الكريبتو المؤهل للمديونية

الأصول المذكورة أعلاه مؤهلة للاستخدام في المديونية.

1. عندما تتجاوز مديونية عملة الكريبتو حد السداد التلقائي، سيتم تشغيل السداد التلقائي.

2. عند السداد التلقائي، مبلغ السداد = المديونية الحالية - حد السداد التلقائي × (1 - نسبة السداد التلقائي). سيتم فرض رسوم بناءً على معدل الخصم لعملة دفع الكريبتو. على سبيل المثال، إذا كان مبلغ 1,000 USDT مستحقًا وكان معدل الخصم %90، فستكون هناك حاجة إلى BTC بقيمة (1,000 / %90).

3. يتم تسوية الفائدة بالساعة على أساس المديونية وقت التسوية. لا يتم احتساب أي فائدة إذا كانت المديونية ضمن الحد المعفى من الفائدة.