قواعد الحدث

1. هذا الحدث حصري للمستخدمين المدعوين خصيصًا والذين تلقوا رسائل بريد إلكتروني رسمية حول الحدث أو إشعارات أخرى من MEXC.

2. يجب أن تستوفي الودائع الصافية لحساب العقود الآجلة شروط الحدث لمدة يومين على الأقل. مبلغ الإيداع الصالح في حساب العقود الآجل = مبلغ التدفق الداخلي خلال فترة الحدث - مبلغ التدفق الخارجي خلال فترة الحدث.

3. يعتبر إكمال حجم تداول العقود الآجلة المحدد في يوم واحد بمثابة تسجيل دخول ناجح. بعد إكمال تسجيل الدخول لهذا اليوم، يمكنك تحديث تسجيل الدخول الخاص بك في اليوم التالي ومواصلة تسجيل الدخول. يتم تحديث التحديثات وفقًا للمنطقة الزمنية UTC+8. ستؤدي عمليات تسجيل الدخول المستمرة على مدار أيام متعددة إلى تراكم أيام تسجيل دخول متتالية. سيتم توزيع المكافآت بناءً على أعلى عدد من أيام تسجيل الدخول المتتالية المتراكمة خلال فترة الحدث ولا يمكن تكديسها.

4. سيتم احتساب مكافآت حوافز التداول بناءً على حجم تداول العقود الآجلة الخاصة بك مع رسوم تداول > 0 خلال فترة الحدث. تداول الكريبتو ليس محدودًا، وسيتم توزيع المكافآت وفقًا لأعلى مستوى تكون مؤهلاً للحصول عليه.

5. سيتم توزيع مكافآت الحدث على شكل بونص إلى حساب العقود الآجلة خلال 3 أيام عمل بعد انتهاء الحدث. صلاحية البونص لفترة 7 أيام.

6. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد المشاركين من الحدث الذين ينخرطون في أنشطة غير شريفة أو مسيئة خلال فترة الحدث. تتضمن هذه الأنشطة التسجيل المجمع للحسابات للحصول على بونص إضافي وأي أنشطة أخرى مرتبطة بأغراض غير قانونية أو احتيالية أو ضارة، مثل البريد العشوائي الضار أو الغش.

7. تحتفظ MEXC بالحق في تعديل الحدث أو قواعده في أي وقت. إذا تم إجراء التعديلات، فلن يتم تقديم إشعار آخر.

8. تحتفظ MEXC بحق الترجمة الفورية النهائية لهذا الحدث. إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى التواصل بخدمة العملاء.