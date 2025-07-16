تشير رسوم التداول الفوري إلى التكاليف المتكبدة عند شراء أو بيع العملات المشفرة في سوق التداول الفوري، والتي تختلف بين منصات التداول المختلفة. يمكن أن يساعد مقارنة معدلات رسوم التداول الفوري للمنصات التشير رسوم التداول الفوري إلى التكاليف المتكبدة عند شراء أو بيع العملات المشفرة في سوق التداول الفوري، والتي تختلف بين منصات التداول المختلفة. يمكن أن يساعد مقارنة معدلات رسوم التداول الفوري للمنصات ال
خصم 50% على رسوم التداول الفوري لمحتفظي MX

خصم 50% على رسوم التداول الفوري لمحتفظي MX

تشير رسوم التداول الفوري إلى التكاليف المتكبدة عند شراء أو بيع العملات المشفرة في سوق التداول الفوري، والتي تختلف بين منصات التداول المختلفة. يمكن أن يساعد مقارنة معدلات رسوم التداول الفوري للمنصات المختلفة واختيار واحدة برسوم أقل نسبيًا في تقليل تكاليف التداول.

رسوم التداول الفوري على منصة MEXC


1. رسوم التداول الفوري في ظل الظروف العادية


معدلات رسوم التداول الفوري على منصة MEXC هي 0% للصانع و0.05% للمستفيد.

تحافظ MEXC حاليًا على معدل رسوم تداول 0% لبعض أزواج التداول الشائعة، بما في ذلك أزواج XRP/USDT وXRP/USDC.

2. خصم 50% على رسوم التداول الفوري لمحتفظي MX


إذا كنت حاملاً لعملة MX وتحتفظ بما لا يقل عن 500 MX في حسابك الفوري لمدة يوم واحد متتالي، فيمكنك الاستمتاع بخصم 50% على رسوم التداول الفوري.

يتم تحديد كمية MX في حسابك بناءً على لقطات المنصة. يتم التقاط ثلاث لقطات عشوائية في أوقات عشوائية كل يوم، ويتم استخدام أقل كمية تم التقاطها بين هذه اللقطات لتحديد ما إذا كانت الشروط قد تم استيفاؤها لذلك اليوم. بمجرد استيفاء الكمية الصالحة وعدد الأيام للشروط، ستبدأ الفوائد تلقائيًا من الساعة 00:00 (UTC+8) في اليوم التالي. يرجى ملاحظة أنه قد يكون هناك بعض التأخير في إحصاءات البيانات.


3. رسوم التداول الفوري عند تمكين خصم MX


إذا قمت بتمكين ميزة خصم MX قبل التداول الفوري، يمكنك الاستمتاع بخصم 20%. عندما يكون MX المتاح لديك غير كافٍ لتغطية رسوم التداول، سيتحول النظام تلقائيًا إلى تطبيق أسعار الرسوم الافتراضية للمنصة.

في القسم السفلي من الصفحة الرئيسية لموقع MEXC الرسمي، انقر فوق [الرسوم] للدخول إلى صفحة أسعار رسوم التداول. في صفحة الرسوم، انقر فوق [احصل على خصم يصل إلى 50% على رسوم التداول]، ثم انقر فوق [تمكين الآن] بجوار "خصم رسوم التداول 20%" للإعداد.


يرجى ملاحظة أنه إذا كنت تستوفي متطلبات الاحتفاظ بعملة MX للحصول على خصم رسوم التداول وقمت أيضًا بتمكين ميزة خصم MX، فستقوم المنصة بتطبيق الخصم الأعلى. بعبارة أخرى، سيتم تطبيق الخصم على الاحتفاظ بعملة MX. لا يمكن تطبيق الخصم على الاحتفاظ بعملة MX والخصم المرتبط بخصم MX في نفس الوقت.

إذا كنت لا تستوفي متطلبات الاحتفاظ بعملة MX للحصول على الخصم ولكنك قمت بتمكين ميزة خصم MX، فسيتم تطبيق الخصم المرتبط بخصم MX عندما يحسب النظام رسوم التداول الفوري الخاصة بك.

4. مقارنة أسعار رسوم التداول الفوري في ظل ظروف مختلفة


يمكن تلخيص أسعار رسوم التداول الفوري في ظل الظروف المذكورة أعلاه على النحو التالي:

معدل الرسوم الافتراضية
معدل الرسوم المرتبط بخصم MX
معدل رسوم مخفض لحاملي MX
الصانع
%0
%0
%0
المستفيد
%0.05
%0.04
%0.025
لمزيد من التفاصيل حول أسعار رسوم التداول لدى MEXC، يرجى زيارة https://www.mexc.com/fee. قد تختلف أسعار الرسوم حسب البلد أو المنطقة. يرجى الرجوع إلى الأسعار المعروضة في صفحة أسعار الرسوم

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. (تعلم MEXC) هو للإشارة فقط ولا يشكل أي نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من الفهم الكامل للمخاطر المتضمنة والاستثمار بحكمة. المستخدمون هم المسؤولون الوحيدون عن قراراتهم الاستثمارية، وتتنصل هذه المنصة من أي مسؤولية عن أنشطة الاستثمار التي يقوم بها المستخدمون.


