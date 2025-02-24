ZON

ZON Token عبارة عن توكن أداة مساعدة وحوكمة Web3 يدعم عالمًا افتراضيًا لامركزيًا يمزج بين الألعاب وNFTs وDeFi في نظام بيئي غامر واحد.

اسم العملة المشفرةZON

التصنيفNo.4546

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.0694549603889154,2025-05-22

أدنى سعر0.000610012886555739,2025-02-24

البلوكتشين العامETH

مقدمةZON Token عبارة عن توكن أداة مساعدة وحوكمة Web3 يدعم عالمًا افتراضيًا لامركزيًا يمزج بين الألعاب وNFTs وDeFi في نظام بيئي غامر واحد.

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