التوكن الأكثر رواجًا على مستوى العالم
نحن نقدم أسرع الإدراجات، وأوسع مجموعة متنوعة من التوكن في العقود الآجلة، ورافعة مالية قابلة للتعديل تصل إلى 200x.
رقم 1 في السيولة على مستوى العالم
أكثر من %90 من أزواج التداول توفر سيولة عالية، مما يضمن الاستقرار خلال ظروف السوق القاسية لمنع عمليات التصفية غير المتوقعة.
أقل رسوم تداول في السوق
استمتع بأقل رسوم للعقود الآجلة في السوق: %0.000 للصانع و%0.000 للمستفيد
1. صفقة الإيردروب هذه متاحة فقط للمستخدمين الذين تمت دعوتهم خصيصاً من قبل مسؤولي MEXC.
2. يمكن لكل مستخدم الحصول على صفقة إيردروب مجانا لمرة واحدة فقط. الوسطاء والمستخدمون المؤسسيون والحسابات الفرعية غير مؤهلين للمشاركة في هذا الحدث.
3. يجب على جميع المشاركين الالتزام الصارم بشروط خدمة MEXC. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد المشاركين من الحدث الذين ينخرطون في أنشطة غير شريفة أو مسيئة خلال فترة الحدث.
4. تحتفظ MEXC بالحق في تعديل شروط هذا الحدث دون إشعار مسبق.