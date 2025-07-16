نظرة على مشاريع العملات المشفرة لعائلة ترامب

بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أثارت دخول عائلة ترامب إلى عالم العملات المشفرة اهتمامًا واسعًا، حيث جمعوا بين جاذبية الأصول الرقمية وطريقتهم المميزة في جذب الأضواء. من المشاريع المبتكرة في التمويل اللامركزي (DeFi) إلى إنشاء عملات التوكن شخصية، أشعلت مشاريعهم الفضول والجدل داخل مجتمع الكريبتو.









يمثل إطلاق عملة ميم TRUMP درسًا بارعًا في استغلال الشهرة السياسية لاختراق سوق العملات المشفرة. في 18 يناير 2025، أعلن ترامب عن إطلاق عملة ميم TRUMP عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم تسويق العملة على أنها محايدة سياسيًا، حيث تم توزيع 80% من ملكيتها بين CIC Digital LLC وFight Fight Fight LLC، وهما شركتان تابعتان لمؤسسة ترامب، مع جدول فك الحجز يمتد على مدى ثلاث سنوات.









في غضون 24 ساعة فقط من إطلاقها، تم إدراج *URLS-TRUMP_USDT* على العديد من منصات التداول، بما في ذلك MEXC، مسجلةً رقمًا قياسيًا لأقصر مدة استغرقتها عملة للظهور في أسواق التداول الفوري. وقد وصلت القيمة السوقية للعملة إلى 82 مليار دولار خلال 48 ساعة فقط من التداول، مع وصول قيمتها إلى ذروتها عند 78 دولارًا.









حقق نجاح التوكن صدى واسعًا في نظام سولانا البيئي، مما دفع سعر *URLS-SOL_USDT* إلى تحقيق ارتفاعات جديدة خلال هذه الدورة السوقية، وعزز الزخم العام لنمو الشبكة.









يعزى نجاح عملة TRUMP الميم إلى استراتيجية مدروسة تهدف إلى الاستفادة من مكانة ترامب البارزة. ومن خلال هذه المبادرة، نجحت منظمة ترامب في جذب اهتمام كبير من المستثمرين، مما أتاح تحقيق قيمة مالية كبيرة في فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك، أثار هذا النجاح نقاشات أوسع حول الامتثال والمسائل التنظيمية. وباعتباره رئيسًا سابقًا للولايات المتحدة، قد تخضع أنشطة ترامب لتدقيق قانوني ورقابة أشد، مما يثير تساؤلات حول تقاطع السياسة والعملات الرقمية.









يُبرز دخول ميلانيا ترامب إلى مجال العملات الرقمية من خلال عملة MELANIA التوقيت الانتهازي مع وجود فروقات هيكلية مقلقة مقارنة بعملة TRUMP. في 20 يناير 2025، وبعد نجاح عملة TRUMP الميم الخاصة بزوجها، أعلنت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إطلاق *URLS-MELANIA_USDT*، واصفة إياها بأنها "عملة ميلانيا الميم الرسمية" مع رابط للراغبين في الشراء.





تم بناء عملة MELANIA على بلوكتشين سولانا، مثل *URLS-TRUMP_USDT*، مستفيدةً من علامة السيدة الأولى التجارية وزخم نجاح عملة TRUMP. وسرعان ما ارتفع رأس المال السوقي للعملة إلى 13 مليار دولار، مع وصول سعرها إلى أكثر من 10 دولارات، مدفوعًا بالمضاربات المجتمعية واهتمام السوق المتزايد.









الإطلاق السريع لعملة MELANIA أثار مخاوف حول الأسس التي تقوم عليها والمضاعفات الأوسع لخطوات عائلة ترامب في مجال العملات الرقمية. وبينما خضعت عملة TRUMP للتطوير منذ ديسمبر 2024، تم تسجيل موقع MELANIA الإلكتروني قبل يوم واحد فقط من الإطلاق، مع كود واجهة أمامية غير مكتمل، مما يشير إلى طرح متسرع للاستفادة من زخم السوق.





بالإضافة إلى ذلك، يثير آلية الفتح المثيرة للجدل مخاطر محتملة في الهيكلية الاقتصادية لعملة MELANIA. على عكس TRUMP التي تعتمد فترة إغلاق لمدة 3 سنوات للحصص المخصصة للفريق، تتبع MELANIA نهجًا أكثر تسارعًا: فترة إغلاق أولية مدتها 30 يومًا، تليها فتح 10% مع توزيع خطي على مدى 13 شهرًا. هذا الجدول الزمني المتسارع، إلى جانب الإطلاق المتعجل، يثير المزيد من التساؤلات حول استدامة العملة على المدى الطويل.









شهدت عملية البيع العام لمشروع التمويل اللامركزي World Liberty Financial (WLFI)، المدعوم من ترامب، بداية متعثرة ولكنها أظهرت نتائج إيجابية في النهاية. تم الإطلاق الرسمي في 15 أكتوبر 2024، وواجه المشروع في البداية صعوبة في جذب الانتباه، حيث بلغ إجمالي المبيعات 1500 دولار فقط بين الساعة 9 صباحًا في 16 أكتوبر والساعة 9 صباحًا في 17 أكتوبر. أثارت هذه البداية البطيئة تساؤلات حول جدوى WLFI وآفاقه المستقبلية.





على الرغم من الشكوك الأولية، شهد أداء WLFI تحسنًا كبيرًا. بحلول 20 يناير 2025، انتهت عملية البيع العام لـ 20 مليار توكن WLFI بنجاح عند سعر 0.015 دولار لكل توكن، مما جمع إجمالي 300 مليون دولار.





واستجابة للطلب القوي في السوق واهتمام المستثمرين المتزايد، اتخذ فريق WLFI خطوة استراتيجية بإصدار 5% إضافية من إجمالي العرض التوكني مباشرة بعد انتهاء البيع، مما يعكس التكيف والثقة في الإمكانات المستقبلية للمشروع.









بشكل عام، وضع ترامب نفسه بشكل استراتيجي كقوة مدمرة في عالم العملات الرقمية، مستفيدًا من نفوذه السياسي ومكانته المالية لإطلاق مشاريع مثل NFTs، والرموز الساخرة، ومشروع التمويل اللامركزي WLFI. لم تقتصر هذه المبادرات على جذب الانتباه العالمي فقط، بل أعادت أيضًا تشكيل ديناميكيات السوق، مما أثار نقاشات حول التقاطع بين السياسة وتكنولوجيا البلوكتشين. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوات أسئلة جوهرية حول الشفافية والامتثال والمخاطر طويلة الأجل للمشاركة البارزة في سوق متقلب بطبيعته.





مع تطور صناعة العملات الرقمية، تشكل مشاريع ترامب تذكيرًا صارخًا بالفرص والتحديات المصاحبة لإدماج الهياكل التقليدية في الأنظمة البيئية اللامركزية.





