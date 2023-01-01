مثال 1: حجم تداول Mask للعقود الآجلة في يوم الحدث هو 80،000،000 USDT، وقد احتل التصنيف الأول في حجم التداول في ذلك اليوم. بافتراض أن إجمالي حوض الجوائز غير المقفلة هو 1،000،000 USDT، وأن أيام التداول للحدث هي 14 يومًا، فإن بونص مكافأة الحدث التي سيحصل عليها هي: إجمالي مجموع الجوائز 1،000،000 *%25 / 14 يومًا * %15 * 2 = 5,357 USDT.<br/>مثال 2: حجم تداول Mask للعقود الآجلة في يوم الحدث هو 25،000،000 USDT، وقد احتل التصنيف الأول في حجم التداول في ذلك اليوم. بافتراض أنه لم يستوف الحد الأدنى لمتطلبات حجم التداول البالغ 40،000،000 USDT لجائزة المركز الأول، ولكنه استوفى الحد الأدنى لمتطلبات حجم التداول البالغ 25،000،000 USDT لجائزة المركز الثالث، فسيحصل على جائزة المركز الثالث.

المطالبة بإيردروب مجاني طالب بصفقة بقيمة -- USDT—المكافآت محدودة، والأولوية للأسبقية! أزواج التداول المدعومة: -- لماذا عقود MEXC الآجلة؟ لماذا عقود MEXC الآجلة؟ التوكن الأكثر رواجًا على مستوى العالم نحن نقدم أسرع الإدراجات، وأوسع مجموعة متنوعة من التوكن في العقود الآجلة، ورافعة مالية قابلة للتعديل تصل إلى 200x. رقم 1 في السيولة على مستوى العالم أكثر من %90 من أزواج التداول توفر سيولة عالية، مما يضمن الاستقرار خلال ظروف السوق القاسية لمنع عمليات التصفية غير المتوقعة. أقل رسوم تداول في السوق استمتع بأقل رسوم للعقود الآجلة في السوق: %0.000 للصانع و%0.000 للمستفيد الأسئلة الشائعة الأسئلة الشائعة كيف يعمل حدث صفقة إيردروب؟ كيف يمكنني التحقق من الصفقة التي حصلت عليها؟ كيف يمكنني استخدام صفقة الإيردروب المحصلة؟ قواعد الحدث قواعد الحدث 1. صفقة الإيردروب هذه متاحة فقط للمستخدمين الذين تمت دعوتهم خصيصاً من قبل مسؤولي MEXC. 2. يمكن لكل مستخدم الحصول على صفقة إيردروب مجانا لمرة واحدة فقط. الوسطاء والمستخدمون المؤسسيون والحسابات الفرعية غير مؤهلين للمشاركة في هذا الحدث. 3. يجب على جميع المشاركين الالتزام الصارم بشروط خدمة MEXC. تحتفظ MEXC بالحق في استبعاد المشاركين من الحدث الذين ينخرطون في أنشطة غير شريفة أو مسيئة خلال فترة الحدث. 4. تحتفظ MEXC بالحق في تعديل شروط هذا الحدث دون إشعار مسبق.