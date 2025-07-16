التوجه نحو عام 2025 واستقبال عصر Web3 الجديد: رؤية شاملة من التوسع إلى الخصوصية

مؤخرًا، أصدرت منصة Equilibrium تقريرها السنوي الذي يتعمق في تحليل التطورات الرئيسية المتوقعة في مجال البلوكشين لعام 2025، وطرحت 20 توقعًا محددًا. تشمل هذه التوقعات توسع البنية التحتية، اختراقات في حماية الخصوصية، تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز التعاون عبر الشبكات. يرسم التقرير خريطة طريق لتطور صناعة Web3، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيشهد تحولات ثورية مع نضوج تقنية البلوكتشين ونظام Web3 البيئي. ستعمل البلوكتشين على تعزيز الاقتصاد الرقمي والمجتمع من خلال كفاءة أكبر، حماية أفضل للخصوصية، وقدرات تشغيلية متكاملة.

فيما يلي 20 توقعًا رئيسيًا كشفت عنها Equilibrium، والتي تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية والخريطة الشاملة لتطور نظام Web3 البيئي في المستقبل.









1.1 حلول توسع شبكة الإيثيريوم ستتجاوز 2,000 حل

حاليًا، تتضمن منظومة الإيثيريوم العديد من حلول التوسع، مثل Layer 2 (L2) وLayer 3 (L3). من المتوقع بحلول عام 2025 أن يتجاوز عدد حلول التوسع في السوق 2,000 حل، تغطي مجالات متعددة مثل التمويل اللامركزي، المدفوعات، الألعاب، وحلول L2 المصممة للمؤسسات. لن تقتصر هذه الحلول على تعزيز قدرة شبكة الإيثيريوم على تحمل عدد أكبر من المستخدمين والمعاملات، بل ستساهم أيضًا في تسهيل انتقال الشركات التقليدية إلى مجال البلوكتشين، مما يعزز من انتشار واعتماد الإيثيريوم على نطاق أوسع.





1.2 قدرة توسع الإيثيريوم ستتضاعف بمقدار 200 مرة

مع التطور المستمر لتقنيات Layer 2 (L2) وLayer 3 (L3)، يُتوقع أن تحقق شبكة الإيثيريوم تحسينًا في قدرتها على التوسع بمقدار 200 ضعف. هذا التطور سيمكن حلول التوسع القائمة على تقنية Rollup من تخفيف الازدحام على السلسلة الرئيسية للإيثيريوم بشكل فعال، مما يفتح المجال أمام إطلاق المزيد من التطبيقات على الشبكة ويعزز كفاءتها وفعاليتها.





1.3 قدرة سولانا على معالجة المعاملات ستتجاوز 5,000 معاملة في الثانية (TPS) للمعاملات غير التصويتية

تتميز سولانا بقدرتها العالية على معالجة المعاملات وزمن استجابة منخفض، مما يجعلها واحدة من أبرز الشبكات في مجال البلوكتشين. حاليًا، تحافظ سولانا على معدل معالجة للمعاملات غير التصويتية يتراوح بين 700-800 معاملة في الثانية، مع وصولها إلى ذروة تبلغ 3,500 معاملة. بحلول عام 2025، يُتوقع أن تتجاوز قدرة سولانا على معالجة المعاملات 5,000 معاملة في الثانية، ما يمثل زيادة بمقدار 6-7 أضعاف عن المستوى الحالي، مما يعزز مكانتها كشبكة بلوكتشين فعالة وعالية الأداء.









1.4 أكثر من 80% من بيانات L2/L3 ستُنشر على طبقات DA البديلة

مع التطور المستمر في طبقات توفر البيانات (DA)، يُتوقع أنه بحلول عام 2025، سيتم نشر أكثر من 80% من بيانات L2/L3 على طبقات DA البديلة مثل Celestia وEigenDA. هذا التحول سيخفف من العبء على السلسلة الرئيسية للإيثيريوم، مما يعزز من قدرتها على التوسع وكفاءتها، ويفتح المجال لتطبيقات أكثر تعقيدًا وفعالية في نظام Web3 البيئي.





1.5 حلول التوسع باستخدام تقنية ZK ستتفوق على حلول Optimistic

مع نضوج تقنية Zero-Knowledge Proofs (ZK)، يُتوقع أنه بحلول عام 2025 ستصبح حلول التوسع المعتمدة على ZK، مثل Starknet وZK Sync، هي الاتجاه السائد، متفوقة على حلول التوسع من نوع Optimistic.

تتميز تقنية ZK بقدرتها على تحسين سرعة معالجة المعاملات، مع تقليل زمن الاستجابة وضمان مستويات أعلى من الأمان، مما يجعلها الخيار الأمثل للتوسع في شبكات البلوكتشين.





1.6 زيادة حد Gas في الإيثيريوم إلى 60 مليون

مع تنفيذ حلول التوسع للإيثيريوم، يُتوقع بحلول عام 2025 أن يتم رفع حد Gas لكل بلوك إلى 60 مليون. هذا التغيير سيتيح لشبكة الإيثيريوم معالجة عدد أكبر من المعاملات والبيانات، مما يعزز كفاءتها ويزيد من قدرتها الاستيعابية.





1.7 كل بلوك في الإيثيريوم سيعتمد على إثبات ZK

بحلول عام 2025، ستصبح تقنية Zero-Knowledge Proofs (ZK) أداة أساسية لكل بلوك في الإيثيريوم. ستتيح هذه التقنية للعملاء الخفيفين التحقق بكفاءة من صحة البلوكات، مما يقلل من تكاليف وزمن التحقق، ويعزز الأداء العام للشبكة.





1.8 ستتمكن zkVM العامة من إثبات بلوك الإيثيريوم خلال 30 ثانية

ستصبح تقنية zkVM جزءًا أساسيًا من حلول التوسع للإيثيريوم. بحلول عام 2025، ستتمكن zkVM من إثبات صحة بلوك الإيثيريوم الرئيسي خلال 30 ثانية فقط، مما يسرّع من عملية التحقق ونشر المعلومات عبر الشبكة.





1.9 أكثر من 90% من إثباتات ZK عبر الشبكات ستكون لا مركزية

مع تطور الشبكات اللامركزية، يُتوقع أنه بحلول عام 2025 سيتم إنشاء أكثر من 90% من إثباتات ZK عبر السلاسل بشكل لا مركزي. هذا سيعزز الشفافية والأمان في البلوكتشين، مع تقليل مخاطر حدوث أعطال بسبب نقاط الفشل الفردية.









2.1 تطبيقات البلوكتشين لحماية الخصوصية ستشهد "لحظة ChatGPT"

بحلول عام 2025، ستصبح حماية الخصوصية جزءًا أساسيًا من تكنولوجيا البلوكتشين. مع تزايد الطلب على حماية الخصوصية، يُتوقع أن تشهد تطبيقات البلوكتشين التي تركز على الخصوصية طفرة مماثلة للثورة التي أحدثتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ستوفر للمستخدمين حماية أقوى للخصوصية وضمانًا أكبر لأمان البيانات.





2.2 مكتبة فك التشفير باستخدام حساب متعدد الأطراف من Zama ستصبح المعيار الفعلي

من المتوقع أن تصبح مكتبة فك التشفير باستخدام الحساب متعدد الأطراف (MPC) التي قدمتها Zama معيارًا صناعيًا. سيؤدي ذلك إلى تعزيز تطوير تقنيات حماية الخصوصية، مما يسمح بمعالجة البيانات على البلوكتشين والتحقق منها مع الحفاظ على الخصوصية في نفس الوقت.





2.3 شبكة VPN اللامركزية من Nym ستصل إلى 10% من مستخدمي شبكة TOR

سيصبح مشروع Nym جزءًا رئيسيًا من مجال الخصوصية في البلوكشين من خلال شبكة VPN اللامركزية الخاصة به. بحلول عام 2025، يُتوقع أن يصل عدد مستخدمي VPN اللامركزية من Nym إلى 10% من مستخدمي شبكة TOR، مما سيمكن المستخدمين العالميين من التمتع بحماية أفضل للخصوصية عبر الإنترنت.





2.4 على الأقل، سيتم دمج حساب الخصوصية في Rollup رئيسي

ستصبح حسابات الخصوصية جزءًا رئيسيًا من شبكات Rollup بحلول عام 2025. يُتوقع أن يتم دمج القدرة على الحساب الخصوصي في إحدى الشبكات الكبيرة مثل Optimism أو Arbitrum، مما سيساعد في دعم التطبيقات التي تتطلب مستوى أعلى من الخصوصية.





2.5 على الأقل ثلاث شركات ناشئة ستسرع تطوير تقنيات التشويش غير القابلة للتفريق (IO)

من المتوقع أن يزداد الاهتمام بتقنية التشويش غير القابلة للتفريق (IO) بحلول عام 2025، حيث يُتوقع أن تقوم على الأقل ثلاث شركات ناشئة بتسريع تطوير هذه التقنية وجعلها أكثر عملية، بعد أن كانت قد بدأت بها فرق محدودة مثل Sora وGauss Labs.





2.6 معدل تبني أحواض الذاكرية المشفرة سيظل منخفضًا

على الرغم من أن تقنيات أحواض الذاكرية المشفرة تساعد في تقليل الهجمات الضارة مثل MEV (التي تشمل الهجمات مثل التبادلات السابقة والسرقات)، يُتوقع أن تظل نسبة تبني هذه التقنية منخفضة بسبب تعقيد دمجها وحدود الطلب السوقي، حيث يُتوقع أن تبقى النسبة تحت 10%.









3.1 على الأقل شبكة واحدة حالياً ستتحول من PoW أو BFT إلى توافق DAG سيشهد قطاع البلوكتشين تطورًا في آليات التوافق، حيث سيتم تبني آلية التوافق القائم على DAG (مخطط التوجيه الموجه غير الدائري)، الذي يقدم حلًا أفضل للأنظمة الموزعة عن طريق فصل ترتيب المعاملات عن نشر البيانات. يعتمد هذا النظام على هيكل بيانات يمكنه ضمان التحديد المؤكد للترتيب بين المعاملات. بحلول عام 2025، يُتوقع أن يكون DAG هو آلية التوافق السائدة في العديد من الشبكات، مع تحول بعض الشبكات الحالية مثل Aptos و Sui من آلية إثبات العمل (PoW) أو التسامح مع الأخطاء البيزنطية (BFT) إلى DAG لتعزيز أداء الشبكة بشكل كبير.





3.2 طبقة التحويل QUIC ستفتح أمام مكونات أمان غير TLS من المتوقع أن يستمر بروتوكول QUIC في التطور خلال عام 2025، حيث سيتوسع ليشمل دعم مكونات أمان غير TLS. هذا التغيير سيسهم في تعزيز كفاءة وأمان نقل البيانات عبر الشبكات اللامركزية، مما يجعلها أكثر موثوقية في التطبيقات اللامركزية. من خلال تقليل الاعتماد على بروتوكول HTTP، سيزيد من انتشار QUIC في قطاع البلوكتشين. بالفعل، بدأت بعض الشبكات مثل Solana و Internet Computer و Sui في تبني هذا البروتوكول، مما يساهم في تعزيز استخدامه في الشبكات شخص إلى شخص (P2P).









4.1 على الأقل تطبيق واحد من سولانا سيعمل باستخدام Rollup/التوسع عبر الشبكات

على الرغم من أن فريق سولانا الأساسي يركز على تحسين الطبقة الأولى (L1)، إلا أن الشبكة بدأت تسلك اتجاهًا نحو التوسع المعياري. تختلف حلول التوسع الخاصة بسولانا عن الحلول التقليدية Layer 2 (L2) لأنها تركز على توفير تجربة جديدة للمطورين والمستخدمين، مع تحسينات في تأخير المعاملات ومساحة الكتل المخصصة التي يمكن تخصيصها بشكل أكبر. التطبيقات التي ستستفيد من هذا التوسع ستكون مثالية في بيئات معزولة، مثل الألعاب وبعض المشاريع اللامركزية في DeFi. بحلول عام 2025، من المتوقع أن يظهر على الأقل تطبيق واحد من سولانا باستخدام تقنيات Rollup أو التوسع عبر الشبكة، مع تجربة مستخدم مشابهة تمامًا للطبقة الأولى، حيث سيكون من الصعب على المستخدمين ملاحظة الانتقال إلى الشبكة الموسعة. سيتم دعم هذه التجربة من خلال تقنيات مثل Magic Block أو Bullet لتحقيق أداء أكثر كفاءة.





4.2 أكثر من 25% من المعاملات على الشبكة ستتم معالجتها عبر تجريد الشبكة (Chain Abstraction)

من المتوقع أن تصبح تقنية تجريد الشبكة (Chain Abstraction) جزءًا أساسيًا من التطبيقات اللامركزية بحلول عام 2025. هذه التقنية ستسمح للمستخدمين بالتفاعل مع البلوكشين دون الحاجة إلى القلق بشأن التفاصيل الفنية للبنية التحتية للشبكة الأساسية. بحلول عام 2025، من المتوقع أن أكثر من 25% من المعاملات على الشبكة ستتم معالجتها عبر هذا التجريد، مما يسهل استخدام تطبيقات البلوكشين ويوسع نطاق قبولها في مختلف المجالات.





4.3 معظم الـ Rollups الجديدة ستُطلق على تقنيات ZK ذات التفاعل الأصلي بين الشبكات

من المتوقع أن تصبح تقنيات ZK (البرهان بالصفر معرفة) محور التعاون بين السلاسل المختلفة بحلول عام 2025. ستعتمد غالبية الـ Rollupsالجديدة على تقنيات ZK التي توفر التفاعل الأصلي بين الشبكات، مما يعزز من التفاعل بين سلاسل الكتل المختلفة ويسهم في تدفق البيانات والقيمة بشكل سلس بين الشبكات. ستسهم هذه التقنية في تعزيز قابلية التوسع والتعاون بين الأنظمة البيئية المختلفة في شبكة البلوكتشين.









سيكون عام 2025 عامًا حاسمًا في مجال Web3، حيث ستؤثر حلول التوسع المبتكرة، وتقنيات حماية الخصوصية، وآليات التعاون عبر السلاسل بشكل عميق على المجال. مع التقدم المستمر في تكنولوجيا البلوكتشين، سيتجه نظام Web3 تدريجيًا نحو تطبيقات أكثر كفاءة وأمانًا مع حماية أقوى للخصوصية. ستظهر البلوكتشين المستقبلية بمظهر أكثر تنوعًا، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم والشفافية والأمان. مع استمرار تقدم التكنولوجيا، سيصبح Web3 دعامة أساسية للاقتصاد الرقمي العالمي، مما سيدفع التحول الرقمي إلى مرحلة جديدة.




