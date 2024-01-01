ستتم معالجة طلب الشراء الخاص بك، وسيتم إضافة عملة الكريبتو التي اشتريتها إلى حساب MEXC الخاص بك بمجرد تأكيد الدفع.

احصل على إمكانية الوصول إلى تدال الكريبتو من الدرجة الأولى وكسب الخدمات.

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية -- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

قم بشراء أكثر من 1,000 عملة رقمية وبيعها وتداولها برسوم منخفضة من خلال تداول العقود الفورية والعقود الآجلة.

الإيداعات الفورية من عبر التحويل المصرفي أو بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان.

موارد MEXC AVAX

تعرف على المزيد حول AVAX على MEXC: بيانات السعر والسوق، أو معلومات توكن الأساسية أو الوصول إلى أزواج التداول.