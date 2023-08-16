Loading...
coin

BAGWORKUSDT

دائم--

--
تغيير--
سعر المؤشر--
السعر العادل--
معدل التمويل / العد التنازلي-- / --

BAGWORKUSDT

دائم

الأخير

--

--
السعر العادل--
24 ساعة إنخفاض
--
24 ساعة ارتفاع
--
إجمالي قيمة التداول 24 ساعة
--
حجم 24 ساعة
--
معدل التمويل/العد التنازلي
--
لا توجد بيانات
1ثانية
1 دقيقة
5 دقيقة
15 دقيقة
1 ساعة
4 ساعة
1 د
آخر سعر
الأصلي
واجهة التداول
عمق
الأصلي
واجهة التداول
عمق
--
سعر(USDT)
الكمية(--)
المجموع(--)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
متوسط السعر
0
الكمية
0
المجموع
0
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
متوسط السعر
0
الكمية
0
المجموع
0
--
ب
--
ش
معزول
1X
S
متاح--
الكمية
(--)
0%25%50%75%100%
التسجيلتسجيل الدخول
معدل الرسوم
صانع - مستفيد -
المحفظة
PNL الغير محققة-
-تحليل PNL
رصيد المحفظة
-
صافي الاستثمار
-
الهامش المتاح
-
<p> 1) أنت تقر وتوافق على أن MEXC لن تكون مسؤولة عن أي خسائر وأضرار ناتجة عن أي من الظروف التالية: </p> <article> <p> أ) خسارة الربح ، وفقدان البيانات ، وفقدان الفرصة أو الأضرار غير الملموسة أو أي أضرار ناتجة عن حدث القوة القاهرة. </p> <p> ب) لدى MEXC أسباب معقولة للاعتقاد بأن متابعًا معينًا ومعاملات محددة قد تنتهك القانون المعمول به أو هذه الاتفاقية أو المستندات القانونية الأخرى ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، إجراء أنشطة تجارية محظورة (بما في ذلك ، من بين أمور أخرى ، السلوك التجاري المتلاعب أو المسيء) ، تم تقديم معلومات احتيالية أو غير صحيحة أثناء عملية فتح الحساب ، أو أنك لم تتصرف بحسن نية عند استخدام خدماتنا. </p> <p> ج) لدى MEXC أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلوك المتابع على المنصة مشتبه في أنه غير قانوني أو غير لائق ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، إجراء أنشطة تجارية محظورة (بما في ذلك ، من بين أمور أخرى ، التلاعب أو سلوك تجاري مسيء) ، تم تقديم معلومات احتيالية أو غير صحيحة أثناء عملية فتح الحساب ، أو أنك لم تتصرف بحسن نية عند استخدام خدماتنا. </p> <p> د) الخسائر أو التكاليف المتكبدة نتيجة شراء أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو معاملات من خلال الخدمات. </p> <p> هـ) سوء تفسيرك أو سوء فهمك للخدمات وأي خسارة جزئية أو كلية ناجمة عن مشاركتك المباشرة أو غير المباشرة فيما يتعلق بالخدمات وهذه الاتفاقية. </p> </article> <p> 2) أنت تقر وتوافق على وجود مخاطر تتعلق بوظيفة الخدمات ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عمليات التداول التلقائي التي يمكن لحسابك من خلالها بدء وإنهاء المعاملات دون تدخل يدوي منك . </p> <p> 3) أنت تقر وتوافق على أن MEXC لا يضمن نجاح أي تداول منسوخ أو حقيقة أن التجارة المنسوخة سيتم نسخها إلى حساب التابع. قد لا يتم نسخ التجارة المنسوخة بنجاح لعدة أسباب ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الفشل في تلبية الحد الأدنى من مبلغ تداول النسخ ، والفشل في تلبية نسبة الضمان المطلوبة ، وإطلاق تدابير السيطرة على المخاطر ، والظروف الأخرى التي تنتهك ، أو يتم تحديدها بطريقة أخرى بموجب هذه الاتفاقية و / أو المستندات القانونية. </p> <p> 4) أنت تقر وتوافق على أنه قد يحدث تأخير في الخدمات وقد تتكبد خسائر و / أو تكاليف ، وأن الخدمات قد تفشل. </p> <p> 5) تخضع خدمات إدارة الاستثمار لتقديرك. يرجى ملاحظة أنه إذا قررت استخدام الخدمات لنسخ متداولين محددين و / أو اتباع استراتيجيات تداول محددة ، فيُعتبر أنك قد نظرت في وضعك المالي العام ، بما في ذلك التخطيط المالي ، وتدرك أن استخدام وظيفة الخدمات هو تخميني للغاية ، وقد تكون الخسارة التي قد تتكبدها أكبر من المتداول. يمكن للمتداول أن يقوم بصفقات مربحة وخاسرة. </p> <p> 6) الخدمات المقدمة هنا هي كمرجع لك فقط. إذا اتخذت قرارًا استثماريًا بناءً على المعلومات المقدمة على المنصة أو المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الخدمات ، فستتحمل مسؤوليتك الخاصة. </p> <p> 7) يجب عليك إجراء بحث مستقل وإصدار أحكام قبل اتخاذ قرار استثماري. يجب أن تحدد بشكل مستقل ما إذا كان استثمارك أو استراتيجيتك أو أي منتجات وخدمات أخرى تلبي احتياجاتك الخاصة بناءً على أهدافك الاستثمارية وظروفك الشخصية والمالية. </p> <p> 8) تتحمل وحدك المسؤولية عن الخسائر الناجمة عن التنفيذ التلقائي للعمليات باستخدام وظيفة الخدمات. </p> <p> 9) تهدف أي معلومات على المنصة إلى توفير ديناميكيات التداول وخدمات المعلومات للمتداولين والمتابعين. لا تقدم هذه المنصة أي شكل من أشكال المشورة الاستثمارية ولا تعني توفير هذه المعلومات أو الوظائف بأي شكل من الأشكال. يجب عليك إجراء بحث مستقل واتخاذ قرارات استثمارية مستقلة بشأن المعلومات التي يتم جمعها من خلال هذه المنصة أو وظيفة الخدمات. </p> <p> 10) أنت توافق وتوافق على أن ما يلي ، على سبيل المثال لا الحصر ، هو أسباب قد تؤدي إلى الإخفاق في أداء الخدمات: </p> <article> <p> أ) عدد المتابعين للمتداول وصلت إلى الحد الأعلى ؛ </p> <p> ب) توقف المتداول عن العمل ؛ </p> <p> ج) حالتك الحالية هي متداول. </p> <p> د) لا توجد أصول أو أموال في حسابك ؛ و </p> <p> هـ) وصل حد أوامر المتداول إلى الحد الأعلى. </p> </article> <p> سنتخذ خطوات معقولة لمراقبة أداء أي متداول بموجب وظائف الخدمات. نحتفظ بالحق في إيقاف نسخ أي متداول مؤقتًا أو إيقافه أو منعه من النسخ ضمن وظائف الخدمات. </p> <p> تحتفظ MEXC صراحةً بجميع حقوق التفسير النهائي لهذه الاتفاقية ضمن نطاق القانون. </p>