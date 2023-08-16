* لكل عقود آجلة، يمكن لكل مستخدم الاحتفاظ بما يصل إلى 50 طلبًا شرطيًا مفتوحًا لكل نوع من أنواع الطلبات، بما في ذلك طلبات التشغيل، وطلبات العقود الآجلة، وطلبات الإيقاف المتحرك.

العقود الآجلة الرافعة المالية حجم ( 1 العقود ) الحد الأدنى للطلب الحد الأقصى لكمية طلب السوق الواحدة الحد الأقصى لكمية طلب الحد الواحدة الحد الأدنى لتغيير السعر الحد الأقصى لسعر الطلب / نسبة الحد الأدنى للسعر الكمية القصوى لطلب الفتح حماية السعر IDEXUSDT دائم undefined ~ undefined ‎ 100 IDEX -- -- -- 0.00001 NaN% / NaN% NaN%