  • يبدأ الحدث

    1970-01-01 08:00

  • ينتهي الحدث

    1970-01-01 08:00

  • توزيع المكافآت

    10 أيام عمل بعد انتهاء الحدث

  • فقط المستخدمون الذين لم يكملوا أول صفقة للعقود الآجلة هم المؤهلون للتسجيل في هذا الحدث.

افتح سحر الكريسماس مع كل صندوق!

تمنحك كل 0 نقطة فرصة لفتح صندوق الكريسماس مع مكافآت مذهلة!

          تحدي تقدم المستخدمين الجدد
          لوحة المتصدرين للكريسماس
          نقاط وفيرة، كل يوم، وكل أسبوع!
          أكمل المهام المحددة خلال فترة الحدث لكسب النقاط!
          0النقاط
          سجل للحدث
          0النقاط
          قم بإيداع ≥ 0 USDT خلال سبعة أيام من التسجيل
          0النقاط
          أكمل أول تداول للعقود الآجلة
          المهام الأسبوعية

          أيام تداول العقود الآجلة هذا الأسبوع

          حجم تداول العقود الآجلة هذا الأسبوع

          النقاط المقدرة هذا الأسبوع

          آخر تحديث: -- كل أسبوع، سيتم توزيع مكافأة النقاط الأعلى فقط من المهام الأسبوعية التي أكملتها تلقائياً.

          الشروط والأحكام

          1. يجب على المستخدمين التسجيل في الحدث ليكونوا مؤهلين للحصول على المكافآت.

          2. يتم تضمين عمليات الإيداع عبر السلسلة والفيات وP2P فقط في الحساب.

          3. سيتم احتساب أحجام تداول العقود الآجلة التي تبلغ رسومها >0 فقط (باستثناء العقود الآجلة للعملات المستقرة مثل USDC/USDT). ستستند جميع إحصائيات التداول إلى المنطقة الزمنية UTC+8.

          4. لا يحق للحسابات الفرعية وصناع السوق والحسابات المؤسسية المشاركة.

          5. سيتم مراجعة المكافآت وتوزيعها خلال 10 أيام عمل بعد انتهاء الحدث. بالنسبة للمكافآت المادية، سيتواصل فريق خدمة العملاء لدينا مع الفائزين مباشرة لترتيب التسليم.

          6. يرجى الرجوع إلى تعليمات بونص العقود الآجلة قبل استخدام البونص الخاص بك.

          7. يجب على المشاركين الالتزام الصارم بشروط الخدمة. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد المستخدمين المشتبه في قيامهم بالتداول غير النزيه، أو تسجيل حسابات جماعية، أو التداول الذاتي، أو التلاعب بالسوق أثناء الحدث.

          8. تحتفظ MEXC بالحق في تعديل شروط هذا الحدث دون إشعار مسبق.

          9. تحتفظ MEXC بحق التفسير النهائي لهذا الحدث. إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء.

