5 ميزات رئيسية لشبكة Nillion وآلية حماية خصوصية البيانات الخاصة بها





مع تزايد شيوع خروقات البيانات، تبرز شبكة نيليون كنجم صاعد في مجال حوسبة الخصوصية. ومن خلال تقنيتها المبتكرة للحوسبة العمياء، تُحدث نيليون ثورة في حماية خصوصية البيانات. وتهدف شبكة الحوسبة الآمنة الرائدة هذه إلى توفير ثقة لامركزية للبيانات عالية القيمة والحساسة، تمامًا كما تُضفي تقنية البلوك تشين اللامركزية على المعاملات.





يتمثل الابتكار الأساسي لشركة Nillion في قدرتها على معالجة وحساب البيانات المشفرة دون الحاجة إلى فك التشفير، مما يزيل المخاطر الأمنية المرتبطة بمعالجة البيانات التقليدية.









1) هندسة الشبكة ثنائية الطبقة

يتكون Nillion من طبقتين: Petnet و nilChain.

تتولى Petnet مسؤولية تخزين البيانات المشفرة ومعالجتها.

تُمكّن nilChain وظائف الدفع وتُحفز المشاركين في الشبكة، مما يضمن تقسيمًا واضحًا للوظائف والتخصص.





2) تقنية الوحدة العمياء

يدمج النظام ثلاث وحدات تكنولوجية أساسية:

nilDB: حل قاعدة بيانات آمن يدعم التشفير والتخزين اللامركزي.

nilAI: يُشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ضمن بيئة تنفيذ موثوقة (TEE).

nilVM: يُمكّن توقيع البيانات اللامركزي باستخدام الحوسبة متعددة الأطراف (MPC).





3) تقنيات تعزيز الخصوصية متعددة الطبقات

تدمج Nillion الحوسبة متعددة الأطراف الآمنة (MPC)، والتشفير المتجانس (HE)، وبيئات التنفيذ الموثوقة (TEE)، مما يسمح للمطورين باختيار أفضل حل أمني بناءً على احتياجاتهم.





4) نموذج الثقة اللامركزية

يتم توزيع الثقة عبر مجموعة من عقد الشبكة، مما يمنع أي عقدة واحدة من الوصول إلى البيانات الكاملة، مما يقلل بشكل كبير من خطر اختراق البيانات.





5) أدوات صديقة للمطورين

توفر Nillion مجموعة شاملة من أدوات تطوير البرامج (SDK) وواجهات برمجة التطبيقات (API)، مما يخفض الحاجز أمام المطورين لتبني تقنيات الخصوصية المتقدمة.









يقدم نظام Nillion البيئي منتجات ثورية مصممة خصيصًا لمختلف الصناعات ذات متطلبات الخصوصية:





يخزن البيانات المشتركة المشفرة داخل مجموعات عقد nilDB، مما يوفر أمانًا أكبر من قواعد البيانات التقليدية.

مثالي للمؤسسات التي تدير بيانات العملاء الحساسة ومؤسسات الرعاية الصحية التي تحمي سجلات المرضى.





واجهة برمجة تطبيقات نموذجية للذكاء الاصطناعي تحافظ على الخصوصية، متوافقة مع OpenAI، وتعمل بأمان داخل بيئة TEE.

مناسبة للتشخيصات الطبية، والخدمات الاستشارية المالية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تتضمن بيانات حساسة.





يستخدم تقنية ECDSA العتبية للتوقيعات الرقمية الآمنة، مما يضمن توزيع المفاتيح الخاصة أثناء عمليات التوقيع.

مصمم لتكاملات التمويل اللامركزي (DeFi)، وموافقات المعاملات متعددة الأطراف، وغيرها من سيناريوهات التوقيع الآمن.

-جمع بين تقنيات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) وتعزيز الخصوصية، مما يتيح استخدام البيانات المشفرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مثالي لعمليات البحث الخاصة في قواعد المعرفة وإنشاء محتوى آمن.









وفي قطاع الحوسبة الخاص، تواجه شركة Nillion منافسة من شبكات مثل شبكة Secret وشبكة Oasis ولكنها تحتفظ بميزة تنافسية قوية:





على عكس المنافسين الذين يركزون على تقنية خصوصية واحدة، تعمل شركة Nillion على دمج تقنيات متعددة لتعزيز الخصوصية بشكل مرن لتلبية مجموعة أوسع من التطبيقات.





تعمل تقنية Blind Module من Nillion على تبسيط عملية اعتماد أدوات الخصوصية المتقدمة، مما يقلل من التعقيد بالنسبة للمطورين والشركات.





من خلال فصل الحوسبة (Petnet) عن الحوافز (nilChain)، تعمل Nillion على تحسين كل من الأداء وآليات المكافأة، وتجنب قيود البنية التحتية أحادية الطبقة.





بدلاً من التركيز فقط على حماية الخصوصية النظرية، تعطي شركة Nillion الأولوية لإمكانية الاستخدام في العالم الحقيقي، وتصميم المنتجات التي تعالج احتياجات المستخدم بشكل مباشر.





في المستقبل، تخطط Nillion لتوسيع قابلية التشغيل البيني مع سلاسل الكتل الشريكة، وتحسين تنسيق الوحدات، وتحقيق لامركزية أكبر للشبكة. بالإضافة إلى ذلك، سيُسرّع برنامج "مُنشئ النواة" نمو منظومة تطبيقاتها.









إذا كنت ترغب في شراء توكن NIL، فإن MEXC تقدم عملية بسيطة ومريحة:





قم بزيارة موقع MEXC وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

إذا كنت جديدًا في MEXC، فتفضل بمراجعة هذا الدليل للبدء.





أضف USDT أو العملات المشفرة الأخرى إلى حساب MEXC الخاص بك.





أدخل NIL في شريط البحث، ثم حدد زوج التداول NIL/USDT.





اختر نوع الطلب المفضل لديك، وأدخل المبلغ والسعر، ثم أكد المعاملة.









بصفتها رائدة في مجال الحوسبة العمياء، تُرسي شبكة نيليون نموذجًا جديدًا لمعالجة البيانات الحساسة. وتتمتع تقنيتها المبتكرة بإمكانية لعب دور حاسم في بناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا وخصوصية.

في عصر أصبحت فيه خصوصية البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى، تتميز شركة Nillion بالتكامل بين التقنيات المتعددة والهندسة المعيارية والتركيز القوي على قابلية الاستخدام - مما يضع نفسها كشركة رائدة في الجيل القادم من الحوسبة الآمنة.



