معلومات

تفاصيل العقود الآجلة
حد المخاطر
قواعد التداول
سعر المؤشر
السعر العادل
سجل معدل التمويل
حساب صندوق التأمين
قواعد التداول في وضع الأصول المتعددة
ضمانات مؤهلة للكريبتو
الكريبتوالحد الأقصى للضماناتمعدل الضمانات
لا توجد بيانات
يمكن استخدام الأصول المذكورة أعلاه كضمان في ظل وضع الأصول المتعددة.تستخدم بعض عملات الكريبتو معدلات ضمان متدرجة. على سبيل المثال، الاحتفاظ بـ 1 BTC بمعدل %90 تُسهم بـ 0.9 BTC كهامش متاح. أما الجزء الذي يتجاوز 1 BTC فيُطبق عليه معدل %80، لذا فإن الاحتفاظ بـ 2 بيتكوين تُسهم بـ 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC كهامش متاح.
الكريبتو المؤهل للمديونية
الكريبتوعتبة السداد التلقائيمعدل خصم السداد التلقائينسبة السداد التلقائيالحد الخالي من الفوائدمعدل الفائدة بالساعةمعدل هامش صيانة المديونية
لا توجد بيانات
الأصول المذكورة أعلاه مؤهلة للاستخدام في المديونية.1. عندما تتجاوز مديونية عملة الكريبتو حد السداد التلقائي، سيتم تشغيل السداد التلقائي.2. عند السداد التلقائي، مبلغ السداد = المديونية الحالية - حد السداد التلقائي × (1 - نسبة السداد التلقائي). سيتم فرض رسوم بناءً على معدل الخصم لعملة دفع الكريبتو. على سبيل المثال، إذا كان مبلغ 1,000 USDT مستحقًا وكان معدل الخصم %90، فستكون هناك حاجة إلى BTC بقيمة (1,000 / %90).3. يتم تسوية الفائدة بالساعة على أساس المديونية وقت التسوية. لا يتم احتساب أي فائدة إذا كانت المديونية ضمن الحد المعفى من الفائدة.