Loading...
معلومات
دليل العقود الآجلة
تفاصيل العقود الآجلة
حد المخاطر
قواعد التداول
سعر المؤشر
السعر العادل
سجل معدل التمويل
حساب صندوق التأمين
المعلومات الأساسية للعقود الآجلة
العقود الآجلة
-
عملة التسوية
-
مصدر سعر المؤشر
-
السعر العادل
-
قواعد الطلب
عرض التفاصيل
حد المخاطر
عرض التفاصيل
هوامش
معدل الهامش الأولي
0.00%
الهامش الأولي
الكمية (s) * حجم (s) العقود الآجلة * متوسط سعر الصفقة المفتوح * معدل الهامش الأولي
معدل هامش الصيانة
0.00%
هامش الصيانة
الكمية (s) * حجم (s) العقود الآجلة * متوسط سعر الصفقة المفتوح * معدل هامش الصيانة
رسوم
معدل التمويل الحالي
-
دورة الفاتورة
-
رسوم التداول (صانع/متداول)
- / -
رسوم تداول التصفية الإجبارية
-
أخرى
تمكين إلغاء المديونية التلقائي (ADL)
التمكين: تتم معالجة خسائر النظام عن طريق تقليص المديونية تلقائيا.