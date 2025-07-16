مشروع 0G هو مشروع بنية تحتية ثوري في مجال البلوكشين، يوفّر دعماً أساسياً للتطبيقات عالية الأداء مثل الذكاء الاصطناعي على السلسلة، الألعاب، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وذلك من خلال نظام متقدّم لإتاحة المشروع 0G هو مشروع بنية تحتية ثوري في مجال البلوكشين، يوفّر دعماً أساسياً للتطبيقات عالية الأداء مثل الذكاء الاصطناعي على السلسلة، الألعاب، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وذلك من خلال نظام متقدّم لإتاحة ال
0G: إعادة تشكيل البنية التحتية للبلوكشين لتمكين تطبيقات Web3 عالية الأداء

0G: إعادة تشكيل البنية التحتية للبلوكشين لتمكين تطبيقات Web3 عالية الأداء

7/16/2025
مشروع 0G هو مشروع بنية تحتية ثوري في مجال البلوكشين، يوفّر دعماً أساسياً للتطبيقات عالية الأداء مثل الذكاء الاصطناعي على السلسلة، الألعاب، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وذلك من خلال نظام متقدّم لإتاحة البيانات وتقنية التخزين اللامركزي. يهدف المشروع إلى بناء منصة قابلة للتوسّع وآمنة وفعّالة، لمعالجة التحديات الجوهرية التي طالما واجهها قطاع البلوكشين، مثل صعوبة التوسّع، انخفاض كفاءة معالجة البيانات، وضعف التوافق بين الشبكات. ويسعى 0G إلى دفع قدرات تقنيات Web3 لتقترب من معايير تجربة المستخدم في Web2.

1. القصة الأصلية: من عنق زجاجة التخزين إلى قابلية التوسع اللامحدودة


ولدت 0G Labs من رؤية عميقة لتحديات حلول تخزين البيانات في شبكات البلوكشين الحالية. فمع الانفجار السريع في استخدام تطبيقات البلوكشين، أصبحت محدودية السلاسل العامة التقليدية في سعة التخزين ومعدل نقل البيانات أكثر وضوحًا—حيث شكّل ارتفاع التكاليف وضعف الكفاءة عائقًا رئيسيًا أمام نمو القطاع.
انطلاقًا من ذلك، حدد الفريق المؤسس مهمته: بناء طبقة بيانات قابلة للتوسّع بلا حدود، قادرة على تلبية الاحتياجات الفورية لتطبيقات البلوكشين المستقبلية فيما يخص معالجة كميات هائلة من البيانات.

2. البنية التقنية: مساران متوازيان لاختراق حدود الأداء


يعتمد الهيكل المعماري المبتكر لـ 0G على تصميم "الفصل المزدوج للمسارات" لتحقيق قدرة توسع ثورية:

2.1 قناة تخزين البيانات (Data Storage Lane)


قابلية التوسع الأفقي: يعتمد النظام على تقنية تجزئة البيانات الذكية (Smart Data Sharding)، التي تدعم الوصول إلى بيانات بحجم تيرابايت في ثوانٍ، مما يتيح التعامل بسهولة مع سيناريوهات مثل تدريب الذكاء الاصطناعي على السلسلة والألعاب ذات التفاعل المتزامن العالي.
التحفيز اللامركزي: استنادًا إلى آلية إثبات الوصول العشوائي (PoRA)، يقوم العقد التخزينية بصيانة الشبكة من خلال المشاركة في عملية تعدين مشابهة لإثبات العمل (PoW). يتم ربط أرباح العقد بمساهمتها في التخزين بشكل مباشر، بدلاً من الاعتماد على آليات العقاب، مما يقلل بشكل كبير من عتبة المشاركة.

2.2 قناة نشر البيانات (Data Publishing Lane)


ضمان الكفاءة وتوفر البيانات: يعتمد النظام على آلية لجنة قائمة على "افتراض الأغلبية الصادقة"، حيث يتم استخدام الدالة العشوائية القابلة للتحقق (VRF) لتكوين مجموعات بشكل ديناميكي. بفضل هذا التصميم، يمكن التحقق من توفر البيانات باستخدام نطاق ترددي ضئيل فقط، مما يتجنب الازدحام الناتج عن البث الكامل عبر الشبكة.
تحسين الأداء عبر تسريع العتاد: تم دمج تسريع حساب الرموز الشفائية (Erasure Coding) باستخدام وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، مما يعزز كفاءة تخزين البيانات ويزيد من مستوى الأمان في الوقت نفسه.

3. القيمة الجوهرية: إعادة تعريف بنية طبقة البيانات الأساسية


في ظل الطلب المتزايد على حلول التوسّع للطبقة الثانية (Layer 2) على شبكة إيثيريوم، بدأت طبقات توافر البيانات (DAL) الحالية في كشف محدودياتها، من حيث سعة التخزين المنخفضة ومحدودية القدرة على المعالجة، ما يجعلها غير كافية لدعم التطبيقات كثيفة البيانات مثل الذكاء الاصطناعي على السلسلة. مشروع 0G تتصدر هذا التحدي من خلال اختراقين تقنيين رئيسيين:

قفزة في الأداء: توفر 0G أداءً يفوق حل Danksharding الخاص بإيثيريوم بمقدار 1000 مرة، ويتفوق على حل Firedancer من Solana بمقدار 4 مرات، مما يوفر بنية تحتية قوية لانفجار البيانات في Web3.

دعم أصلي للذكاء الاصطناعي: يتيح 0G Storage تخزين مجموعات بيانات ضخمة، بينما يُمكّن 0G DA من بناء نماذج ذكاء اصطناعي على السلسلة بسرعة، مما يعزز التكامل العميق بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكشين.

4. الرؤية المستقبلية: جسر يربط بين Web2 و Web3


الخطوة التالية في تطوير 0G ستركّز على ثلاثة محاور رئيسية:

تعزيز خدمات البيانات: توسيع قدرات طبقة توافر البيانات (DA) لدعم سيناريوهات تطبيقية أكثر تعقيدًا، وتحقيق التكامل السلس بين الإنترنت التقليدي ونظام البلوكشين البيئي.
نظام بيئي لامركزي للذكاء الاصطناعي: إطلاق سوق لتداول نماذج الذكاء الاصطناعي وإطار عمل للحوسبة الموزعة، بهدف تقليل العوائق أمام تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
حوكمة مجتمعية: الانتقال التدريجي إلى نموذج حوكمة DAO، بما يُعيد سلطة اتخاذ القرار إلى المجتمع ويدعم بناء نظام لامركزي مستدام بقيادة المستخدمين.

5. الفريق المؤسس: تحالف قوي بين عباقرة التقنية وروّاد الأعمال


تكون فريق 0G من نخبة من الخبراء في مجالات البلوكشين، الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الموزعة، ويضم في صفوفه الأعضاء الأساسيين التاليين:

مايكل هاينريخ (Michael Heinrich)｜الرئيس التنفيذي (CEO) يمتلك خبرة غنية في تطوير البرمجيات، إدارة المنتجات، وصياغة الاستراتيجيات التجارية. قاد سابقًا شركات Web2 نحو تحقيق نمو واسع النطاق.

وو مينغ (Ming Wu)｜الرئيس التقني (CTO) باحث كبير سابق في معهد أبحاث مايكروسوفت آسيا، قاد مشاريع أساسية في مجالات مثل التخزين الموزّع ومنصات الذكاء الاصطناعي.

لونغ فان (Fan Long)｜رئيس الاستراتيجية والأمن (CSO) شخصية أكاديمية بارزة في مجال أمان البلوكشين، ويتمتع أيضًا بخبرة عملية في تأسيس مشاريع ناشئة في هذا المجال، مما يضمن توجيهًا استراتيجيًا وأمنيًا راسخًا للمشروع.

ياو يوان (Thomas Yao)｜الرئيس التجاري (CBO) فيزيائي بخلفية في تكنولوجيا القيادة الذاتية، مستثمر مبكر في مشاريع البلوكشين ورائد أعمال، يقود تنفيذ استراتيجية السوق وتوسّع الأعمال.

تقوم 0G بإعادة تعريف إمكانيات البنية التحتية للبلوكشين من خلال الابتكار التكنولوجي. من خلال بناء طبقة بيانات لامركزية وقابلة للتوسع، لا يساهم المشروع فقط في تمهيد الطريق للتطبيقات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي على السلسلة والميتافيرس، بل يهدف أيضًا إلى جعل تقنيات Web3 تخدم الجمهور بشكل حقيقي، ودفع البلوكشين من "أداة مخصصة للهواة" إلى "ركيزة رقمية للجميع". في المستقبل، ستستمر 0G في تجاوز حدود الأداء، وتتعاون مع مجتمع المطورين لبناء النظام البيئي للإنترنت من الجيل التالي.

