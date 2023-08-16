ضمانات مؤهلة للكريبتو
|الكريبتو
|الحد الأقصى للضمانات
|معدل الضمانات
يمكن استخدام الأصول المذكورة أعلاه كضمان في ظل وضع الأصول المتعددة.تستخدم بعض عملات الكريبتو معدلات ضمان متدرجة. على سبيل المثال، الاحتفاظ بـ 1 BTC بمعدل %90 تُسهم بـ 0.9 BTC كهامش متاح. أما الجزء الذي يتجاوز 1 BTC فيُطبق عليه معدل %80، لذا فإن الاحتفاظ بـ 2 بيتكوين تُسهم بـ 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC كهامش متاح.
الكريبتو المؤهل للمديونية
|الكريبتو
|عتبة السداد التلقائي
|معدل خصم السداد التلقائي
|نسبة السداد التلقائي
|الحد الخالي من الفوائد
|معدل الفائدة بالساعة
|معدل هامش صيانة المديونية
الأصول المذكورة أعلاه مؤهلة للاستخدام في المديونية.1. عندما تتجاوز مديونية عملة الكريبتو حد السداد التلقائي، سيتم تشغيل السداد التلقائي.2. عند السداد التلقائي، مبلغ السداد = المديونية الحالية - حد السداد التلقائي × (1 - نسبة السداد التلقائي). سيتم فرض رسوم بناءً على معدل الخصم لعملة دفع الكريبتو. على سبيل المثال، إذا كان مبلغ 1,000 USDT مستحقًا وكان معدل الخصم %90، فستكون هناك حاجة إلى BTC بقيمة (1,000 / %90).3. يتم تسوية الفائدة بالساعة على أساس المديونية وقت التسوية. لا يتم احتساب أي فائدة إذا كانت المديونية ضمن الحد المعفى من الفائدة.