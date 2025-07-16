"تأثير ترامب" يعود إلى الظهور مع تسبب الاحتياطيات الاستراتيجية في تقلبات السوق

في عالم العملات المشفرة، يُعَد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية مؤثرة للغاية، ومعروفًا بأسلوبه المميز وموقفه القوي. غالبًا ما أحدثت تصريحاته وأفعاله موجات في سوق العملات المشفرة، مما أثار نقاشًا واسع النطاق واهتمامًا عامًا.





منذ توليه منصبه، أشرف ترامب، الذي يُشار إليه غالبًا باسم "رئيس الكريبتو"، على تحول في سياسة الحكومة الأمريكية تجاه العملات المشفرة من الوعود الانتخابية إلى خطط العمل الملموسة. وقد قامت الإدارة الجديدة بتجميع فريق عمل للعملات المشفرة لصياغة إطار تنظيمي جديد للعملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية نشرة المحاسبة للموظفين رقم 122 (SAB 122)، والتي ألغت إرشادات SAB 121 السابقة. وقد أزال هذا الإجراء الحواجز التي تمنع البنوك من الاحتفاظ بالعملات المشفرة، في انتظار إرشادات تنظيمية إضافية.





وقد لوحظ أن هذه السلسلة من الإجراءات أثرت على السوق، حيث سجل سعر البيتكوين زيادة بنسبة 9.5% على أساس شهري بحلول نهاية يناير. وبدأ المشاركون في السوق في التكهن بما إذا كانت هذه التطورات تشير إلى موقف أكثر ودية تجاه العملات المشفرة من جانب إدارة ترامب في المستقبل.









إن عنوان "أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض" وحده كافٍ لإرسال موجات صدمة عبر صناعة العملات المشفرة. في الأول من مارس (بتوقيت الولايات المتحدة)، أكد ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في الولايات المتحدة، في منشور أن البيت الأبيض سيستضيف أول قمة للعملات المشفرة في السابع من مارس (بتوقيت الولايات المتحدة). ومن المقرر أن يحضر الرئيس دونالد ترامب ويلقي خطابًا.





وبينما استمرت التكهنات حول جدول أعمال القمة، أعلن ديفيد ساكس عن تفاصيل أخرى، حيث كشف أن قمة السابع من مارس ستتضمن مناقشات حول إنشاء احتياطي استراتيجي وطني للعملات المشفرة. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى زيادة توقعات السوق للحدث بشكل كبير.





مع اقتراب موعد القمة، ظهرت قائمة الحاضرين تدريجيًا، وتضمنت مسؤولين تنفيذيين من العديد من الشركات الكبرى في مجال العملات المشفرة والشركات المرتبطة بها، بما في ذلك Coinbase وChainlink وExodus وStrategy. وحتى كتابة هذه السطور، من بين الحاضرين المؤكدين الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase براين أرمسترونج، والمؤسس المشارك لشركة Chainlink Labs سيرجي نازاروف، والرئيس التنفيذي لشركة Exodus جيه بي ريتشاردسون، ورئيس Strategy مايكل سيلور. بالإضافة إلى ذلك، ألمح الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood فلاد تينيف على X إلى أنه سيتوجه أيضًا إلى واشنطن لحضور القمة.





ومن جانب الإدارة في البيت الأبيض، سيستضيف الرئيس دونالد ترامب الحدث شخصيًا، برفقة ديفيد ساكس، كبير خبراء التشفير والذكاء الاصطناعي، وبو هاينز، المدير التنفيذي للمجلس الرئاسي للمستشارين للأصول الرقمية.









وفي عشية القمة، غذت منشورات دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي حماسة السوق. ثم في مساء الثاني من مارس/آذار، أعلن ترامب: "أمرت مرسومي التنفيذي بشأن الأصول الرقمية مجموعة العمل الرئاسية بالمضي قدمًا في إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة يشمل XRP وSOL وADA. وسأحرص على أن تكون الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم. نحن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!"





وبعد فترة وجيزة، تابع ببيان آخر: "ومن الواضح أن BTC وETH، مثل العملات المشفرة القيمة الأخرى، ستكون في قلب الاحتياطي. أنا أيضًا أحب البيتكوين والإيثيريوم!"









لا شك أن تصريحات ترامب زادت من التوقعات بشأن قمة العملات المشفرة المقبلة. وفي أعقاب تصريحاته، أضاف ديفيد ساكس أن "المزيد من العملات المشفرة ذات القيمة الأعلى قد تضاف إلى الاحتياطي الاستراتيجي". وهذا من شأنه أن يزيد من حماس السوق لهذه المبادرة.





ومن الجدير بالذكر أن تحرك إدارة ترامب ليس جهدًا معزولًا. فقد اقترحت بالفعل 24 ولاية أمريكية على الأقل تشريعات تتعلق باحتياطيات البيتكوين المحتملة، والتي قد تشكل المشهد التنظيمي للسنوات الأربع المقبلة. ويشير هذا إلى أن الوضع القانوني والإطار التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة يتشكلان تدريجيًا، مما يوفر أساسًا قانونيًا أقوى للتنمية الصحية لسوق العملات المشفرة.









في أعقاب تصريحات ترامب بشأن الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة وتأييده لعملتي BTC وETH، شهد سوق العملات المشفرة ارتفاعًا واسع النطاق.





وفقًا لـ CoinGecko، بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة 3.2 تريليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 5.2% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تُظهر بيانات MEXC أن *URLS-BTC_USDT* ارتفع لفترة وجيزة إلى 94999.99 دولارًا، مما يعكس مكسبًا على مدار 24 ساعة بنسبة 7.42%. وفي الوقت نفسه، شهد *URLS-ETH_USDT* و*URLS-SOL_USDT* انتعاشًا قويًا من الانخفاضات السابقة، بينما ارتفعت*URLS-ADA_USDT* بأكثر من 20% خلال نفس الفترة.









ومع ذلك، في غضون يوم واحد فقط، شهدت معنويات السوق تحولًا حادًا، وشهدت سوق العملات المشفرة انخفاضًا مفاجئًا بين عشية وضحاها. وقد فاجأ التحول السريع من الصعود إلى الهبوط العديد من الأشخاص.





وفقًا لبيانات بورصة MEXC ، انخفضت عملة *URLS-BTC_USDT* لفترة وجيزة إلى ما دون 83000 USDT، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تحققت بعد تأييد ترامب. ويبدو أن ما يدفع السوق إلى الارتفاع يمكن أن يؤدي أيضًا إلى هبوطها. ويبدو أن مصير العملات المشفرة يتوقف على كلمات الرئيس وحدها.









لا شك أن تأييد ترامب للعملات المشفرة والقمة المقبلة للعملات المشفرة في البيت الأبيض قد ضخا زخمًا سياسيًا وثقة السوق في فكرة الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للعملات المشفرة. ومع ذلك، لا يزال السوق متفائلًا بحذر بشأن تصريحات ترامب، خاصة بالنظر إلى إطلاق عملة الميم كوين الرسمية (*URLS-TRUMP_USDT*) قبل تنصيبه والاستجابة البطيئة لسياسات العملات المشفرة منذ توليه منصبه. يتكهن الكثيرون في الصناعة بأن ترامب من المرجح أن يدفع باتجاه BTC كخيار مفضل للاحتياطي. ومع ذلك، فإن تحويل هذا الاقتراح إلى حقيقة، سواء بإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تنفيذه من خلال وزارة الخزانة، سيواجه عقبات كبيرة وقيودًا زمنية.





لقد أثار تنفيذ الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة جدلاً واسع النطاق. فمن ناحية، قد يعمل الدعم الحكومي على تعزيز مصداقية العملات المشفرة وتبنيها، مما يجذب المزيد من المستثمرين والمستخدمين إلى السوق. ومن ناحية أخرى، تظل تقلبات الأسعار والتحديات التنظيمية من بين المخاوف الرئيسية لصناع السياسات. وسوف يشكل تصميم استراتيجية احتياطية سليمة مع تدابير إدارة المخاطر المناسبة تحديًا كبيرًا في ضمان التطور الصحي لسوق العملات المشفرة.





وعلى الرغم من هذه التحديات وعدم اليقين، فإن إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات المشفرة يمثل أيضًا فرصًا كبيرة. ولن يعمل الدعم الحكومي على تعزيز الثقة العامة وتبنيها فحسب، بل سيعمل أيضًا على دفع الابتكار وتوسيع نطاق تطبيق تقنية البلوك تشين، مما يضع الأساس المتين لنمو السوق على المدى الطويل.





وفي ظل هذا المشهد المتطور، نجحت MEXC في ترسيخ مكانتها كمنصة مفضلة للمستثمرين من خلال تقديم قوائم رمزية سريعة ورسوم تداول منخفضة وسيولة قوية. ومن خلال عملية المراجعة والإدراج الفعّالة، تضمن MEXC للمستثمرين إمكانية المشاركة في المشاريع الناشئة في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام التداول المحسّن وهيكل الرسوم المخفضة تجربة تداول فعّالة من حيث التكلفة، في حين تخلق سيولتها القوية بيئة أكثر استقرارًا للمستخدمين.



