الشروط والأحكام

1. يجب على المستخدمين التسجيل في الحدث ليكونوا مؤهلين للحصول على المكافآت.

2. يتم تضمين عمليات الإيداع عبر السلسلة والفيات وP2P فقط في الحساب.

3. سيتم احتساب أحجام تداول العقود الآجلة التي تبلغ رسومها >0 فقط (باستثناء العقود الآجلة للعملات المستقرة مثل USDC/USDT). ستستند جميع إحصائيات التداول إلى المنطقة الزمنية UTC+8.

4. لا يحق للحسابات الفرعية وصناع السوق والحسابات المؤسسية المشاركة.

5. سيتم مراجعة المكافآت وتوزيعها خلال 10 أيام عمل بعد انتهاء الحدث. بالنسبة للمكافآت المادية، سيتواصل فريق خدمة العملاء لدينا مع الفائزين مباشرة لترتيب التسليم.

6. يرجى الرجوع إلى تعليمات بونص العقود الآجلة قبل استخدام البونص الخاص بك.

7. يجب على المشاركين الالتزام الصارم بشروط الخدمة. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد المستخدمين المشتبه في قيامهم بالتداول غير النزيه، أو تسجيل حسابات جماعية، أو التداول الذاتي، أو التلاعب بالسوق أثناء الحدث.

8. تحتفظ MEXC بالحق في تعديل شروط هذا الحدث دون إشعار مسبق.

9. تحتفظ MEXC بحق التفسير النهائي لهذا الحدث. إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء.