القيمة السوقية للتوكنات البديلة بنسبة 50% منذ أوائل يوليو، مما يشير إلى إشارات مبكرة لدخول رأس المال في سوق التوكنات البديلة.













أحد أكبر الفروق في هذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة هو المشاركة العميقة للاعبين المؤسسيين. المؤسسات مثل BlackRock و Fidelity تحتفظ بكميات كبيرة من بيتكوين من خلال ETFs بيتكوين، ولقرارات استثمارهم تأثير عميق على شعور السوق. في نفس الوقت، بدأ إيثيريوم في الحصول على قبول مؤسسي تدريجي. تشير البيانات إلى أن 19 شركة، بقيادة Bitmine Immersion Technologies و Sharplink Gaming، تمتلك أكثر من 2.42 مليون ETH، وهو ما يمثل أكثر من 2% من إجمالي عرض إيثيريوم، مما يعكس بوضوح الثقة المؤسسية في ETH على المدى الطويل.









جلب دخول رأس المال المؤسسي مصدرًا مستقرًا من الأموال إلى السوق من جهة، ولكن من جهة أخرى، يركز أيضًا رأس المال في الأصول الكبرى، مما يحد من إمكانيات أداء التوكنات البديلة ذات رأس المال المتوسط والصغير.









تظل السياسات الاقتصادية الكلية عاملًا رئيسيًا يؤثر في سوق العملات المشفرة. يتوقع السوق بشكل عام أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي دورة تقليص الفائدة في سبتمبر وأكتوبر، ويمكن أن يؤدي هذا التغيير في السياسات إلى إطلاق المزيد من رأس المال التجزئة إلى سوق العملات المشفرة.





حاليًا، وصلت صناديق أسواق المال الأمريكية إلى رقم قياسي بلغ 7.2 تريليون دولار. ومع ذلك، منذ يونيو، عادت أرصدتها النقدية إلى الزيادة بأكثر من 200 مليار دولار، مما يعكس الحذر الذي يتبعه المستثمرون في بيئة الفائدة المرتفعة.





بمجرد أن تبدأ تقليصات الفائدة، ستنخفض جاذبية صناديق أسواق المال، وقد يتدفق بعض من هذا رأس المال إلى الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة. إذا تحققت هذه التوقعات، فقد تكون بمثابة محفز خارجي مهم لموسم التوكنات البديلة.









بشكل عام، يمكن تقسيم تطور سوق العملات البديلة في النصف الثاني من العام تقريبًا إلى ثلاث مراحل.

على المدى القصير، ستظهر عملية دوران رأس المال بشكل أساسي في الفرص الهيكلية. فقد اخترق الإيثريوم بالفعل مستوى 4,700 دولار، مما يُظهر أن المؤسسات ما زالت تُفضل الأصول ذات القيمة السوقية الكبيرة. وفي الوقت نفسه، في القطاعات المدفوعة بالسرد، بدأت التوكنات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، الأصول الحقيقية (RWA)، وألعاب البلوكتشين في إظهار عوائد زائدة.









على المدى المتوسط، إذا انخفض مؤشر هيمنة البيتكوين (BTC.D) إلى ما دون 55% في الوقت نفسه الذي يصبح فيه المشهد الكلي أكثر تيسيرًا، وتمت الموافقة التنظيمية على منتجات مثل صناديق الـETF الخاصة بتخزين الإيثريوم، فقد يبدأ رسميًا موسم العملات البديلة الكامل. في هذه المرحلة، سيتوسع نطاق السوق، مع تدفق رأس المال بشكل أوسع نحو العملات البديلة عبر مختلف شرائح القيمة السوقية.





أما على المدى الطويل، فقد يُظهر هذا الدورة هيكلًا مختلفًا عن الدورات السابقة. إذ يمكن أن تؤدي الهيمنة والاستقرار الناتجان عن سيطرة المؤسسات إلى إطالة فترات الصعود في العملات الكبرى، ولكن في حال انعكاس المعنويات السوقية، قد تتسارع التراجعات أيضًا. في الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي السرديات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي اللامركزي والتواصل عبر السلاسل (cross-chain communication) إلى نشوء عدة مواسم محلية صغيرة للعملات البديلة، غير أن ما إذا كانت ستؤدي إلى اختراق واسع النطاق سيظل مرهونًا بظروف السيولة الكلية.



