قواعد التحكم في مخاطر تداول العقود الآجلة

الفصل الأول أحكام عامة

المادة 1 من أجل تعزيز إدارة المخاطر لمشتقات الأصول الرقمية وتداول العقود الآجلة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأطراف التداول وضمان التقدم الطبيعي لتداول العقود الآجلة، تقوم هذه المنصة بصياغة قواعد التحكم في المخاطر هذه (المشار إليها فيما يلي باسم "القواعد").

المادة 2 يجب أن تعتمد إدارة مخاطر تداول العقود الآجلة نظام حد المخاطر، ونظام التصفية القسرية، ونظام تخفيض المديونية القسري، ونظام السعر العادل.

المادة 3 يجب على هذه المنصة (المشار إليها فيما يلي باسم "المنصة" أو "نحن") ومستخدمي المنصة (المشار إليهم فيما يلي باسم "أنت") الالتزام بهذه التدابير. تشكل هذه القواعد والتعديلات التي تجريها المنصة على هذه القواعد من وقت لآخر جزءا من اتفاقية مستخدم المنصة. باستخدام أو شراء خدمات ومنتجات تداول العقود الآجلة للمنصة، فإنك تؤكد أنك قد قرأت وفهمت وقبلت جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد وتعديلاتنا وتحديثاتنا لهذه القواعد من وقت لآخر.

الفصل الثاني شروط واتفاقيات مراقبة المخاطر

المادة 4 عندما تتداول الأصول الرقمية والمنتجات ذات الصلة على المنصة، هناك مخاطر كبيرة. بالإضافة إلى تقلب أسعار الأصول الرقمية، هناك مخاطر إضافية للطرف المقابل في تداول المشتقات. في بعض الحالات، قد تقرر المنصة إغلاق بعض أو كل الصفقات.

المادة 5 ينطوي تداول الأصول الرقمية على مخاطر كبيرة. قد تتسبب مخاطر التداول أو الاحتفاظ بالأصول الرقمية الافتراضية في خسائر فعلية كبيرة. لذلك، يجب أن تفكر بعناية فيما إذا كنت تريد تداول الأصول الرقمية أو المشتقات ذات الصلة واستخدام الرافعة المالية وفقا لوضعك المالي.

المادة 6 لا تضمن المنصة التداول المنظم والمستقر للعقود الآجلة للأصول الرقمية. يجب عليك توخي الحذر عند تداول الأصول الرقمية (وأي أصول أخرى).

المادة 7 سوف يتقلب السعر في أي وقت بسبب أي عوامل. ومع تقلب الأسعار، قد يكون لديك ربح أو خسارة كبيرة. قد تتقلب قيمة أي أصل رقمي أو صفقة تداول، أو حتى تصبح عديمة القيمة.

المادة 8 أي خسارة ناجمة عن خطأ المستخدم يتحملها المستخدم. يتضمن الخطأ على سبيل المثال لا الحصر: الفشل في العمل وفقًا لقواعد التداول، والفشل في إجراء عملية التداول ذات الصلة في الوقت المناسب، ونسيان كلمة السر أو تسريبها، واختراق كلمة السر من قبل الآخرين، واختراق الكمبيوتر من قبل مستخدمين آخرين.

المادة 9 إذا استخدم المستخدم أي ثغرات غير مكتشفة في الموقع أو أدوات عالية التردد وأدوات إجرائية غير مصرح بها لتحقيق أرباح غير قانونية، فسنقوم بالتواصل مع المستخدم لأغراض الاسترداد. يجب عليك تقديم التعاون العملي، وإلا فسنتخذ إجراءات تشمل على سبيل المثال لا الحصر تقييد تداول الحساب، وتجميد أموال الحساب، واتخاذ الإجراءات القانونية. سيكون المستخدم أيضًا مسؤولاً عن التكاليف الناجمة عن فشل المستخدم في التعاون بشكل فعال.

المادة 10 قد يكون لخدمات تداول العقود الآجلة لمشتقات الأصول الرقمية التي تقدمها المنصة إلى زيادة عوامل الخطر. أنت تفهم وتعلم ذلك:

(1) قد تفقد كل الهامش الأولي الخاص بك وأي أصول رقمية إضافية تخزنها على منصتنا من أجل الحفاظ على صفقتك؛

(2) إذا لم تكن تغييرات السوق مواتية لصفقتك أو مستوى الهامش، فقد يتم إبلاغك مؤقتا بتحويل أصول رقمية إضافية للحفاظ على صفقتك؛

(3) إذا فشلت في إيداع أصول رقمية إضافية في حسابك كما هو مطلوب، فيمكننا إغلاق الصفقة في وقت الخسارة وفقا لتقديرنا.

(4) سيعتمد ربحك أو خسارتك على تقلب أسعار الأصول الرقمية المقابلة، وهو أمر خارج عن سيطرتنا.

في بعض الحالات، مثل بيانات الأصول الرقمية أو انقطاع الشبكة، قد نغلق العقود الآجلة ذات الصلة مقدما لحسن نيتنا بسبب طبيعة الأصول الرقمية. تعتبر على علم بهذا الخطر المحتمل.

حتى إذا كشفت المنصة عن المخاطر المحتملة، فقد تظل هناك مخاطر لا يمكن الكشف عنها، وقد تفقد بعض أو كل أصولك. يجب عليك تقييم ما إذا كانت حالتك المالية وتحملك للمخاطر مناسبة للتداول على منصتنا.

الفصل الثالث تدابير مكافحة المخاطر

المادة 11 من أجل تنظيم سلوك التداول للعقود الآجلة لمشتقات الأصول الرقمية، والحفاظ على طلب السوق، وتعزيز التنمية الصحية للسوق، وتعزيز الإشراف على حسابات علاقة التحكم الفعلية، يحق لمنصة التداول اتخاذ تدابير مثل الإغلاق القسري، وحظر التداول، وإغلاق الحساب على حسابات التداول غير الطبيعية وحسابات علاقة التحكم الفعلية؛

المادة 12 يجب أن تشرف منصة العقود الآجلة لمشتقات الأصول الرقمية على سلوك التداول. في حالات التداول غير الطبيعي والحسابات التي لها علاقة سيطرة فعلية، قد نبدأ إجراءات لمعالجة سلوك التداول غير الطبيعي وتنفيذ تدابير الإدارة الإلزامية للمستخدمين.

المادة 13 يجب على المستخدمين المشاركين في تداول المشتقات الالتزام بقواعد العمل والقوانين واللوائح ذات الصلة بالمنصة، وقبول إدارة الانضباط الذاتي للمنصة، وتنظيم سلوك التداول بوعي.

المادة 14 تحديد الصفقات غير الطبيعية وعلاقة السيطرة الفعلية

1. في الحالات التالية، يجب على المنصة التعرف عليها كتداول غير طبيعي وسلوك حساب علاقة السيطرة الفعلي:

(1) بصفتك شريك في التدارل، تشارك بشكل متكرر في الشراء الذاتي والتداول الذاتي؛

(2) واحد أو أكثر من العملاء لديهم حسابات ذات علاقة سيطرة فعلية ويقومون بالتداول مع بعضهم البعض لعدة مرات؛

(3) واحد أو أكثر من الحسابات ذات الصلة بعلاقة السيطرة الفعلية التي تتلاعب بسلوك سعر السوق عن طريق وسائل التداول مثل الطلبات المطابقة؛

(4) سلوكيات غير طبيعية مثل نفس مصدر الأموال، ونفس عنوان IP، وسلوك التداول المتزامن لحسابات تداول فردية أو متعددة؛

(5) قد يؤثر الإعلان المتكرر وإلغاء الإعلان خلال يوم واحد على سعر تداول العقود الآجلة أو يضلل المشاركين الآخرين في سوق العقود الآجلة لإجراء تداول العقود الآجلة (الإعلان المتكرر وإلغاء الطلبات) ؛

(6) قد يؤثر الإعلان المتعدد للمبالغ الكبيرة وإلغاء الإعلان خلال يوم واحد على سعر تداول العقود الآجلة أو تضليل المشاركين الآخرين في سوق العقود الآجلة لإجراء تداول العقود الآجلة (إعلان المبالغ الكبيرة وإلغاء الطلبات)؛

(7) تتجاوز الصفقة المشتركة لواحد أو أكثر من الحسابات الفعلية المتعلقة بعلاقة التحكم حد الصفقة في المنصة؛

(8) يتجاوز حجم التداول الفتح ليوم تداول واحد على مجموعة متنوعة مدرجة أو عقود الآجلة حجم التداول الفتح لليوم الذي تحدده المنصة؛

(9) سلوك إصدار طلبات التداول في طريق التداول الإجرائي دون إذن من المنصة، مما قد يؤثر على أمان نظام المنصة أو طلب التداول العادي؛

(10) سرقة حسابات الآخرين وكلمات السر بوسائل غير قانونية، أو استخدام الحسابات ذات الصلة لإجراء عمليات تداول غير قانونية وتحويل الأموال؛

(11) ظروف أخرى حددتها المنصة.

2. يحق للمنصة طلب جميع سبل الانتصاف التي يسمح بها القانون ومبدأ التداول العادل لانتهاكات هذه القواعد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقييد حسابك أو تعليقه أو إنهائه أو حرمانك من الحق في الوصول إلى هذا الموقع دون إشعار.

3. إذا اشتبهت المنصة في أن أي أنشطة تداول تنتهك القواعد المنصوص عليها أو الموضحة في هذه القواعد، يحق للمنصة تقييد أنشطة التداول لأي حساب إذا لزم الأمر. قد تؤدي هذه القيود إلى تدابير للتحكم في المخاطر مثل إلغاء التداول وتقييد التداول وتجميد الحساب. لن تكون المنصة مسؤولة عن أي خسارة ناجمة عن تقييد أو سحب أو إغلاق مبكر للتداول بسبب الاشتباه في انتهاك هذه القواعد. أنت تعلم وتوافق على أنه إذا كانت الخسائر ناتجة عن أفعالنا، فسوف تضمن عدم تضرر المنصة من قبلك أو من قبل أي دعوى قضائية من طرف ثالث والتعويض عن الخسائر ذات الصلة. لا يسمح لك بالتداول أو الإيداع في أثناء التحقيق في سلوك الحساب. يحق للمنصة إغلاق الحساب دون تقديم أي توضيح إضافي في نهاية فترة التحقيق.

4. يحق للمنصة إغلاق حسابك أو تجميده في أي وقت دون إعلامك، وتحويل أي أصول متبقية إلى عنوان الإيداع الخاص بك.

إضافة إلى ذلك، إذا اعتبرت المنصة أن أي حساب قد انتهك اتفاقية المستخدم وقواعد المنصة تحت أي ظرف من الظروف (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأنشطة التسويقية)، فيحق لها إغلاق حسابك على الفور، وستنتمي جميع الأصول المتبقية ذات الصلة إلى المنصة.